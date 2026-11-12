Gli azzurrini si impongono all'Euganeo di Padova nel quarto incontro della Elite League: decide la prodezza dell'attaccante di proprietà del Napoli, è la seconda vittoria di fila

A Padova, l’Italia Under 20 conquista la seconda vittoria di fila nella Elite League superando di misura il Portogallo con un gran gol di Rao. Tre quarti della difesa cambiata rispetto al 3-0 alla Francia: Nardin, al debutto con l’Under 20, e Cocchi sulle fasce, Reggiani con Amey al centro della difesa. Comotto è la novità a centrocampo, Mosconi quella sulla trequarti nel 4-3-2-1 di partenza schierato da Nunziata. Lunga fase di studio interrotto dal Portogallo, che al 20′ sfiora due volte il gol in pochi secondi con Moreira (respinta di Reggiani sulla linea di porta) e con Cunha (conclusione al lato).

Ma la magia di Rao è dietro l’angolo: 22′, l’attaccante del Pisa di proprietà del Napoli fa passare il pallone tra le gambe di Cunha e dal vertice sinistro dell’area lusitana fa partire un tiro a giro sul secondo palo, imprendibile per Ribeiro. Il sinistro a incrociare di Mosconi, al 36′, sfila sul fondo per la chance azzurra per il 2-0.

L’Italia resiste al ritorno del Portogallo, Siviero respinge la conclusione strozzata di Silva all’11’ e, in qualche modo, riesce a contenere la fuga dell’attaccante che era scappato via a Reggiani, non al meglio. Gli azzurrini non producono azioni interessanti, il Portogallo sbaglia ancora sotto porta con Moreira al 28′. L’ultimo brivido è un sinistro in corsa, alto, di Joao Capucho. Finisce così: 1-0 per l’Italia.