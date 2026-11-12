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CALCIO GIOVANILE

Italia-Portogallo U20 1-0, le pagelle: Rao regala magie (7), Amey insuperabile (7), Mosconi spento e nervoso (5,5)

Gli azzurrini si impongono all'Euganeo di Padova nel quarto incontro della Elite League: decide la prodezza dell'attaccante di proprietà del Napoli, è la seconda vittoria di fila

3 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

A Padova, l’Italia Under 20 conquista la seconda vittoria di fila nella Elite League superando di misura il Portogallo con un gran gol di Rao. Tre quarti della difesa cambiata rispetto al 3-0 alla Francia: Nardin, al debutto con l’Under 20, e Cocchi sulle fasce, Reggiani con Amey al centro della difesa. Comotto è la novità a centrocampo, Mosconi quella sulla trequarti nel 4-3-2-1 di partenza schierato da Nunziata. Lunga fase di studio interrotto dal Portogallo, che al 20′ sfiora due volte il gol in pochi secondi con Moreira (respinta di Reggiani sulla linea di porta) e con Cunha (conclusione al lato).

Ma la magia di Rao è dietro l’angolo: 22′, l’attaccante del Pisa di proprietà del Napoli fa passare il pallone tra le gambe di Cunha e dal vertice sinistro dell’area lusitana fa partire un tiro a giro sul secondo palo, imprendibile per Ribeiro. Il sinistro a incrociare di Mosconi, al 36′, sfila sul fondo per la chance azzurra per il 2-0.

L’Italia resiste al ritorno del Portogallo, Siviero respinge la conclusione strozzata di Silva all’11’ e, in qualche modo, riesce a contenere la fuga dell’attaccante che era scappato via a Reggiani, non al meglio. Gli azzurrini non producono azioni interessanti, il Portogallo sbaglia ancora sotto porta con Moreira al 28′. L’ultimo brivido è un sinistro in corsa, alto, di Joao Capucho. Finisce così: 1-0 per l’Italia.

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Top e flop Italia U20

Rao 7 - Illumina l'Euganeo con una prodezza da applausi: tunnel a Cunha e tiro a giro sul secondo palo. Poi diventa un po' troppo egoista.

Amey 7 - Solido, roccioso, con le buone e con le cattive su Silva che non lo supera praticamente mai. Un muro.

Reggiani 6,5 - Toglie il colpo di testa di Moreira dalla porta sostituendosi a Siviero. L'unico neo su una prestazione gagliarda, lo svarione su Silva che gli scappa via e quasi va a pareggiare. Ma non era al meglio.

Sala 6,5 - Prova più che positiva, spezza il gioco portoghese con break a metà campo, regala quantità al reparto nevralgico azzurro.

Cocchi 6,5 - Mette le gomme da bagnato sotto gli scarpini e sfodera una gran prova difensiva, non disdegnando folate offensive.

Mosconi 5,5 - Il terreno di gioco non lo aiuta, lui si innervosisce, si fa ammonire e non rientra dopo l'intervallo.

Top e flop Portogallo U20

Moreira 6,5 - Elegante a centrocampo, sfiora anche il gol nel primo tempo.

Mane 6,5 - L'inventiva non gli manca, anche se ogni tanto si incaponisce col pallone tra i piedi.

Cunha 5,5 - Non parte male, ma quando Rao gli fa passare il pallone tra le gambe e va a segnare, non si riprende.

Silva 5 - Serata complicata per l'attaccante lusitano, perde i duelli con Amey. Potrebbe pareggiare, ma strozza la conclusione a inizio ripresa e poi cincischia davanti a Siviero.

Cardoso 5 - Entra malissimo in partita, fumoso, farraginoso e falloso.

Il migliore in campo: Rao

Tira fuori il coniglio dal suo cilindro e si inventa la prodezza che sblocca la partita. Sugli sviluppi di un corner, tiene vivo il pallone, lo fa passare tra le gambe di Cunha e scarica un tiro a giro di pregevole fattura e precisione che si incastra perfettamente sul palo più lontano. Il gran gol lo ingolosisce, vorrebbe riprovarci ma diventa un po' troppo egoista per i compagni. Ma glielo si perdona. Voto: 7.

La pagella dell'arbitro Drigo di Portogruaro

Arbitra con piglio autorevole, pure troppo. Sorvola su una caduta in area azzurra di Mane: il contatto c'è, ma non il fallo da rigore. Un po' esagerato il giallo a Mosconi per una trattenuta a metà campo. Più giuste le ammonizioni comminate a ColettaLavelli, BlopaAmey e Cardoso. Nel complesso merita una sufficienza piena. Voto: 6.

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