TOP

Lontani 7 - È l'unico a giocare con continuità in Serie A e si vede: predica nel deserto. Qualità, quantità, esperienza, due punizioni al bacio e tante occasioni pericolose. Il migliore dell'Italia.

Elimoghale 7 - Non era titolare ma il suo ingresso in campo ha dato nuove energie all'Italia. Velocità e tante buone giocate sulla sinistra: chissà se avesse giocato tutta la partita...

Marini 6,5 - Qualche sbavatura in fase di impostazione ma anche tantissima corsa, un motorino sulla fascia sinistra. Va due volte al tiro e crea parecchi pericoli agli avversari.

FLOP

Fogliaro 5,5 - Partita molto difficile per l'attaccante del Monza, che è stato bullizzato dalla difesa dell'Ucraina. I suoi compagni di nazionale hanno provato a servirlo più volte con delle palle alte in profondità, ma lui non è riuscito mai a prenderla. A sua discolpa è stato lasciato troppo, troppo solo.

Maccaroni 5 - Sarebbe dovuto essere l'uomo in più di questa squadra ma non si è mai visto. Il trequartista della Roma è stato completamente schermato, diventando una sorta di fantasma. Da uno come lui ci si sarebbe aspettati qualcosa di più.

Wiafe 5 - Tanti, troppi errori tecnici. Il centrocampista del Genoa ci ha messo intensità e fisico, ma per il resto… Un passaggio sbagliato dopo l'altro.

Natali 4,5 - Diverse buone azioni difensive, ma anche tantissime leggerezze in fase di impostazione. Sembrava quasi che avesse paura e infatti proprio da un suo erroraccio è arrivato il gol che ha deciso la partita. Imperdonabile.