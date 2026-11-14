Niente da fare per l’Italia U19 di Massimiliano Favo, battuta da un’ottima Ucraina nella seconda partita del Round 2 di qualificazione per gli Europei Under 19. A decidere la partita è stata la rete di bomber Dyedov, abile a sfruttare l’incredibile leggerezza in fase di impostazione di Natali. Azzurrini che sono sembrati quasi spaventati di fronte all’aggressività di giocatori come Glyut e Sykut, con i soli Lontani, Elimoghale e Marini che sono riusciti a impensierire il portiere avversario. Dubbi sull’arbitraggio del francese Vernice, in particolare nel secondo tempo, dove Muradian avrebbe potuto meritare l’espulsione. L’Italia U19 resta così ferma a quota 3 punti nel Gruppo 6 e si giocheranno il tutto per tutto contro Israele nell’ultima partita del girone.
Pagelle Italia-Ucraina U19 0-1: Lontani ci prova ma non basta (7), erroraccio Natali (4,5), Dyedov letale (7,5)
Brutta sconfitta per gli Azzurrini, che hanno commesso troppi errori tecnici e in fase di impostazione. Tutti i voti della partita
Italia U19, i top e flop
TOP
Lontani 7 - È l'unico a giocare con continuità in Serie A e si vede: predica nel deserto. Qualità, quantità, esperienza, due punizioni al bacio e tante occasioni pericolose. Il migliore dell'Italia.
Elimoghale 7 - Non era titolare ma il suo ingresso in campo ha dato nuove energie all'Italia. Velocità e tante buone giocate sulla sinistra: chissà se avesse giocato tutta la partita...
Marini 6,5 - Qualche sbavatura in fase di impostazione ma anche tantissima corsa, un motorino sulla fascia sinistra. Va due volte al tiro e crea parecchi pericoli agli avversari.
FLOP
Fogliaro 5,5 - Partita molto difficile per l'attaccante del Monza, che è stato bullizzato dalla difesa dell'Ucraina. I suoi compagni di nazionale hanno provato a servirlo più volte con delle palle alte in profondità, ma lui non è riuscito mai a prenderla. A sua discolpa è stato lasciato troppo, troppo solo.
Maccaroni 5 - Sarebbe dovuto essere l'uomo in più di questa squadra ma non si è mai visto. Il trequartista della Roma è stato completamente schermato, diventando una sorta di fantasma. Da uno come lui ci si sarebbe aspettati qualcosa di più.
Wiafe 5 - Tanti, troppi errori tecnici. Il centrocampista del Genoa ci ha messo intensità e fisico, ma per il resto… Un passaggio sbagliato dopo l'altro.
Natali 4,5 - Diverse buone azioni difensive, ma anche tantissime leggerezze in fase di impostazione. Sembrava quasi che avesse paura e infatti proprio da un suo erroraccio è arrivato il gol che ha deciso la partita. Imperdonabile.
Ucraina U19, i top e flop
TOP
Glyut 7 - L'esterno destro dell'Ucraino è una forza della natura. Dribbling, falcata lunga e un pericolo costante per la difesa dell'Italia. Molto, molto pericoloso.
Sykut 7 - Recupera palloni, lotta con gli avversari e poi nel ribaltamento di fronte supera tre avversari con una serie di giocate degne del miglior Neymar. Centrocampista totale.
Liusin 6,5 - Partita di quantità impreziosita dall'assist per la rete di Dyedov. Bravissimo a intercettare il passaggio sbagliato di Natali e a far ripartire in verticalità l'azione dell'Ucraina.
FLOP
Huram 5,5 - A differenza del suo compagno di squadra a destra, l'esterno dell'Hajduk Spalato non riesce a lasciare il segno. Non fa niente di totalmente sbagliato, ma non crea neanche particolari problemi alla difesa dell'Italia.
Muradian 5 - Numero 10 dell'Ucraina, mancino… schierato terzino a destra. Spinge tanto in fase offensiva, vero, ma dalle sue parti Lontani ha fatto parecchi danni. Nel finale rischia anche di essere espulso. Rimandato.
MVP, il migliore in campo
Dyedov 7,5 - Due gol contro Israele, uno contro l'Italia. Il bomber dell'Ucraina sfrutta al meglio l'errore della difesa azzurra, segna ancora e condanna la nazionale di Favo. Nonostante la stazza si rivela anche un giocatore agile e abile nell'aiutare i compagni in fase di impostazione e nello stretto. Letale.
Il giudizio sull'arbitro
Vernice 5 - L'arbitro francese si trasforma per un pomeriggio in una versione contemporanea del Dr Jekyll e Mr Hyde. Nel primo tempo, infatti, la sua direzione di gara è stata molto buona, macchiata soltanto da alcuni errori nell'assegnazione di qualche rimessa laterale. Poi nella seconda frazione di gioco la partita diventa molto più nervosa e l'arbitro perde il controllo, come sottolineato dai 5 cartellini gialli estratti in 30 minuti. L'errore più grave, però, è sul terzino ucraino Muradian, che avrebbe potuto meritare una seconda ammonizione per un fallo ai danni di Elimoghale. Vernice invece ha deciso di lasciar correre, tra le proteste degli Azzurri.