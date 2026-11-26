La Juventus di Luciano Spalletti batte in rimonta l’Omonia Nicosia con il punteggio di 4-1. Decisive le reti di Cambiaso, Ekhator, Conceiçao e Boga, che rendono vano il momentaneo vantaggio cipriota targato Satka, sull’uscita a vuoto di Neto. Grazie al gioiello dell’esterno bianconero, la Vecchia Signora si sblocca e alla fine dilaga, grazie ad un tasso tecnico nettamente superiore rispetto agli ospiti. Juve che sale così a quota 13 in classifica, dopo la quinta giornata della League Phase di questa edizione dell’Europa League. Spalletti può esultare, avendo trovato anche un centravanti di ruolo, dopo le polemiche alimentate nel corso di questi giorni per le dichiarazioni sulle caratteristiche di Woltemade e Kolo Muani.
Pagelle Juventus-Omonia 4-1, top e flop: brillano Cambiaso e Conceicao (8), primo gol per Ekhator (7)
I bianconeri vincono ancora in Europa League, superando il difficile avvio e dilagando nel finale grazie al fantasista portoghese e al talento di Boga. Si sblocca anche il giovane centravanti
Top e Flop della Juventus: Conceiçao e Cambiaso decisivi, bene Boga
TOP
- Cambiaso voto 8: Il suo gol è un'autentica prodezza. Proprio lui, tra i più contestati in questo avvio di stagione della Juve, tira fuori il coniglio dal cilindro, fulminando il portiere dell'Omonia con un sinistro a giro che si spegne sotto l'incrocio dei pali.
- Ekhator voto 7: Primo gol in maglia Juve per l'ex centravanti del Genoa, che mette a tacere le polemiche alimentate da stampa e tifosi dopo le dichiarazioni di Spalletti.
- Conceiçao voto 8: Non al top della condizione, è comunque uno dei pochi a provarci sempre sull'out destro. Si accentra per creare densità alle spalle di Ekhator e favorire la sovrapposizione di Cambiaso, quando i bianconeri cercano di accerchiare la retroguardia cipriota. E alla fine, arriva la gioia del gol anche per lui, ribadendo in rete la respinta del portiere dell'Omonia.
- Boga voto 7: Punta il diretto avversario in ogni situazione, tra primo e secondo tempo. Quando si accentra, è una mina vagante per i difensori dell'Omonia, che al 73' possono solo ammirare il destro che si insacca all'incrocio dei pali.
- Gatti voto 6,5: Il capitano della Juve suona la carica nel momento più difficile e si carica sulle spalle i suoi. Ottime chiusure soprattutto nei secondi 45 minuti. Attento.
FLOP
- Neto voto 5,5: Esce a vuoto in occasione del gol del momentaneo vantaggio dell'Omonia, non facendo una bella figura. Poi ordinaria amministrazione.
- Kelly voto 5,5: Sbaglia qualche appoggio di troppo in fase di impostazione, perdendo palloni potenzialmente sanguinosi. Fatica a tenere la velocità degli elementi offensivi ciprioti soprattutto nei primi 45 minuti.
- Sarr voto 5: Male dal punto di vista tecnico, meglio in fase di contenimento. Ma poca roba quest'oggi, con Spalletti arrabbiatissimo per alcuni appoggi sbagliati.
Omonia Nicosia, top e flop della squadra di Berg
TOP
- Satka voto 6,5: Autore del gol del momentaneo vantaggio cipriota, disputa una partita ordinata in tandem con Coulibaly. Non basta alla formazione di Berg.
- Tanase voto 6,5: Si divora il colpo del ko nei primi 45 minuti, ma è uno dei calciatori più temuti dalla difesa juventina.
- Duverne voto 6,5: Costante spina nel fianco della retroguardia bianconera. Contiene come può Conceiçao nella prima frazione, ma è sempre pericoloso nella metà campo avversaria.
FLOP
- Tankovic voto 5,5: Prova a fungere da punto di riferimento offensivo, ma viene spesso contenuto da Lucumi. Impreciso quando è chiamato a fare da boa.
- Balkovec voto 5: Entra per provare ad arginare Boga, ma alla fine finisce in marcatura su Conceiçao e non dà nessun contributo alla squadra. Fallo di frustrazione nel finale.
Conceiçao migliore in campo: Spalletti ritrova il suo esterno titolare
Francisco Conceiçao è tornato. E lo ha fatto in grande stile. Punta sempre il diretto avversario, lo salta secco e crea sempre un pericolo dalle parti della difesa cipriota. Alla fine trova anche il gol, ma è solo la logica conseguenza di una prestazione degna di nota, che ricorda a tutti perché è così importante nell'economia del gioco di Spalletti. Una volta che rientrerà Kenan Yildiz, sarà difficile non ricomporre il trio offensivo "titolare": il dubbio sarà al centro dell'attacco, ma Kolo Muani dovrà farsene una ragione e abituarsi a giocare come punta centrale. Questo Conceiçao è un'arma in più: in sintesi, un'altra storia, a pochi passi dallo scontro diretto per la Champions con il Como di Fabregas. Una buonissima notizia.
Barrott, serata tranquilla per l'arbitro inglese di Juve-Omonia
Nulla da segnalare per quanto riguarda la direzione arbitrale dell'inglese Barrott, sempre in controllo nell'arco dei 90 minuti, con tutti i gol confermati dalla sala Var senza particolari problemi. Anche sulla rete di Francisco Conceiçao, bravo a lasciar proseguire e ad aspettare l'indicazione definitiva dei collaboratori in sala Var. Rete assolutamente regolare, nonostante le proteste veementi dei calciatori ciprioti. La partita scivola via e alla fine è pragmatico nel concedere soli due minuti di recupero.