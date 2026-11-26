Francisco Conceiçao è tornato. E lo ha fatto in grande stile. Punta sempre il diretto avversario, lo salta secco e crea sempre un pericolo dalle parti della difesa cipriota. Alla fine trova anche il gol, ma è solo la logica conseguenza di una prestazione degna di nota, che ricorda a tutti perché è così importante nell'economia del gioco di Spalletti. Una volta che rientrerà Kenan Yildiz, sarà difficile non ricomporre il trio offensivo "titolare": il dubbio sarà al centro dell'attacco, ma Kolo Muani dovrà farsene una ragione e abituarsi a giocare come punta centrale. Questo Conceiçao è un'arma in più: in sintesi, un'altra storia, a pochi passi dallo scontro diretto per la Champions con il Como di Fabregas. Una buonissima notizia.