Il Como di Cesc Fabregas domina in Francia e batte a domicilio il Lens, continuando a sognare anche in Champions League. Bastano sette minuti alla squadra lariana per sbloccare la sfida del “Bollaert-Delelis”, con uno splendido schema su calcio d’angolo, finalizzato dalla zampata vincente del solito Tasos Douvikas, bravo a depositare in rete la torre di Perrone sul cross di Milla. A vincere, però, sono le idee e la mentalità del manager spagnolo, che spinge i suoi ad effettuare un pressing ultra-offensivo che si rivela tremendamente efficace in avvio di partita. Poi, un paio di episodi dubbi all’interno dei 16 metri, risolti da arbitro e Var in favore della compagine italiana e inerzia che torna a pendere in direzione ospite. Risultato? Secondo gol di Douvikas, al termine di un’azione straordinaria aperta dal portiere Butez, ed ennesimo sigillo di Nico Paz all’alba dell’intervallo. Nella ripresa, viene arginato sul nascere il tentativo di reazione del Lens, punito da Da Cunha, prima, e Kempf, poi. Un Como straripante, in grado di attingere da tutto il suo repertorio nell’arco dei 90 minuti, arricchiti anche dalla terza marcatura del capocannoniere di questa edizione della Champions League: Tasos Douvikas. Nell’ultimo terzo di gara, si iscrivono a referto anche Liberali, Baturina, il giovane Papaccioli e Aguilar, con quest’ultimo che alleggerisce soltanto il passivo per gli uomini in giallorosso. Record per il Como di Fabregas, mai nessuna squadra aveva segnato 9 gol in trasferta.
Pagelle Lens-Como 1-9: Douvikas ne fa tre (9), Nico Paz da urlo (8). La squadra di Fabregas da record in Champions
La squadra lariana non perdona le lacune difensive dei francesi, andando a segno in Champions League anche con Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Baturina, Liberali e Papaccioli: vittoria da record
Top e Flop del Lens: si salvano in pochi
TOP
- Cuisance voto 6: Tra i pochi a salvarsi in casa francese, per voglia di incidere e personalità. Non basta ad evitare la sconfitta.
- Hazard voto 6: Probabilmente il migliore dei suoi, nel complesso. Ultimo a mollare, dà sempre l'idea di poter creare qualcosa di interessante quando arriva ai 20 metri e riesce a puntare la difesa di Fabregas.
- Thauvin voto 6: L'ex Udinese non abbandona la barca nel momento del bisogno, ma le sue giocate non sono sufficienti contro un avversario di tale livello.
FLOP
- Udol voto 5: Si impegna nella metà campo avversaria, ma si dimentica di Nico Paz in fase di non possesso. Manda in tilt anche il malcapitato Antonio, rientrando poco e male sulla sua corsia di competenza.
- Aguilar voto 5: Soffre gli inserimenti alle spalle e su uno di questi il Como non perdona, con il cross di Nico Paz che pesca Valle all'altezza della linea di fondo. Al resto, pensa Douvikas. Il gol è solo una magra consolazione, nonché una soddisfazione personale.
- Antonio voto 5: Non prende mai le misure a Nico Paz e agli inserimenti senza palla dei centrocampisti. Distratto.
- Ivanovic voto 5: Annichilito da Ramon e Kempf. Anonimo.
Como, top e flop della squadra di Fabregas: Nico Paz inventa, Douvikas glaciale
TOP
- Douvikas voto 9: Letale. Attaccante che cresce di partita in partita, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Tripletta da killer dell'area di rigore e da giocatore internazionale. Kean può aspettare.
- Nico Paz voto 8: Difficile aggiungere ancora qualcosa. Talento straordinario, sforna due assist e realizza un altro bellissimo gol con la maglia del Como, confermando di essere ampiamente pronto per la big del calcio europeo. Fabregas, intanto, si gode il suo gioiello.
- A. Valle voto 7: Prova importante dell'esterno mancino del Como, che fa il solco sull'out mancino e si rende protagonista di uno splendido assist per Douvikas, in occasione del momentaneo 2-0. Ritrovato.
- Da Cunha voto 7: Centrocampista totale. Detta i ritmi in mezzo al campo, si inserisce, segna. Fa tutto bene, sia in Italia che in Europa. Quanto vale oggi un giocatore così?
FLOP
- Perrone voto 6: Si tende alla perfezione e allora giusto trovare il pelo nell'uovo. Autore dell'assist per il primo gol di Douvikas, il mediano di Fabregas non disputa la sua miglior partita con la maglia del Como. Più lento del solito in fase di impostazione, viene spesso aiutato da Da Cunha quando si tratta di dare ritmo alla manovra offensiva.
- Couto voto 6: A destra basta e avanza Nico Paz, ecco perché risulta più in ombra di altri. Attento in fase difensiva, meno partecipe del solito a ridosso dei 16 metri francesi.
Douvikas, tripletta da capocannoniere della Champions League
E menomale che il Como sembrava sprovvisto di un attaccante in grado di reggere la pressione del grande palcoscenico. Tasos Douvikas, forse, merita delle scuse, ma intanto si gode questo straordinario avvio di stagione, che segue l'ottimo campionato messo a referto lo scorso anno. In Champions, è proprio lui il capocannoniere dopo quattro giornate. E chi l'avrebbe mai detto. Sei gol e una costanza di rendimento incredibile, confermata dalla sua presenza nell'area di rigore avversaria e dalle giocate che consentono ai compagni di aprirsi e guardare sempre verso la porta (del Lens, in questo caso). La tripletta diventa così una logica conseguenza del lavoro fatto in settimana e negli ultimi 18 mesi.
Rohit Saggi protagonista nel primo tempo: proteste Lens per due rigori
Sempre molto vicino all'azione, il norvegese Saggi è chiamato a valutare subito un episodio dubbio nell'area di rigore del Como, quando il colpo di testa di Hazard colpisce il braccio largo di Ramon. L'arto superiore del difensore dei lariani, che non guarda la sfera al momento dell'impatto, risulta in posizione naturale, essendo attaccato al corpo di un compagno di squadra. Distanza minima e palla inattesa: giusto non concedere il penalty. Passano pochi secondi e, stavolta, il direttore di gara decreta un calcio di rigore in favore dei padroni di casa, per un presunto fallo di mano di Caqueret sul cross dalla destra di Thauvin. Check del Var di circa due minuti e arbitro che viene richiamato all'on field review: Saggi rivede le immagini e concede un semplice corner, tra le proteste del Lens. Tocco all'altezza dell'addome e non fallo di mano del centrocampista francese del Como. Poi, complice il roboante risultato, diventa ordinaria amministrazione anche per lui.