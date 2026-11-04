La squadra lariana non perdona le lacune difensive dei francesi, andando a segno in Champions League anche con Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Baturina, Liberali e Papaccioli: vittoria da record

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Como di Cesc Fabregas domina in Francia e batte a domicilio il Lens, continuando a sognare anche in Champions League. Bastano sette minuti alla squadra lariana per sbloccare la sfida del “Bollaert-Delelis”, con uno splendido schema su calcio d’angolo, finalizzato dalla zampata vincente del solito Tasos Douvikas, bravo a depositare in rete la torre di Perrone sul cross di Milla. A vincere, però, sono le idee e la mentalità del manager spagnolo, che spinge i suoi ad effettuare un pressing ultra-offensivo che si rivela tremendamente efficace in avvio di partita. Poi, un paio di episodi dubbi all’interno dei 16 metri, risolti da arbitro e Var in favore della compagine italiana e inerzia che torna a pendere in direzione ospite. Risultato? Secondo gol di Douvikas, al termine di un’azione straordinaria aperta dal portiere Butez, ed ennesimo sigillo di Nico Paz all’alba dell’intervallo. Nella ripresa, viene arginato sul nascere il tentativo di reazione del Lens, punito da Da Cunha, prima, e Kempf, poi. Un Como straripante, in grado di attingere da tutto il suo repertorio nell’arco dei 90 minuti, arricchiti anche dalla terza marcatura del capocannoniere di questa edizione della Champions League: Tasos Douvikas. Nell’ultimo terzo di gara, si iscrivono a referto anche Liberali, Baturina, il giovane Papaccioli e Aguilar, con quest’ultimo che alleggerisce soltanto il passivo per gli uomini in giallorosso. Record per il Como di Fabregas, mai nessuna squadra aveva segnato 9 gol in trasferta.