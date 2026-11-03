La Roma gioca un gran primo tempo, segna con Soulé e Malen (su rigore), ma subisce la rimonta nella ripresa: Fernandes su rigore (ripetuto) e doppietta di Cunha per i Red Devils

Incredibile all’Old Trafford: la Roma, avanti 0-2 all’intervallo, si fa rimontare dal Manchester United subendo il secondo ribaltone di questa fase a campionato di Champions League dopo quello dal 3-1 al 3-4 subito contro il Real Madrid. Fuori Gollini per infortunio alla schiena, Svilar manca, tra i pali ci va il terzo portiere Vasquez, in panchina il baby De Marzi. Roma subito incisiva, venti minuti di grande calcio. De Roon sbrana Baleba e avvia l’azione rifinita dalla pennellata di Rodrigo Mora dalla sinistra per Soulé, solo soletto sul fronte opposto: controllo e palla all’angolino.

L’argentino è on fire: calcia, becca il braccio largo di Heaven in area, calcio di rigore che Malen trasforma in modo esemplare. Manchester in bambola: Malen controlla male il passaggio di Soulé e spreca la chance del 3-0 al 20′. Potrebbe farsi perdonare, ma dopo un numero d’alta classe sull’imbambolato Heaven, trova Lammens sulla sua strada. Il sinistro di Soulé, telecomandato, sibila a 20 centimetri dal palo della porta dello United, per l’ultima occasione del primo tempo. L’unica nota stonata del primo tempo l’infortunio di Rensch, sostituito da Lulli.

A inizio ripresa il Manchester United si fa sotto. Mancini pizzica da dietro Cunha, per Manzano è rigore, che Vasquez para a Bruno Fernandes. L’arbitro spagnolo fa ripetere la battuta per l’ingresso in area di Cristante prima del tempo, e il portoghese non sbaglia. Roma in tilt: Mbeumo sfila alle spalle di Mancini e colpisce due volte il palo con lo stesso tiro. Il Manchester United ci crede, ma quando sembra essere tornata in possesso della partita, la Roma subisce il 2-2 sul liscio di Balerdi, che manda in porta Cunha. La frittata è cotta poco dopo, quando Balerdi sbaglia il tempo in marcatura e consente a Cunha di segnare doppietta e gol della vittoria. Nel recupero erroraccio sottomisura di Castro, Roma al tappeto.