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CALCIO COPPE EUROPEE CHAMPIONS LEAGUE

Pagelle Manchester United-Roma 3-2: Soul (6,5) fa solo un tempo da campione, Balerdi (4,5) ha il ko sulla coscienza

La Roma gioca un gran primo tempo, segna con Soulé e Malen (su rigore), ma subisce la rimonta nella ripresa: Fernandes su rigore (ripetuto) e doppietta di Cunha per i Red Devils

4 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Incredibile all’Old Trafford: la Roma, avanti 0-2 all’intervallo, si fa rimontare dal Manchester United subendo il secondo ribaltone di questa fase a campionato di Champions League dopo quello dal 3-1 al 3-4 subito contro il Real Madrid. Fuori Gollini per infortunio alla schiena, Svilar manca, tra i pali ci va il terzo portiere Vasquez, in panchina il baby De Marzi. Roma subito incisiva, venti minuti di grande calcio. De Roon sbrana Baleba e avvia l’azione rifinita dalla pennellata di Rodrigo Mora dalla sinistra per Soulé, solo soletto sul fronte opposto: controllo e palla all’angolino.

L’argentino è on fire: calcia, becca il braccio largo di Heaven in area, calcio di rigore che Malen trasforma in modo esemplare. Manchester in bambola: Malen controlla male il passaggio di Soulé e spreca la chance del 3-0 al 20′. Potrebbe farsi perdonare, ma dopo un numero d’alta classe sull’imbambolato Heaven, trova Lammens sulla sua strada. Il sinistro di Soulé, telecomandato, sibila a 20 centimetri dal palo della porta dello United, per l’ultima occasione del primo tempo. L’unica nota stonata del primo tempo l’infortunio di Rensch, sostituito da Lulli.

A inizio ripresa il Manchester United si fa sotto. Mancini pizzica da dietro Cunha, per Manzano è rigore, che Vasquez para a Bruno Fernandes. L’arbitro spagnolo fa ripetere la battuta per l’ingresso in area di Cristante prima del tempo, e il portoghese non sbaglia. Roma in tilt: Mbeumo sfila alle spalle di Mancini e colpisce due volte il palo con lo stesso tiro. Il Manchester United ci crede, ma quando sembra essere tornata in possesso della partita, la Roma subisce il 2-2 sul liscio di Balerdi, che manda in porta Cunha. La frittata è cotta poco dopo, quando Balerdi sbaglia il tempo in marcatura e consente a Cunha di segnare doppietta e gol della vittoria. Nel recupero erroraccio sottomisura di Castro, Roma al tappeto.

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Top e flop Manchester United

Cunha 7,5 - La rimonta del Manchester United porta il suo nome. Glaciale davanti a Vasquez, che impallina due volte in pochi minuti.

Lammens 6,5 - Non ha colpe sul primo gol, evita il terzo allungandosi sul diagonale di Malen.

Bruno Fernandes 6,5 - A lungo evanescente, Manzano gli dà due possibilità per sbloccarsi e al secondo tentativo dal dischetto fa gol a Vasquez.

Baleba 5 - Perde un pallone sanguinoso a centrocampo e innesca l'azione del gol di Soulé. Finisce la serata quasi in lacrime per un infortunio muscolare che lo costringe al cambio a inizio ripresa.

Maguire 5 - Svagato in occasione del vantaggio giallorosso, perde le misure su Soulé. Rischia il rosso su Castro, ma viene graziato.

Heaven 4,5 - Va in scivolata sul tiro di Soulé, a braccia larghe e provoca il rigore del 2-0. Non ferma Malen manco con le cannonate. Rimedia un giallo per un fallaccio su Soulé. What else.

 

Top e flop Roma

Soulé 6,5 - È in palla, lo si capisce nei primi minuti. Segna l'1-0 con la freddezza di un campione, provoca il rigore del raddoppio. Ma nella ripresa non si vede mai. Incompiuto.

Malen 6,5 - Entra nell'azione del primo gol, trasforma il rigore del 2-0, ma cincischia col pallone tra i piedi e spreca la chance del 3-0. Lammens glielo nega poco dopo.

De Roon 6,5 - Morde Baleba, gli strappa il pallone e innesca l'azione dell'1-0. Un po' di sofferenza nella ripresa, ma rimane quel guizzo che sblocca la partita.

Rodrigo Mora 6,5 - Alza la testa e pesca Soulé con un lancio al bacio, apparecchiando il gol del vantaggio. Gioca un tempo, ma basta e avanza.

Vasquez 5,5 - Debutta in giallorosso nell'inferno dell'Old Trafford, para un rigore a Bruno Fernandes, ma l'arbitro lo fa ripetere e il portoghese lo trasforma. Errore grave sul 3-2 quando si fa infilare sul suo palo.

Mancini 5 - Causa un rigore per un "falletto" in corsa su Cunha, poi è svagato sul doppio palo di Mbeumo, che gli sfila via alle spalle.

Balerdi 4,5 - Partita folle. Fino all'1-2 è tra i migliori in campo, compie un paio di interventi decisivi. Poi cicca il pallone sul gol del 2-2 di Cunha, quindi va a vuoto sull'attaccante di casa e lo manda in porta.

Il migliore in campo: Cunha

Primo tempo da spettatore non pagante. Ripresa da fenomeno, soprattutto la seconda parte quando prende per mano il Manchester United e lo conduce alla vittoria. Segna due volte in pochi minuti, freddo e implacabile davanti a Vasquez. Poi trova pure il tempo di farsi espellere per un'entrataccia su Balerdi dopo essere stato ammonito per essersi tolto la maglietta. Voto 7,5.

La pagella dell'arbitro Manzano (Spagna)

Ammonisce Soulé e Bruno Fernandes arrivati alle mani per un pallone non buttato fuori dal Manchester United. Decisione corretta, come il giallo a Lulli per un evidente fallo di mano. Ammonizione che manca, però, in occasione del rigore provocato da Heaven, graziato dal fischietto spagnolo. Sanziona Malen per una trattenuta: scelta giusta. Il rigore per il Manchester United non è nitido, ma non ha dubbi ad assegnarlo. Giusto far ripetere la trasformazione per l'invasione di Cristante in area di rigore. Grazia Maguire, poi espelle Cunha. Voto: 6.

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