Prova di forza del Monza, che parte male ma regge l’urto agli attacchi della Fiorentina e alla fine trova una vittoria importantissima. Un 3-0 meritatissimo quello della squadra di Juric, trascinata dal solito Varela, autore di una doppietta d’autore. A chiudere la partita è stato un ottimo Robinson, ma vanno sottolineate anche le prestazioni di Pessina, Thiam e Akinsanmiro. Nella Fiorentina si salvano solo Jimenez e De Gea, mentre per il resto è profondo rosso. Disastrosi Gnonto e Ndour, ma anche Mastantuono non è riuscito a incidere. Male in generale tutto l’attacco, Pellegrino e Goncalves compresi.
Monza-Fiorentina 3-0, le pagelle: Varela incontenibile (9), bocciato Mastantuono (5), si salva Jimenez (6)
La squadra di Juric soffre all'inizio ma esce alla distanza contro una Viola che dimostra ancora tanti limiti: l'attaccante portoghese regala meraviglie, l'argentino non brilla
Monza, i top e flop
Pessina 7: dopo un lunghissimo infortunio, il centrocampista italiano è finalmente tornato in campo, subito da titolare e con la fascia di capitano al braccio. Il risultato? Decine di palloni giocati alla perfezione e un assist. Bentornato.
Robinson 7: punta sempre l'uomo e fa impazzire la difesa della Fiorentina. Il gol è leggermente fortunoso vista la deviazione, ma resta la ciliegina sulla torta di un'ottima partita.
Birindelli 6,5: spinge tanto sulla fascia destra, pericolo costante per la difesa avversaria. Senza dimenticarsi ovviamente della fase difensiva.
Akinsanmiro 6,5: Juric gli veste addosso un doppio ruolo e lui lo ha ricoperto alla grande. Il centrocampista ha dovuto marcare stretto il trequartista avversario (e ci è riuscito benissimo) per poi ripartire e buttarsi in area.
Thiam 6,5: la Fiorentina ha trovato poche volte il tiro, ma in quelle rare occasioni il portiere del Monza ha sempre risposto presente.
Carboni 6,5: chissà se tornando a casa si ritroverà in tasca gli attaccanti della Fiorentina insieme alle chiavi e al portafoglio? Il difensore ha giocato una partita praticamente perfetta, limitando al meglio tutte le azioni avversarie.
Fiorentina, i top e flop
De Gea 6: fa quasi sorridere che uno dei migliori in campo per la Fiorentina sia un portiere con tre reti subite, ma lo spagnolo non avrebbe potuto fare niente di più. Una sufficienza che in una serata di questo tipo vale oro.
Jimenez 6: dovrebbe essere il terzino destro, ma questo solo sulla carta. Centrocampista, ala, lo spagnolo gioca ovunque e si rende spesso pericoloso. Tra i più attenti anche in fase difensiva, anche se pesa il contrasto perso in occasione del 2-0 del Monza. Però è l'ultimo ad arrendersi e visto l'atteggiamento dei suoi compagni, non è poco.
Pellegrino 5,5: lotta tanto, ma non basta. L'attaccante argentino non è riuscito a sfruttare il suo fisico per servire i compagni di squadra, mai pericoloso nell'area di rigore avversaria. Il riassunto della sua partita è il gol sbagliato da due passi dalla porta: da ottima posizione calcia piano e senza personalità. Da lì avrebbe dovuto spaccare la porta.
Goncalves 5,5: sarebbe dovuto essere l'uomo in più della squadra di Vanoli, il giocatore tecnico che sulla trequarti avrebbe dovuto sbloccare la partita. In realtà non è riuscito a fare niente di tutto questo, bloccato dalla difesa del Monza che lo ha costretto a giocare spalle alla porta. Non a caso l'allenatore viola lo cambia dopo soltanto 45 minuti di gioco.
Mastantuono 5: ci prova in tutti i modi ma non ci riesce, commettendo tanti errori banali. Da uno come lui ci si sarebbe aspettati molto di più. Esce dal campo nel secondo tempo particolarmente nervoso… Così non va.
Ndour 5: il centrocampo del Monza lo sovrasta e lui non riesce mai a mettersi in mostra. Diversi palloni persi, pochi recuperati. Serata no.
Gnonto 5: si ritrova spesso in posizione pericolosa ma poi sbaglia sempre la giocata. Ci mette sempre un tocco di troppo a passare o tirare. In ritardo.
Il migliore in campo: Varela
Varela 9: one man army. Fa tutto da solo. Prima conquista un calcio di rigore e lo segna alla perfezione, poi trova una rete spettacolare di tacco, da vero attaccante d'area di rigore. Se il Monza dopo 12 giornate è fuori dalla zona retrocessione, il merito è tutto del portoghese, visto che ha segnato più della metà dei gol della squadra di Juric (11/20). Impressionante.
Il giudizio sull'arbitro
Doveri 5,5: le nuove regole arbitrali puntano a diminuire i falli e a premiare il gioco. Vero. Ma c'è un limite, o almeno ci dovrebbe essere. Nel primo tempo lascia tanto correre e in alcune occasioni gli animi si sono un po' scaldati. Giustissimo il rigore concesso a Varela, mentre ci sono dubbi in occasione della rete di Robinson, segnata tra le proteste dei giocatori della Fiorentina per un fallo precedente non fischiato.