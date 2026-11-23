De Gea 6: fa quasi sorridere che uno dei migliori in campo per la Fiorentina sia un portiere con tre reti subite, ma lo spagnolo non avrebbe potuto fare niente di più. Una sufficienza che in una serata di questo tipo vale oro.

Jimenez 6: dovrebbe essere il terzino destro, ma questo solo sulla carta. Centrocampista, ala, lo spagnolo gioca ovunque e si rende spesso pericoloso. Tra i più attenti anche in fase difensiva, anche se pesa il contrasto perso in occasione del 2-0 del Monza. Però è l'ultimo ad arrendersi e visto l'atteggiamento dei suoi compagni, non è poco.

Pellegrino 5,5: lotta tanto, ma non basta. L'attaccante argentino non è riuscito a sfruttare il suo fisico per servire i compagni di squadra, mai pericoloso nell'area di rigore avversaria. Il riassunto della sua partita è il gol sbagliato da due passi dalla porta: da ottima posizione calcia piano e senza personalità. Da lì avrebbe dovuto spaccare la porta.

Goncalves 5,5: sarebbe dovuto essere l'uomo in più della squadra di Vanoli, il giocatore tecnico che sulla trequarti avrebbe dovuto sbloccare la partita. In realtà non è riuscito a fare niente di tutto questo, bloccato dalla difesa del Monza che lo ha costretto a giocare spalle alla porta. Non a caso l'allenatore viola lo cambia dopo soltanto 45 minuti di gioco.

Mastantuono 5: ci prova in tutti i modi ma non ci riesce, commettendo tanti errori banali. Da uno come lui ci si sarebbe aspettati molto di più. Esce dal campo nel secondo tempo particolarmente nervoso… Così non va.

Ndour 5: il centrocampo del Monza lo sovrasta e lui non riesce mai a mettersi in mostra. Diversi palloni persi, pochi recuperati. Serata no.

Gnonto 5: si ritrova spesso in posizione pericolosa ma poi sbaglia sempre la giocata. Ci mette sempre un tocco di troppo a passare o tirare. In ritardo.