La classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 dopo il 2° posto di Marc Marquez e il forfait di Jorge Martin nella Sprint di Sepang vinta da Pedro Acosta con 3° Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Da una parte Martin che alza bandiera bianca, dall’altra Marquez che non prende rischi, arriva 2° e si becca 9 punti che fanno quasi il paio coi 10 che aveva già di vantaggio. La Sprint di Malesia va in archivio con l’allungo forse definitivo di Marc verso il 10° Mondiale MotoGP: sono ora 19 le lunghezze di margine su Martinator che salterà anche la gara di domenica. Peccato. Nel sabato e nelle pagelle malesi brinda anche Pedro Acosta mentre mastica amaro Alex Marquez caduto dopo le prime goccioline di pioggia che getta alle ortiche un’altra chance di vittoria.

Le pagelle della Sprint di Sepang

Marc Marquez 9 : come i punti che mette in saccoccia senza faticare più di tanto, stando lontano dai guai in partenza, e aspettando il suo momento, magari con un po’ di amaro in bocca nel vedere il suo futuro compagno di squadra e non il fratellino Alex sul gradino più alto del podio. Ma in un week end come questo che potrebbe quasi consegnargli il titolo è il male minore. Ragioniere!

: come i punti che mette in saccoccia senza faticare più di tanto, stando lontano dai guai in partenza, e aspettando il suo momento, magari con un po’ di amaro in bocca nel vedere il suo futuro compagno di squadra e non il fratellino Alex sul gradino più alto del podio. Ma in un week end come questo che potrebbe quasi consegnargli il titolo è il male minore. Ragioniere! Martin 10 : al coraggio, alla follia, per dirla alla Melandri. Ci ha provato ma era clinicamente impossibile correre col braccio in quelle condizioni. E’ stato bello anche solo crederci. Solo applausi per Martinator!

: al coraggio, alla follia, per dirla alla Melandri. Ci ha provato ma era clinicamente impossibile correre col braccio in quelle condizioni. E’ stato bello anche solo crederci. Solo applausi per Martinator! Acosta 10: una Sprint perfetta, parte bene senza strafare, viene su al momento giusto alle spalle di Ogura dopo il patatrac di Alex. Vince a pieni meriti e a pieno voto.

Bezzecchi 7 : a podio con un buon finale di Sprint però senza riuscire a giocarsela per qualcosa di più succulento ma soprattutto arriva dietro Marquez lui che in teoria sarebbe ancora in lotta per il titolo.

: a podio con un buon finale di Sprint però senza riuscire a giocarsela per qualcosa di più succulento ma soprattutto arriva dietro Marquez lui che in teoria sarebbe ancora in lotta per il titolo. Bagnaia 6,5 : qualche timido segnale, sprazzi di Pecco che dopo aver distrutto il cupolino della sua Ducati in qualifica, fa una bella partenza, arriva 6°. Insomma in tempi di magra ci si accontenta di poco.

: qualche timido segnale, sprazzi di Pecco che dopo aver distrutto il cupolino della sua Ducati in qualifica, fa una bella partenza, arriva 6°. Insomma in tempi di magra ci si accontenta di poco. Di Giannantonio 7 : quinto senza infamia e senza lode, staccato abbastanza dalla zona medaglie.

: quinto senza infamia e senza lode, staccato abbastanza dalla zona medaglie. Alex Marquez 4 : è il primo che si stende in quella che doveva essere la sua gara, e non è nemmeno la prima volta quest’anno passato più in ghiaia che sull’asfalto.

: è il primo che si stende in quella che doveva essere la sua gara, e non è nemmeno la prima volta quest’anno passato più in ghiaia che sull’asfalto. Ogura 6 : lui che di solito esce alla distanza nel finale, per una volta prova a forzare all’inizio ma non gli va benissimo, assaggia il sapore della vittoria ma poi viene cacciato dal podio. Chi cambia la strada vecchia per la nuova…

: lui che di solito esce alla distanza nel finale, per una volta prova a forzare all’inizio ma non gli va benissimo, assaggia il sapore della vittoria ma poi viene cacciato dal podio. Chi cambia la strada vecchia per la nuova… Miller feat Pramac 3: il grande Jack voleva la moto da bagnato quando ancora c’era il sole, un azzardo a cui nemmeno il box era preparato. Too much!

Rivivi la Sprint del GP di Malesia

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026