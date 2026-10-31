Da una parte Martin che alza bandiera bianca, dall’altra Marquez che non prende rischi, arriva 2° e si becca 9 punti che fanno quasi il paio coi 10 che aveva già di vantaggio. La Sprint di Malesia va in archivio con l’allungo forse definitivo di Marc verso il 10° Mondiale MotoGP: sono ora 19 le lunghezze di margine su Martinator che salterà anche la gara di domenica. Peccato. Nel sabato e nelle pagelle malesi brinda anche Pedro Acosta mentre mastica amaro Alex Marquez caduto dopo le prime goccioline di pioggia che getta alle ortiche un’altra chance di vittoria.
- Le pagelle della Sprint di Sepang
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Le pagelle della Sprint di Sepang
- Marc Marquez 9: come i punti che mette in saccoccia senza faticare più di tanto, stando lontano dai guai in partenza, e aspettando il suo momento, magari con un po’ di amaro in bocca nel vedere il suo futuro compagno di squadra e non il fratellino Alex sul gradino più alto del podio. Ma in un week end come questo che potrebbe quasi consegnargli il titolo è il male minore. Ragioniere!
- Martin 10: al coraggio, alla follia, per dirla alla Melandri. Ci ha provato ma era clinicamente impossibile correre col braccio in quelle condizioni. E’ stato bello anche solo crederci. Solo applausi per Martinator!
- Acosta 10: una Sprint perfetta, parte bene senza strafare, viene su al momento giusto alle spalle di Ogura dopo il patatrac di Alex. Vince a pieni meriti e a pieno voto.
- Bezzecchi 7: a podio con un buon finale di Sprint però senza riuscire a giocarsela per qualcosa di più succulento ma soprattutto arriva dietro Marquez lui che in teoria sarebbe ancora in lotta per il titolo.
- Bagnaia 6,5: qualche timido segnale, sprazzi di Pecco che dopo aver distrutto il cupolino della sua Ducati in qualifica, fa una bella partenza, arriva 6°. Insomma in tempi di magra ci si accontenta di poco.
- Di Giannantonio 7: quinto senza infamia e senza lode, staccato abbastanza dalla zona medaglie.
- Alex Marquez 4: è il primo che si stende in quella che doveva essere la sua gara, e non è nemmeno la prima volta quest’anno passato più in ghiaia che sull’asfalto.
- Ogura 6: lui che di solito esce alla distanza nel finale, per una volta prova a forzare all’inizio ma non gli va benissimo, assaggia il sapore della vittoria ma poi viene cacciato dal podio. Chi cambia la strada vecchia per la nuova…
- Miller feat Pramac 3: il grande Jack voleva la moto da bagnato quando ancora c’era il sole, un azzardo a cui nemmeno il box era preparato. Too much!
Rivivi la Sprint del GP di Malesia
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|374
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|355
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|322
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|275
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|265
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|257