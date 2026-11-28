Irresistibile Marco Bezzecchi in questo finale di stagione, la Sprint di Valencia il Bez l’ha letteralmente dominata dopo una pole fantascientifica. Alle sue spalle il vuoto, Martin è 2° e viene scavalcato dal compagno al 2° posto alle spalle di un Marquez già campione e danneggiato dalle circostanze di una partenza che ha avuto dell’incredibile. Una sola certezza, l’Aprilia è a un passo dal Mondiale Costruttori con buona pace per Ducati.
- Classifica Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Le pagelle della Sprint di Valencia
- Aprilia campione se: Noale a un passo dal titolo costruttori
Classifica Piloti MotoGP 2026
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|439
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|406
|3
|Jorge Martin
|Aprilia
|405
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|318
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|315
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|303
|7
|Raul Fernandez
|Aprilia
|283
|8
|Alex Marquez
|Ducati
|208
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|173
|10
|Enea Bastianini
|KTM
|159
La classifica piloti MotoGP completa
Le pagelle della Sprint di Valencia
- Marc Marquez 10 e lode! A prescindere dalla Sprint dove pure sembrava poter arrivare comodamente 2° dietro l’inarrivabile Bezzecchi. Quello che gli è successo in partenza è un’ulteriore conferma che forse ha preso la decisione giusta. Effettivamente questa della gamba quasi ustionata con la moto ferma in partenza gli mancava. Sarà una delle cose della sua carriera che non amerà ricordare.
- Martin 8: grandissima partenza, poi ha retto il ritmo anche se Bezzecchi l’ha visto col binocolo. Ora serve un mezzo miracolo per arrivare 2° nel mondiale visto che quello là va come un fulmine.
- Bezzecchi 10: un campionato a parte in questo finale di stagione, dal Qatar è una roba ingiocabile. Cosa che aumenta i rimpianti su quella maledetta estate dal Mugello in poi. Mannaggia mannaggia!
- Di Giannantonio 7: bellissimo il sorpasso nel finale su Alex Marquez che gli vale il 5° posto, bravo Diggia!
- Aldeguer 4: una caduta che non è proprio il modo migliore di presentarsi ad una eventuale chiamata del team ufficiale Ducati.
- Bastianini 8: una bella Bestia che fa meglio di Acosta con la stessa moto, mica male Enea!
Aprilia campione se: Noale a un passo dal titolo costruttori
Dopo la Sprint Race a Valencia, l’Aprilia allunga nella classifica costruttori portando a 16 punti il vantaggio su Ducati. Domenica nella gara lunga il team di Noale può chiudere i conti con almeno un 7° posto. Se la miglior Ducati sarà 2^, ad Aprilia basta un 12°; con la miglior Ducati 3^ o peggio l’Aprilia vince comunque il titolo.