La classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint di Valencia che ha visto la vittoria sfolgorante di Bezzecchi ora 2° nel campionato. Aprilia a un passo dal titolo costruttori

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Irresistibile Marco Bezzecchi in questo finale di stagione, la Sprint di Valencia il Bez l’ha letteralmente dominata dopo una pole fantascientifica. Alle sue spalle il vuoto, Martin è 2° e viene scavalcato dal compagno al 2° posto alle spalle di un Marquez già campione e danneggiato dalle circostanze di una partenza che ha avuto dell’incredibile. Una sola certezza, l’Aprilia è a un passo dal Mondiale Costruttori con buona pace per Ducati.

Classifica Piloti MotoGP 2026

1 Marc Marquez Ducati 439 2 Marco Bezzecchi Aprilia 406 3 Jorge Martin Aprilia 405 4 Pedro Acosta KTM 318 5 Ai Ogura Aprilia 315 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 303 7 Raul Fernandez Aprilia 283 8 Alex Marquez Ducati 208 9 Francesco Bagnaia Ducati 173 10 Enea Bastianini KTM 159

Le pagelle della Sprint di Valencia

Marc Marquez 10 e lode! A prescindere dalla Sprint dove pure sembrava poter arrivare comodamente 2° dietro l’inarrivabile Bezzecchi. Quello che gli è successo in partenza è un’ulteriore conferma che forse ha preso la decisione giusta. Effettivamente questa della gamba quasi ustionata con la moto ferma in partenza gli mancava. Sarà una delle cose della sua carriera che non amerà ricordare.

A prescindere dalla Sprint dove pure sembrava poter arrivare comodamente 2° dietro l’inarrivabile Bezzecchi. Quello che gli è successo in partenza è un’ulteriore conferma che forse ha preso la decisione giusta. Effettivamente questa della gamba quasi ustionata con la moto ferma in partenza gli mancava. Sarà una delle cose della sua carriera che non amerà ricordare. Martin 8 : grandissima partenza, poi ha retto il ritmo anche se Bezzecchi l’ha visto col binocolo. Ora serve un mezzo miracolo per arrivare 2° nel mondiale visto che quello là va come un fulmine.

: grandissima partenza, poi ha retto il ritmo anche se Bezzecchi l’ha visto col binocolo. Ora serve un mezzo miracolo per arrivare 2° nel mondiale visto che quello là va come un fulmine. Bezzecchi 10 : un campionato a parte in questo finale di stagione, dal Qatar è una roba ingiocabile. Cosa che aumenta i rimpianti su quella maledetta estate dal Mugello in poi. Mannaggia mannaggia!

: un campionato a parte in questo finale di stagione, dal Qatar è una roba ingiocabile. Cosa che aumenta i rimpianti su quella maledetta estate dal Mugello in poi. Mannaggia mannaggia! Di Giannantonio 7 : bellissimo il sorpasso nel finale su Alex Marquez che gli vale il 5° posto, bravo Diggia!

: bellissimo il sorpasso nel finale su Alex Marquez che gli vale il 5° posto, bravo Diggia! Aldeguer 4 : una caduta che non è proprio il modo migliore di presentarsi ad una eventuale chiamata del team ufficiale Ducati.

: una caduta che non è proprio il modo migliore di presentarsi ad una eventuale chiamata del team ufficiale Ducati. Bastianini 8: una bella Bestia che fa meglio di Acosta con la stessa moto, mica male Enea!

Rivivi la Sprint di Valencia

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Aprilia campione se: Noale a un passo dal titolo costruttori

Dopo la Sprint Race a Valencia, l’Aprilia allunga nella classifica costruttori portando a 16 punti il vantaggio su Ducati. Domenica nella gara lunga il team di Noale può chiudere i conti con almeno un 7° posto. Se la miglior Ducati sarà 2^, ad Aprilia basta un 12°; con la miglior Ducati 3^ o peggio l’Aprilia vince comunque il titolo.