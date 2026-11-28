L’Aquila Olimpia ha la faccia e le ali di Oliver Provstgaard che vola in cielo per aprire l’orizzonte alla undicesima vittoria di una Lazio inarrestabile. Il resto lo completa uno splendido gol di Isaksen che restituisce la fascia al rientrante Zaccagni, che in cambio però gli offre un assist da regista sopraffino per il 2-0. Il Toro non muore, accorcia col suo migliore uomo Adams, ma poi si inchina con onore alla capolista. Che se ne va anche grazie a due super parate di Mandas su Simeone. Finisce 2-1 per la Lazio. Alle pendici di dicembre, i ragazzi di Gattuso strappano e cercano la fuga.
Pagelle Torino-Lazio 1-2: Provstgaard tocca il cielo (7.5), Isaksen da scuola calcio (7), Zaccagni è tornato (7)
Vittoria numero 11 della banda di Gattuso. Nel Toro non bastano Adams e Cacciamani. I biancocelesti, ancora imbattuti e sempre più in fiducia, tentano la fuga
1 di 4
I Top e Flop del Torino
- Adams 7: il più pericoloso nel primo tempo, sfonda quasi sempre a destra. Poi il gol che riapre la partita e le speranze con un bel colpo di testa su azione d’angolo.
- Cacciamani 6.5: dimostra di saper giocare anche da quarto di sinistra di difesa, ma la sua vocazione lo porta comunque a spingere. Una delle più incisive risorse del Toro nel primo tempo
- Casadei 6: ha la palla gol sull’ultima azione del primo tempo, ma da zero metri non centra la porta di testa. Avrebbe potutuo riaprire il match. Peccato perché è stato il migliore del Toro, ma quell’episodio fallito pesa.
- Simeone 6: va bene la super parata di Mandas dopo 5 minuti, ma un attaccante da solo a 3 metri dalla porta deve fare gol E lui non lo fa. Poi ad inizio ripresa ancora Mandas gli devia un destro a giro sul palo. Non è serata. Abate lo toglie dopo un’ora scarsa.
- Coco 4.5: all’inizio non sa da quale avversario doversi difendere perché Noslin fa da centravanti tattico. Gira a vuoto e poi quando ha finalmente la marcatura a uomo su calcio d’angolo, si fa sopravanzare dallo stacco di Provstgaard. La sua faccia avvilita dopo la rete della Lazio invita alla comprensione solidale.
I Top e Flop della Lazio
- Provstgaard 7.5: e pensare che nella prima mezzora ci aveva capito poco sugli inserimenti di Adams e Vlasic. Poi però dimostra carettere e soprattutto senso del gol sul colpo di testa che schioda la partita
- Isaksen 7: il suo stop nell’occasione del gol è persino più bello del gol. Una delizia da mostrare nelle scuole calcio. Quinto gol in campionato con il quale ha eguagliato il suo bottino personale in una sola stagione in Serie A. E siamo solo a un terzo del campionato:
- Zaccagni 7: è tornato e si vede. Gioca a sinistra ma calamita ogni palla come un vero regista offensivo. Vede la linea di passaggio per il gol di Isaksen come avesse un radar nella nebbia. Il ritorno del capitano
- Mandas 7: fa quello che di solito compiono i grandi portieri: due parate ma decisive. Se non avesse salvato il pallone di Simeone a botta scura dopo 5 minuti con un tuffo prodigioso, forse staremmo parlando di altro. Vae un gol.
- Noslin 6.5: stavolta non fa quello che gli riesce meglio, segnare. Ma agisce da centravanti tattico e in uno dei suoi movimenti laterali si inserisce Isaksen per il 2-0.
- Floriani 6: non riesce ad arginare Cacciamani nel mismatch sulla destra. Prende coraggio dopo la rete laziale e guadagna la pagnotta.
Il migliore in campo
- Oliver Provstgaard 7.5: ha il merito di aver sbloccato la partita ma anche di teagire ad un inizio un po’ a rilento. Due metri di fisico e imponenza, ma anche di carattere e spinta. Si presenta in area con autorità quando stacca anticipando con una rotazione da attaccante Coco per il gol che apre la strada alla vittoria. E’ il suo secondo gol in campionato, dopo quello segnato contro la Juventus lo scorso ottobre sempre in trasferta e anche in quel caso con un imperioso stacco di testa. Torino gli mette le ali.
La valutiazione dell'arbitro
- Chiffi 6.5: lascia giocare molto nel primo tempo e fa bene perché la partita è vivace. Fa la scelta giusta nella ripresa su un intervento in area di Doekhi su Adams. Gestisce bene i cartellini e in generale tiene in pugno una oartita sempre accesa fino alla fine.
ANSA
1 di 4