La squadra giallorossa vola grazie ad un primo tempo a cinque stelle, spingendo Runjaic verso l'esonero: Soulé versione assistman, pronto per la trasferta di Manchester in Champions

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Un uragano giallorosso si abbatte sul Bluenergy Stadium di Udine e regala alla Roma di Gian Piero Gasperini una vittoria importante in vista degli ultimi due impegni prima della sosta di novembre. Cristante in apertura di match, poi tre gol in sei minuti: Rodrigo Mora, Malen e Ndicka, tra il 31′ e il 37′, consentono alla formazione capitolina di dilagare e mettere in evidenza tutta la fragilità dell’Udinese di Kosta Runjaic. E nel finale, si unisce alla festa anche Ghilardi, che punisce ancora una volta un incerto Okoye. E ora, il manager tedesco non può che essere considerato a serio rischio esonero, complice la settima sconfitta nelle ultime otto partite.

I friulani si sciolgono come neve al sole davanti al dominio romanista, dimostrando di essere lontani anni luce dalle certezze di Soulé e compagni e di aver metabolizzato il pari di Parma come un semplice palliativo. Non basta il sigillo dell’ex Zaniolo e il tiro al volo di Palma per mettere in discussione il successo dei giallorossi, che si presentano nel migliore dei modi alla trasferta di Manchester in Champions League, ad una settimana dalla sfida interna con il Sassuolo.