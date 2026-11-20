Con oltre 154mila spettatori al Barbera il Palermo domina la classifica delle presenze in Serie B e punta al restyling dello stadio

Amore a tinte rosanero. Il Palermo si gode la vetta della classifica in Serie B e regala uno stadio Barbera costantemente sold out. I dati pubblicati recentemente offrono un quadro davvero spettacolare del sempre affascinante impianto siciliano. A breve la casa del club del capoluogo siculo risplenderà di nuova luce mediante un corposo lavoro di restyling infrastrutturale, ma nel frattempo sugli spalti il calore della tifoseria non manca mai.

Palermo stellare: i dati da sogno del catino Barbera

La sfrenata passione dei tifosi rosanero non ha rivali in cadetteria e conquista i vertici del calcio nazionale. Lo stadio Renzo Barbera, con numeri da record e una media di pubblico impareggiabile altrove, si conferma il tempio pagano del tifo in Serie B staccando di gran lunga la concorrenza. Al momento il Palermo ha disputato cinque partite di campionato tra le mura amiche e il club siciliano si piazza in testa alla speciale graduatoria delle presenze sugli spalti del secondo torneo nazionale. A livello globale in Italia, invece, i rosanero si attestano al sesto posto assoluto. Davanti ai siciliani soltanto le big conclamate della Serie A.

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Barbera sold out: la casa del Palermo senza rivali in B

I dati forniti dai club della cadetteria mettono in meritato risalto il dato complessivo dei 154.764 spettatori presenti al Barbera in questa prima fetta di annata agonistica 2026-2027, con una media monstre di 30.953 cuori a battere nell’impianto di viale del Fante numero 11. Nello specifico il Palermo sovrasta in B la Sampdoria, con i blucerchiati che toccano quota 97.386 spettatori totali manifestando una media di 24.347 presenze a gara. Terzo posto per l’Hellas Verona che al Bentegodi sfodera 103.372 spettatori generali con media di 17.229 a match (ovviamente il dato tiene conto della capienza dei vari stadi). La sfida più seguita nella cornice del Barbera è stata proprio quella contro la Sampdoria in cui le gradinate del catino siculo sono state invase da 33.196 supporters rosanero. L’affluenza più bassa, si fa per dire, è stata invece quella registrata con il Vicenza quando l’incontro fu vista live da 28.917 unità.

Palermo special: come nascerà il nuovo Barbera

A impressionare però è senza ombra di dubbio la classifica a livello nazionale. Il Palermo è sesto dietro solo a colossi mastodontici del calibro di Inter, Milan, Roma, Napoli e Juventus. Una tifoseria così affezionata alla squadra della propria città pretende giustamente la Serie A, il paradiso del pallone del Belpaese, e magari un giorno l’atterraggio pure in Europa. Tale contesto calza a pennello con le opere di restyling previste proprio per il prossimo futuro. Il nuovo Renzo Barbera presuppone un investimento stimato, cifra da considerare probabilmente momentanea, di circa 47 milioni di euro. I lavori prevedono la realizzazione della copertura completa degli spalti con il mantenimento della capienza odierna (36.215 posti), l’installazione di una area hospitality e il completamento di ulteriori interventi, in primis il rinforzo delle balaustre, necessari per ottenere il certificato di idoneità statica. Euro 2032 è un miraggio distante ma non impossibile da raggiungere per un impianto da pelle d’oca e per una città misteriosamente splendida. Già nel 1990, ricordiamo l’aneddoto per i lettori meno stagionati, il Barbera fu location di tre partite del girone F del Mondiale italiano: Olanda-Egitto 1-1, Irlanda-Egitto 0-0 e Irlanda-Olanda 1-1.

Il Palermo del futuro tra Serie A e ambizioni europee

La galassia fantasmagorica del City Football Group continua ad investire fior di milioni per la costruzione di squadre capaci di lottare seriamente per il balzo in Serie A. La scorsa estate non è stata da meno con acquisti di spessore per offrire a mister Pippo Inzaghi un ampio ventaglio di scelte. L’affluenza al Barbera aumenta sempre più e va all’unisono con i lusinghieri risultati che Hernani e compagni stanno conquistando sul terreno di gioco weekend dopo weekend. D’altronde per la gente di Mondello e dintorni il Palermo è il figlio adorato da accudire continuamente.

ANSA

L’amore di Palermo: atmosfera mistica del Barbera

L’atmosfera che si respira al Barbera è quasi mistica, così come sottolineato a più riprese anche dall’ex allenatore rosanero Silvio Baldini, oggi CT della Nazionale italiana Under 21. Quello siciliano è un popolo orgoglioso, fiero, resiliente anche nei periodi delicati. La Serie A è l’approdo auspicato da tutti ormai da anni. Il ritorno nel gotha del pallone dello stivale è diventato un mantra ripetuto come una filastrocca. I tifosi vogliono riassaporare sensazioni magiche vissute in passato con i vari Miccoli, Cavani, Amauri, Toni oppure con i più datati Malavasi, Sereni, Calvani e Fernando. Dal patron Barbera, a cui appunto è dedicato lo stadio cittadino, a Zamparini di acqua sotto i ponti ne è passata. Da Remondini a Montez fino a Guidolin, la storia del Palermo è andata a braccetto anche con navigatori della panchina sagaci e idolatrati a dovere. “Chista si chiama meravigghia”