Il Palermo travolge il Benevento e consolida la vetta, l'Ascoli ritrova i tre punti. Carrarese protagonista, pareggi per Empoli e Vicenza.

La sedicesima giornata di Serie B regala un sabato ricco di gol, sorprese e verdetti importanti per gli equilibri del campionato. Il Palermo continua a correre e supera nettamente il Benevento, confermandosi al comando della classifica e dando un’altra prova di forza dopo il successo infrasettimanale. Alle sue spalle, l’Ascoli ritrova finalmente il sorriso e conquista tre punti preziosi contro la Virtus Entella, tornando a occupare momentaneamente il terzo posto. La Carrarese si conferma in crescita e sfrutta il turno casalingo per battere la Juve Stabia, avvicinandosi alla zona playoff e complicando ulteriormente il cammino dei campani. Non mancano le emozioni neanche nelle altre sfide, con Empoli e Verona che si dividono la posta in una gara combattuta e il Vicenza che riesce a evitare la sconfitta contro il Cesena. Un turno che coinvolge tanto la parte alta quanto quella bassa della graduatoria, con distacchi che possono cambiare ulteriormente in vista degli impegni domenicali. I rosanero consolidano la propria leadership, mentre le inseguitrici provano a non perdere terreno. Per l’Ascoli è una vittoria che restituisce fiducia, per la Carrarese un altro segnale di solidità, mentre Empoli e Vicenza devono accontentarsi di un punto che lascia aperti diversi interrogativi.