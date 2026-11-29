La sedicesima giornata di Serie B regala un sabato ricco di gol, sorprese e verdetti importanti per gli equilibri del campionato. Il Palermo continua a correre e supera nettamente il Benevento, confermandosi al comando della classifica e dando un’altra prova di forza dopo il successo infrasettimanale. Alle sue spalle, l’Ascoli ritrova finalmente il sorriso e conquista tre punti preziosi contro la Virtus Entella, tornando a occupare momentaneamente il terzo posto. La Carrarese si conferma in crescita e sfrutta il turno casalingo per battere la Juve Stabia, avvicinandosi alla zona playoff e complicando ulteriormente il cammino dei campani. Non mancano le emozioni neanche nelle altre sfide, con Empoli e Verona che si dividono la posta in una gara combattuta e il Vicenza che riesce a evitare la sconfitta contro il Cesena. Un turno che coinvolge tanto la parte alta quanto quella bassa della graduatoria, con distacchi che possono cambiare ulteriormente in vista degli impegni domenicali. I rosanero consolidano la propria leadership, mentre le inseguitrici provano a non perdere terreno. Per l’Ascoli è una vittoria che restituisce fiducia, per la Carrarese un altro segnale di solidità, mentre Empoli e Vicenza devono accontentarsi di un punto che lascia aperti diversi interrogativi.
Palermo senza freni, Carrarese forza tre, all’Ascoli torna il sorriso
Il Palermo travolge il Benevento e consolida la vetta, l'Ascoli ritrova i tre punti. Carrarese protagonista, pareggi per Empoli e Vicenza.
Palermo, tris al Benevento e primo posto blindato
Il Palermo non lascia spazio al Benevento e si impone con un netto 3-0 al Barbera, confermando il buon momento dopo la vittoria infrasettimanale contro il Sudtirol. I rosanero indirizzano la partita già nel primo tempo, con Johnsen, che sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner, Pohjanpalo, a segno con una conclusione dalla distanza deviata, e Vavassori, bravo a inserirsi e finalizzare un cross dalla fascia. Nella ripresa il Benevento prova a reagire, costruendo qualche occasione, ma senza riuscire a riaprire la partita. La squadra siciliana porta a casa tre punti preziosi e sale a quota 33, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sul Modena, impegnato domenica contro il Padova. Il Benevento resta invece a 19 punti, raggiunto dalla Carrarese all'ottavo posto.
Ascoli, vittoria pesante contro la Virtus Entella
Torna a sorridere l'Ascoli, che davanti a un Del Duca gremito supera 2-0 la Virtus Entella e conquista tre punti fondamentali per rilanciare le proprie ambizioni. I bianconeri sbloccano la gara nel primo tempo grazie a D'Uffizi, che sfrutta un assist di Brunori e porta avanti la squadra marchigiana. Nella ripresa è proprio Brunori a chiudere i conti, trasformando con freddezza il rigore conquistato da Milanese. Un successo che interrompe il periodo senza vittorie e permette all'Ascoli di salire al terzo posto, almeno momentaneamente, in attesa degli altri impegni di giornata. L'Entella non riesce a trovare le contromisure e torna a casa senza punti, mentre i padroni di casa ritrovano entusiasmo e convinzione.
Carrarese, tris alla Juve Stabia e zona playoff
La Carrarese sfrutta al meglio il proprio momento positivo e supera 3-1 la Juve Stabia, conquistando una vittoria importante per la classifica e per il morale. Dopo un primo tempo equilibrato, i toscani sbloccano il risultato al 47' grazie all'autorete di Baldi, poi Braunoder e Parlanti allungano rapidamente, portando il punteggio sul 3-0. La Juve Stabia prova a reagire con Di Nardo, che accorcia le distanze, ma la partita si complica ulteriormente per gli ospiti con le espulsioni ravvicinate di Battistella e Bellich nel finale. Annullato anche un gol a Topalovic, che avrebbe potuto rendere ancora più pesante il passivo. La Carrarese sale così a ridosso della zona playoff, raggiungendo il Benevento a quota 19, mentre la Juve Stabia scivola nuovamente in una posizione delicata nella lotta per la salvezza.
Empoli e Verona si dividono la posta, Tonelli debutta con un pari
L'esordio di Tonelli sulla panchina dell'Empoli si chiude con un 2-2 contro il Verona, al termine di una partita in cui i toscani riescono a portarsi avanti per due volte senza conservare il vantaggio. Bandinelli sblocca il risultato al 16' con una conclusione dalla distanza deviata, ma Mosquera ristabilisce l'equilibrio pochi minuti più tardi. Nella ripresa Saporiti trasforma un calcio di rigore dopo la revisione al VAR, che corregge la decisione iniziale dell'arbitro, ma all'83' è ancora Mosquera a firmare il pareggio e la sua quarta doppietta stagionale in Serie B. Il Verona si porta a due punti dalla zona playoff, mentre l'Empoli rimane ultimo in classifica. Un risultato che lascia entrambe le squadre con qualche rimpianto, soprattutto per i padroni di casa, incapaci di gestire i due vantaggi.
Vicenza-Cesena, un punto a testa
Finisce 1-1 la sfida tra Vicenza e Cesena, con i padroni di casa che riescono a evitare la sconfitta grazie a un gol nella ripresa. I romagnoli passano in vantaggio al 30' con Dalla Vecchia, autore di una bella conclusione a giro che si insacca sotto la traversa. Il Cesena prova a gestire il risultato e nel corso della gara mantiene una maggiore iniziativa, ma il Vicenza cresce con il passare dei minuti e sfrutta una situazione confusa in area per trovare il pareggio al 67' con Corazza, ex della sfida e giocatore di proprietà del Bologna. Il risultato permette ai biancorossi di salire a quota 11, restando al penultimo posto, mentre il Cesena aggancia momentaneamente Mantova e Avellino al quarto posto, in attesa delle rispettive partite.