Palermo-Vicenza 1 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 10ª giornata: Palermo-Vicenza si gioca il 1 novembre alle 19:30. Classifica, arbitro, precedenti e statistiche delle due squadre.

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La capolista Palermo riceve il Vicenza domenica 1 novembre 2026 alle 19:30 al Renzo Barbera, per la 10ª giornata di Serie B. Rosanero primi con 23 punti: 7 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta, 21 gol segnati e 11 subiti. I veneti sono sedicesimi a quota 9: 2 successi, 3 pareggi, 4 sconfitte, 12 reti fatte e 17 incassate. Una sfida tra ambizioni di promozione e necessità di salvezza: i padroni di casa difendono l’imbattibilità, gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate da Palermo e Vicenza

Il Palermo arriva all’appuntamento con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite: 13 punti, 13 gol segnati e 7 subiti. Il Vicenza ha invece raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando 6 reti e incassandone 9. I rosanero hanno pareggiato 3-3 sul campo del Pisa nell’ultima uscita; i biancorossi sono reduci dal ko interno contro il Modena.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Palermo 4 1 0 13 13 7 Vicenza 1 1 3 4 6 9

Il dettaglio delle ultime cinque gare, dalla meno recente alla più recente:

Palermo : vittoria per 2-1 contro il Padova .

: vittoria per 2-1 contro il . Empoli – Palermo 2-4: successo esterno dei rosanero.

– 2-4: successo esterno dei rosanero. Mantova – Palermo 0-2: vittoria senza subire gol.

– 0-2: vittoria senza subire gol. Palermo – Carrarese 2-1: altri tre punti al Barbera.

– 2-1: altri tre punti al Barbera. Pisa–Palermo 3-3: pareggio ricco di reti.

Verona – Vicenza 2-1: sconfitta in trasferta.

– 2-1: sconfitta in trasferta. Vicenza – Pisa 0-3: ko casalingo.

– 0-3: ko casalingo. Benevento – Vicenza 2-2: un punto lontano da casa.

– 2-2: un punto lontano da casa. Empoli – Vicenza 0-2: successo esterno a porta inviolata.

– 0-2: successo esterno a porta inviolata. Vicenza–Modena 1-2: sconfitta interna nell’ultima uscita.

L’arbitro di Palermo–Vicenza

A dirigere la partita sarà Alberto Ruben Arena, con Politi e Belsanti come assistenti, Allegretta quarto ufficiale, Baroni al VAR e Mazzoleni all’AVAR. Nella Serie B 2026-27 Arena ha arbitrato finora 2 incontri: il bilancio disponibile riporta 43 falli fischiati, 8 cartellini gialli, una seconda ammonizione e un cartellino rosso. Non ha assegnato rigori. Un campione ancora ridotto, che invita a non trarre conclusioni definitive sul suo metro di giudizio.

Precedenti e curiosità: le pillole di Palermo–Vicenza

Il Barbera si prepara a misurare la forza di una capolista che sta riscrivendo i propri limiti. Il Palermo ha raccolto 23 punti nelle prime nove giornate, un rendimento mai raggiunto prima a questo punto di un campionato cadetto. Battere il Vicenza significherebbe salire a 26 dopo dieci gare, una quota che in Serie B manca dai tempi del Torino 2011-12. A sostenere le ambizioni rosanero c’è soprattutto il fattore campo: quattro vittorie su quattro in questo torneo e 16 successi nelle ultime 17 partite interne di stagione regolare. Anche i confronti più recenti sorridono ai siciliani, imbattuti nelle ultime quattro sfide con i veneti e capaci di non concedere gol nelle ultime tre. Gli ospiti cercano però continuità lontano da casa dopo i quattro punti conquistati tra Benevento ed Empoli. Tra i protagonisti da seguire spiccano Dennis Johnsen, a caccia di un nuovo primato personale, e Mattia Valoti, che al Barbera ha già lasciato il segno con altre maglie.

Gli ultimi incroci hanno cambiato il copione: il Palermo ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide più recenti contro il Vicenza in Serie B, con un punteggio complessivo di 7-1. Prima di questa serie, i rosanero avevano ottenuto soltanto due successi, insieme a sette pareggi e nove sconfitte.

ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide più recenti contro il in Serie B, con un punteggio complessivo di 7-1. Prima di questa serie, i rosanero avevano ottenuto soltanto due successi, insieme a sette pareggi e nove sconfitte. La porta rosanero è rimasta inviolata negli ultimi tre confronti cadetti con il Vicenza , chiusi con due vittorie e un pareggio. L’ultima sequenza più lunga contro una singola avversaria era stata di quattro gare contro il Bari , nella serie richiamata dalle statistiche tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

, chiusi con due vittorie e un pareggio. L’ultima sequenza più lunga contro una singola avversaria era stata di quattro gare contro il , nella serie richiamata dalle statistiche tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Dopo l’1-0 del 23 marzo 2003 e il 3-0 del 15 maggio 2004, il Palermo può centrare per la prima volta tre partite casalinghe consecutive senza subire reti contro il Vicenza in Serie B. Quei due successi eguagliarono il totale delle vittorie ottenute nelle precedenti nove sfide interne con i veneti.

può centrare per la prima volta tre partite casalinghe consecutive senza subire reti contro il in Serie B. Quei due successi eguagliarono il totale delle vittorie ottenute nelle precedenti nove sfide interne con i veneti. Nove giornate senza sconfitte: il Palermo ha messo insieme sette vittorie e due pareggi. Nella sua storia cadetta soltanto nel 1995-96 era rimasto imbattuto in tutte le prime dieci partite, prolungando poi la striscia fino a undici.

ha messo insieme sette vittorie e due pareggi. Nella sua storia cadetta soltanto nel 1995-96 era rimasto imbattuto in tutte le prime dieci partite, prolungando poi la striscia fino a undici. Il Barbera può regalare un altro traguardo: dopo quattro successi nelle prime quattro gare interne, il Palermo cerca il quinto. Una partenza casalinga così era riuscita soltanto nel 1955-56 e nel 1971-72.

cerca il quinto. Una partenza casalinga così era riuscita soltanto nel 1955-56 e nel 1971-72. Dal 1 novembre 2025 i rosanero hanno vinto 16 delle 17 gare casalinghe di stagione regolare in Serie B. Nel periodo considerato, tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Barcellona con 19 e Almería con 17 hanno fatto meglio; a quota 16 figurano anche Real Madrid e Southampton .

con 19 e con 17 hanno fatto meglio; a quota 16 figurano anche e . Il Vicenza può dare seguito al 2-2 con il Benevento e al 2-0 sul campo dell’ Empoli : evitare il ko significherebbe restare imbattuto per tre trasferte consecutive in Serie B, come non accade dal periodo tra febbraio e marzo 2021, quando la sequenza arrivò a cinque gare, con due vittorie e tre pareggi.

può dare seguito al 2-2 con il e al 2-0 sul campo dell’ : evitare il ko significherebbe restare imbattuto per tre trasferte consecutive in Serie B, come non accade dal periodo tra febbraio e marzo 2021, quando la sequenza arrivò a cinque gare, con due vittorie e tre pareggi. I 23 punti dopo nove partite rappresentano il miglior avvio cadetto del Palermo . Vincendo, i siciliani diventerebbero la prima squadra a raggiungere almeno quota 26 dopo dieci incontri di Serie B dal Torino 2011-12, che ne raccolse proprio 26.

. Vincendo, i siciliani diventerebbero la prima squadra a raggiungere almeno quota 26 dopo dieci incontri di Serie B dal 2011-12, che ne raccolse proprio 26. Dopo aver colpito contro Carrarese e Pisa , Dennis Johnsen può segnare in tre presenze consecutive per la prima volta nella propria carriera in Serie B.

e , può segnare in tre presenze consecutive per la prima volta nella propria carriera in Serie B. Mattia Valoti è l’unico giocatore dell’attuale rosa del Vicenza ad aver già segnato contro il Palermo in Serie B: due reti, entrambe al Barbera, con il Pisa nel 2023 e con la Cremonese nel 2025. Ancora a secco nelle otto presenze di questo torneo, cerca un gol che gli manca dal 1 maggio 2026, quando segnò contro il Venezia con lo Spezia.

Le statistiche stagionali di Palermo e Vicenza

La differenza emerge soprattutto negli ultimi metri: il Palermo ha segnato 21 gol contro i 12 del Vicenza, con 55 tiri nello specchio a fronte di 28. La precisione al tiro è del 50% per i rosanero e del 34,15% per i biancorossi; la conversione delle conclusioni in gol si attesta rispettivamente al 19,09% e al 14,63%. Più contenuto il divario nel possesso palla, 49,6% contro 47%. Anche la gestione del vantaggio pesa: i siciliani hanno lasciato per strada appena 2 punti dopo essere passati avanti, i veneti 10. In difesa il confronto dice 11 reti incassate contro 17, pari a 1,22 e 1,89 per partita.

Dennis Johnsen guida il Palermo sia per gol, con 6, sia per assist, con 5. Alle sue spalle tra i marcatori ci sono Dominic Vavassori a quota 4, Antonio Palumbo e Joel Pohjanpalo con 2 ciascuno. Nel Vicenza il primato realizzativo è condiviso da Tommaso Corazza, Silvio Merkaj e Nicola Rauti, tutti a 2 reti; Rauti e Lorenzo Caferri sono i migliori assistman con 2 passaggi vincenti. Sul piano disciplinare, Mattia Bani è il più ammonito dei rosanero con 3 gialli; tra i veneti sono a quota 3 Nicolò Brighenti e Mattia Valoti. I dati disponibili non riportano le espulsioni, quindi non consentono di individuare un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, Mattia Perin e Mattia Fortin hanno mantenuto la porta inviolata una volta ciascuno, rispettivamente in 5 e 4 presenze; Riccardo Gagno ha un incontro senza gol subiti in 9 presenze, con 41 parate.

Statistica Palermo Vicenza Posizione in classifica 1ª 16ª Punti 23 9 Partite giocate 9 9 Vittorie 7 2 Pareggi 2 3 Sconfitte 0 4 Gol segnati 21 12 Gol subiti 11 17 Media gol segnati 2,33 1,33 Media gol subiti 1,22 1,89 Possesso palla 49,6% 47% Tiri totali nel conteggio statistico 110 82 Tiri nello specchio 55 28 Precisione al tiro 50% 34,15% Conversione dei tiri in gol 19,09% 14,63% Precisione nei passaggi 80,94% 81,06% Assist 16 11 Calci d’angolo 38 53 Pali e traverse colpiti 5 1 Partite a porta inviolata 2 1 Punti recuperati da situazioni di svantaggio 8 4 Punti persi da situazioni di vantaggio 2 10 Falli commessi 106 152 Cartellini gialli 13 23 Cartellini rossi Dato non riportato Dato non riportato Capocannonieri Dennis Johnsen: 6 Tommaso Corazza, Silvio Merkaj, Nicola Rauti: 2 ciascuno Migliori assistman Dennis Johnsen: 5 Lorenzo Caferri, Nicola Rauti: 2 ciascuno Giocatori con più ammonizioni Mattia Bani: 3 Nicolò Brighenti, Mattia Valoti: 3 ciascuno Portieri: gare a porta inviolata Mattia Perin: 1; Mattia Fortin: 1 Riccardo Gagno: 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Palermo-Vicenza? Palermo-Vicenza, valida per la 10ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca domenica 1 novembre 2026 alle ore 19:30, ora italiana. Dove si gioca Palermo-Vicenza? La partita si disputa allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Chi è l’arbitro di Palermo-Vicenza? L’arbitro è Alberto Ruben Arena. Gli assistenti sono Politi e Belsanti, il quarto ufficiale è Allegretta. Al VAR c’è Baroni, con Mazzoleni all’AVAR.