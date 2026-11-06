I due giovani talenti azzurri hanno incassato la fiducia del ct per il doppio impegno in Nations League, ma l'avventura in Inghilterra si sta rivelando più dura del previsto

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Tra i 31 convocati di Mancini figurano due giovani talenti italiani che stanno facendo fatica a emergere in Premier League: Marco Palestra e Honest Ahanor. Entrambi avranno l’opportunità di far parte del gruppo che affronterà Francia e Belgio nelle ultime due partite di Nations League, con la speranza di collezionare anche qualche minuto in campo. Prima, però, sono attesi dagli impegni in campionato: il terzino destro di Buccinasco gode della fiducia del Mancio, ma ora deve conquistare anche quella dell’allenatore del Chelsea Xabi Alonso, mentre il 18enne nato ad Aversa e di origini nigeriane è costretto a fare i conti con il malcontento dei tifosi del Crystal Palace dopo la sua prestazione in Europa League.

Palestra, è il suo momento: seconda da titolare con il Chelsea

Soffiato all’Inter con un’offerta monstre da 60 milioni di euro all’Atalanta, Palestra aveva convinto tutti durante il precampionato. Ma un infortunio alla vigilia dell’inizio della Premier League gli ha impedito di scendere in campo per oltre un mese, saltando anche il primo ciclo di partite della seconda era Mancini.

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Il suo inserimento nel Chelsea è stato graduale, fin troppo: Xabi Alonso lo ha promosso titolare per la prima volta in occasione dell’ultima uscita, vinta per 2-0 contro il Manchester United. Palestra potrebbe partire nuovamente dal primo minuto anche domenica, nella trasferta sul campo del Sunderland. Finalmente è arrivato il suo momento: il terzino dovrà dimostrare di essere all’altezza dei Blues e della cifra investita in estate dal club londinese.

Ahanor nella bufera: cosa è successo in Europa League

Sempre dall’Atalanta il Chelsea ha acquistato anche Ahanor per 48 milioni, con il difensore che è rimasto in prestito al Crystal Palace. Schierato titolare nella partita di Europa League contro l’Hoffenheim, il classe 2008 è stato sostituito da Pierre Sage al 75′ dopo una prova molto deludente che ha fatto infuriare i tifosi delle Eagles. Proprio da un suo errore a inizio partita è maturato il gol della squadra tedesca, a cui i londinesi hanno posto rimedio nel finale con l’ex Lazio Kamada.

Chelsea Chronicle riporta i commenti durissimi dei sostenitori del Crystal Palace, che hanno attaccato l’ex Atalanta. “Il Chelsea è stato derubato”, ha scritto un tifoso. E un altro: “Questo ragazzo è uno dei peggiori difensori centrali che abbia mai visto”. Ahanor ha fin qui collezionato tre presenze in Premier League, due in Europa League e altrettante in Carabao Cup, per un totale di 506′ in campo.

Italia: Palestra, Ahanor e la linea verde di Mancini

Palestra e Ahanor hanno tutte le carte in regola per rappresentare il futuro della Nazionale, ma la loro crescita passa anche dalla Premier League e non solo dalla fiducia di Roberto Mancini. Senza l’infortunato Di Lorenzo, il laterale del Chelsea si alternerà a Kayode sulla fascia destra, mentre è più difficile che Ahanor riesca a trovare spazio.

Il ct lo aveva già convocato in occasione delle precedenti sfide, salvo poi “girarlo in prestito” all’Under 21 di Baldini per la sfida decisiva stravinta 6-2 con la Polonia, grazie alla quale gli Azzurrini hanno staccato il pass diretto per gli Europei. Ora avrà la possibilità di fare esperienza al fianco dei senatori Bastoni, Gianluca Mancini e Calafiori, in attesa di fornire il suo contributo alla causa.