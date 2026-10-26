Caos Pallone d’Oro, il sito ufficiale annuncia già tre vincitori: il disastro web su Yamal, Kane e Mbappé e l'indizio su Messi

La cerimonia del Pallone d’Oro è in corso ma solo in tarda serata si conosceranno i vincitori, il sito ufficiale però già pubblica le notizie sui tre vincitori e genera il caos

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ha vinto Kane, no Mbappé, no Yamal: o ancora tutti e tre. Bisogna anticiparsi il lavoro in attesa della proclamazione del Pallone d’Oro 2026 e il sito ufficiale combina un disastro. C’è sicuramente da preparare il profilo del vincitore, è tutto pronto in archivio ma evidente a qualcuno scappa un invio e sul sito vengono annunciati tre vincitori diversi.

Il caos sul sito ufficiale del Pallone d’Oro

Poco prima delle 19 mentre vengono comunicate le posizioni dei calciatori che si sono piazzati più indietro nella classifica del Pallone d’Oro, sul sito ufficiale escono tre notizie diverse che comunicano la vittoria di Harry Kane, Lamine Yamal e Kylian Mbappé. Ogni notizia fa riferimento all’ultima stagione dei tre calciatori. L’articolo su Yamal parla del suo “record senza precedenti” con lo spagnolo che in effetti potrebbe essere il calciatore più giovane a vincere il premio. Nell’articolo che invece fa riferimento all’attaccante inglese si parla della sua stagione da 61 gol, mentre quello su Mbappé cita la sua consistenza ai più alti livelli del calcio con la maglia della Francia e con quella del Real Madrid.

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L’errore scoperto dal Daily Mail

A scoprire il clamoroso errore commesso dal sito del Pallone d’Oro è il tabloid inglese “Daily Mail” che intorno alle 5:23 lancia l’allarme contattando proprio gli organizzatori dell’evento. Da quel momento la situazione diventa frenetica, l’allerta scatena una serie di messaggi e di telefonate. Gli organizzatori dell’evento si mettono subito all’opera per capire cosa è successo: comincia dunque la caccia al colpevole, ma allo stesso tempo la preoccupazione che si possa anche trattare di un attacco esterno.

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L’indizio su Messi, Fabian Ruiz e Kvaratskhelia

Se il clamoroso errore sul sito ufficiale non chiarisce chi ha vinto questa edizione del Pallone d’Oro, lascia un chiaro indizio su chi invece non alzerà il trofeo questa sera. Non ci sarà l’ultima vittoria di Leo Messi che in molti avevano caldeggiato, la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna ha di fatto impedito al fenomeno argentino di mettere le mani sul Pallone d’Oro numero 9 della sua carriera. Tra i possibili candidati alla vittoria c’era senza dubbio l’ex centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz: capace di vincere il mondiale con la Spagna e la Champions con il PSG. E proprio nella competizione europea era stato grande protagonista anche Khvicha Kvaratskhelia che dopo il terribile infortunio, non avrà la gioia di questo premio.