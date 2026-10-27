Kane e il Pallone d’Oro, c’è chi dice no: Guti grida al complotto, Nasri al veleno. Il PSG sotto accusa in Francia

La vittoria di Harry Kane non piace a tutti, dalla Spagna arriva la strana tesi dell’ex Real. Il PSG vince tutto ma non convince France Football, la strategia su Dembelé, Kvara e Ruiz nel mirino

Un Pallone d’Oro a sorpresa, almeno fino a un certo punto. Harry Kane era uno dei grandi favoriti alla vigilia della cerimonia di Londra ma Kylian Mbappé e Lamine Yamal rappresentavano i nomi forse più affascinanti sotto il profilo del marketing e della vendibili. L’inglese è senza dubbio un vincitore “diverso”, non un talento naturale ma uno che è stato capace di lavorare duro, di farsi strada a suon di gol fino ad arrivare alla vetta.

La tesi complottista di Guti

Era quasi inevitabile che all’indomani della vittoria del Pallone d’Oro (chiunque fosse stato il vincitore) sarebbero arrivate delle voci contrarie e la vittoria di Harry Kane non fa eccezione. Dalla Spagna arriva forse la critica più strampalata di tutti, e fa riferimento a Guti, ex centrocampista del Real Madrid e oggi commentatore televisivo nel programma El Chiringuito: “Guarda caso, proprio in occasione della premiazione che si svolge a Londra a vincere è un inglese, anzi proprio un londinese. Che coincidenza. Secondo me neanche lui avrebbe mai creduto di vincere. Penso che lui stesso immaginasse che Yamal e Mbappé lo avrebbero superato. Basta guardare la faccia che fa quando riceve il Pallone d’Oro. Sembra tutto deciso prima, ma ho sempre avuto questa impressione dal Pallone d’Oro”.

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L’attacco di Nasri

La vittoria di Harry Kane non ha convinto neanche l’ex Arsenal e Manchester City, Samir Nasri, uno che l’attaccante inglese lo conosce bene. A Canal+ è arrivato un attacco molto diretto: “Le statistiche hanno fatto la differenza. Parliamo di un giocatore fantastico che ha tantissime qualità. Ma allo stesso tempo anche di un giocatore che non ha mai trascinato la sua squadra o l’ha portata alla vittoria nelle partite davvero importante. Spesso ha mostrato delle debolezze. Ripeto che è un giocatore fantastico però…”.

Il PSG nel mirino: strategia sbagliata

A finire nel mirino, ma stavolta in Francia, è invece la strategia del PSG. Il club francese ha vinto ancora una volta il premio come miglior squadra ma dopo due Champions League di fila forse sperava anche nel premio individuale come accaduto a Dembelè nella scorsa edizione. Secondo una parte della stampa transalpina però ad aver influito sul risultato è stata anche una strategia sbagliata da parte del club che incassa il sesto posto di Kvaratskhelia, il settimo di Dembelé e il decimo di Fabian Ruiz. Per molti, il club francese avrebbe dovuto provare a spingere con decisione un solo candidato, forse proprio Dembelé che aveva le migliori chance.