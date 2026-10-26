Il Pallone d’Oro è il premio che il periodico francese France Football assegna al miglior giocatore dell’anno. Viene largamente considerato il premio più prestigioso a livello individuale per i calciatori.
- Albo d’oro completo del Pallone d’Oro
- Tutti i vincitori del Pallone d'Oro
- I plurivincitori del Pallone d’Oro
- La storia del Pallone d’Oro
- Il trofeo del Pallone d’Oro
Albo d’oro completo del Pallone d’Oro
|Anno
|Giocatore
|Nazione
|Club
|1956
|Stanley Matthews
|Ing
|Blackpool
|1957
|Alfredo Di Stéfano
|Spa/Arg
|Real Madrid
|1958
|Raymond Kopa
|Fra
|Real Madrid
|1959
|Alfredo Di Stéfano
|Spa
|Real Madrid
|1960
|Luis Suárez
|Spa
|Barcellona
|1961
|Omar Sívori
|Ita/Arg
|Juventus
|1962
|Josef Masopust
|Cec
|Dukla Praga
|1963
|Lev Jashin
|URSS
|Dinamo Mosca
|1964
|Denis Law
|Sco
|Manchester Utd
|1965
|Eusébio
|Por
|Benfica
|1966
|Bobby Charlton
|Ing
|Manchester Utd
|1967
|Flórián Albert
|Ung
|Ferencváros
|1968
|George Best
|Nirl
|Manchester Utd
|1969
|Gianni Rivera
|Ita
|Milan
|1970
|Gerd Müller
|Ger
|Bayern Monaco
|1971
|Johan Cruyff
|Ola
|Ajax
|1972
|Franz Beckenbauer
|Ger
|Bayern Monaco
|1973
|Johan Cruyff
|Ola
|Barcellona
|1974
|Johan Cruyff
|Ola
|Barcellona
|1975
|Oleg Blochin
|URSS
|Dinamo Kiev
|1976
|Franz Beckenbauer
|Ger
|Bayern Monaco
|1977
|Allan Simonsen
|Dan
|Borussia M’gladbach
|1978
|Kevin Keegan
|Ing
|Amburgo
|1979
|Kevin Keegan
|Ing
|Amburgo
|1980
|Karl-Heinz Rummenigge
|Ger
|Bayern Monaco
|1981
|Karl-Heinz Rummenigge
|Ger
|Bayern Monaco
|1982
|Paolo Rossi
|Ita
|Juventus
|1983
|Michel Platini
|Fra
|Juventus
|1984
|Michel Platini
|Fra
|Juventus
|1985
|Michel Platini
|Fra
|Juventus
|1986
|Igor Belanov
|URSS
|Dinamo Kiev
|1987
|Ruud Gullit
|Ola
|Milan
|1988
|Marco van Basten
|Ola
|Milan
|1989
|Marco van Basten
|Ola
|Milan
|1990
|Lothar Matthäus
|Ger
|Inter
|1991
|Jean-Pierre Papin
|Fra
|Olympique Marsiglia
|1992
|Marco van Basten
|Ola
|Milan
|1993
|Roberto Baggio
|Ita
|Juventus
|1994
|Hristo Stoičkov
|Bul
|Barcellona
|1995
|George Weah
|Lib
|Milan
|1996
|Matthias Sammer
|Ger
|Borussia Dortmund
|1997
|Ronaldo
|Bra
|Inter
|1998
|Zinédine Zidane
|Fra
|Juventus
|1999
|Rivaldo
|Bra
|Barcellona
|2000
|Luís Figo
|Por
|Real Madrid
|2001
|Michael Owen
|Ing
|Liverpool
|2002
|Ronaldo
|Bra
|Real Madrid
|2003
|Pavel Nedvěd
|Cec
|Juventus
|2004
|Andrij Shevchenko
|Ucr
|Milan
|2005
|Ronaldinho
|Bra
|Barcellona
|2006
|Fabio Cannavaro
|Ita
|Real Madrid
|2007
|Kaká
|Bra
|Milan
|2008
|Cristiano Ronaldo
|Por
|Manchester Utd
|2009
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2010
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2011
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2012
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2013
|Cristiano Ronaldo
|Por
|Real Madrid
|2014
|Cristiano Ronaldo
|Por
|Real Madrid
|2015
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Por
|Real Madrid
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Por
|Real Madrid
|2018
|Luka Modrić
|Cro
|Real Madrid
|2019
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2020
|non assegnato
|2021
|Lionel Messi
|Arg
|Barcellona
|2022
|Karim Benzema
|Fra
|Real Madrid
|2023
|Lionel Messi
|Arg
|Miami
|2024
|Rodri
|Spa
|Manchester City
|2025
|Ousmane Dembelè
|Fra
|PSG
|2026
|Harry Kane
|Eng
|Bayern Monaco
Tutti i vincitori del Pallone d’Oro
Fino a metà degli anni ’90 era assegnato solo ai calciatori europei; quindi, risulta inutile affannarsi a cercare nell’elenco i nomi di Pelè, Maradona o altri giocatori che hanno fatto la storia e la leggenda di questo sport. In compenso, all’interno di questo albo d’oro si trovano giocatori pressoché dimenticati, che però hanno legato il proprio nome a un momento fortunato del proprio club o della propria nazionale (Simonsen, Belanov, Sammer su tutti).
A vincere sono quasi sempre attaccanti o mezzepunte. Tra i portieri solo il leggendario Lev Yashin riuscì a mettere le mani sul trofeo, tra i difensori solo Sammer e Cannavaro compirono nell’impresa, ma solo perché guidarono al successo la Germania e l’Italia nelle massime competizioni per nazioni che si giocarono in quei due anni. Per l’Italia pochissime soddisfazioni e tanti di rimpianti. Solo l’oriundo Omar Sivori, il golden-boy Gianni Rivera, Paolo “Pablito” Rossi, Roberto Baggio e, appunto, Fabio Cannavaro sono riusciti a vincerlo. Nessuna traccia di Gigi Riva, Franco Baresi, Gaetano Scirea, Bruno Conti, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Paolo Maldini o altri grandissimi talenti di casa nostra.
Negli ultimi anni, poi, una noiosissima alternanza tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, interrotta nel 219 da Luka Modric, che a qualcuno sembrò, comunque, uno sgarbo personale nei confronti di CR7. Nel 2020 nessuna assegnazione per via della pandemia da Covid-19, mentre nel 2021, non senza polemiche, arriva il settimo successo per Leo Messi. Nel 2022 tocca a Karim Benzema, il bomber franco-algerino del Real Madrid che, dopo l’addio di CR7, si è caricato sulle spalle le Merengues riportandole sul trono d’Europa a suon di gol.
Descritti nell’articolo 10 del regolamento, i criteri per l’assegnazione del Pallone d’Oro tengono conto delle prestazioni individuali e di squadra del giocatore durante l’anno considerato; del valore del calciatore in considerazione del talento e del fair play dimostrato; della carriera e della personalità/carisma dell’atleta.
I plurivincitori del Pallone d’Oro
La classifica dei calciatori più vincenti della storia del trofeo vede Messi come dominatore assoluto, con otto affermazioni. Si ferma a cinque Cristiano Ronaldo, che mette in fila campioni di un altro calcio del calibro di Cruyff, Platini e Van Basten, detentori di tre Palloni d’Oro a testa, via via tutti gli altri:
- Lionel Messi 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
- Cristiano Ronaldo 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
- Johan Cruyff 3 (1971, 1973, 1974)
- Michel Platini 3 (1983, 1984, 1985)
- Marco van Basten 3 (1988, 1989, 1992)
- Alfredo Di Stéfano 2 (1957, 1959)
- Franz Beckenbauer 2 (1972, 1976)
- Kevin Keegan 2 (1978, 1979)
- Karl-Heinz Rummenigge 2 (1980, 1981)
- Ronaldo 2 (1997, 2002)
La storia del Pallone d’Oro
Nato con la denominazione Calciatore europeo dell’anno, il Pallone d’Oro è un riconoscimento assegnato dalla rivista francese France Football al calciatore migliore dell’anno. Istituito nel 1956, il premio viene assegnato attraverso una votazione della stampa di settore. Il primo giocatore a vincere fu il centrocampista inglese del Blackpool, Stanley Matthews che, premiato a ben 41 anni, è tutt’ora il Pallone d’Oro più anziano di sempre. Fino al ’94, il premio fu appannaggio esclusivo degli atleti europei e, seppur senza alcun riconoscimento ufficiale, divenne presto uno dei trofei più ambiti. Dal 2007, la partecipazione si allargò dalla sola UEFA agli atleti di tutti i club affiliati alla FIFA.
Il primo a trionfare in due edizioni differenti (1957 e 1959) fu Alfredo di Stéfano, argentino naturalizzato spagnolo e leggenda del Real Madrid. L’unico portiere a vincere fu Lev Yashin, mitologico portiere russo che si aggiudicò il trofeo nel 1963. A fare addirittura tris fu, invece, Johan Cruyff (1971, 1973, 1974). A differenza del Profeta del gol olandese, la cui serie venne interrotta dall’affermazione di Franz Beckenbauer nel 1972, il francese della Juventus, Michel Platini, riuscì ad aprire un regno di tre anni, con affermazioni consecutive tra l’83 e il 1985. Altro tre volte campione è Marco Van Basten, che con la maglia del Milan si aggiudicò il Pallone d’oro nel 1988, nell’89 e nel ’92.
Pallone d’Oro, la carica degli stranieri
Seguì un periodo di singole affermazioni annuali e, con l’allargamento del premio ai calciatori non europei nel 1995, la competizione si fece accesa e, proprio nell’anno della svolta premiò l’attaccante liberiano del Milan, George Weah, che a oggi è anche l’unico calciatore africano nell’albo d’oro. Parliamo, comunque, di un periodo ricchissimo di campioni, con il premio assegnato a calciatori del calibro di Ronaldo il Fenomeno (primo sudamericano a vincere e più giovane Pallone d’Oro di sempre), Zidane, Rivaldo, Figo, Nedved, Shevchenko, Ronaldinho, Fabio Cannavaro.
Nel 2007, Kakà fu l’ultimo vincitore prima del dominio incontrastato di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il portoghese aprì le danze nel 2008, la Pulce argentina entrò subito nel primato vincendone addirittura quattro consecutivi (2009-2012), poi il premio tornò a CR7 in quattro delle successive cinque edizioni, con la sola “pausa” del 2015, che premiò ancora Messi.
Nel 2018, Luka Modric interruppe il dualismo, che si spostò definitivamente a favore dell’argentino con le assegnazioni del 2019 e del 2021. Nel 2020, tra mille polemiche, la pandemia da Covid-19 bloccò l’assegnazione che, con molta probabilità sarebbe spettata all’attaccante polacco del Bayern Monaco, Robert Lewandowski. Nel 2022, con Messi nemmeno in classifica e Cristiano in ventesima posizione, il primo Pallone d’oro assegnato considerando la stagione sportiva e non l’anno solare andò Karim Benzema.
Il Pallone d’Oro Fifa
Nel 1991, l’istituzione del FIFA World Player of the Year non scalfì il fascino del Pallone d’Oro tanto che, nel 2010, i due riconoscimenti si fusero nel Pallone d’Oro FIFA che, però, ricevette numerose critiche per i criteri di assegnazione. Si arrivò, così, nel 2016 alla fine del sodalizio e France Football tornò alla formula originaria di premio assegnato esclusivamente su voto giornalistico, nacquero poi il Pallone d’Oro femminile, il premio Yashin per il miglior portiere e quello Kopa per il migliore under21. La FIFA, dal canto suo, istituì il The Best FIFA Men’s Player.
Il trofeo del Pallone d’Oro
Prodotto nella storia oreficeria parigina Mellerio, istituzione con cinquecento anni di storia fondata da una famiglia italiana, il Pallone d’oro è, in realtà, in ottone bagnato in oro con una base di pirite. Pesa 12 kg, per 31 cm di altezza e 23 di larghezza. Al momento dell’assegnazione, sulla placca d’orata alla base viene iscritto il nome del vincitore.
FAQ
- Quanti palloni d'Oro ha vinto Platini?
-
3
- Quanti palloni d'Oro ha vinto Maradona?
-
Zero, all'epoca non era assegnato a calciatori extra europei
- Quali italiani hanno vinto il Pallone d'Oro?
-
Sivori, Rivera, Paolo Rossi, Baggio, Cannavaro
- Quanti palloni d'Oro ha vinto Lionel Messi?
-
8
VIRGILIO SPORT