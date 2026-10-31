France Football svela le schede dei giurati: 40 primi posti per Kane, 23 per Mbappé. Yamal terzo a 174 punti dalla vetta, Messi ancora primo per sei Paesi

Il Pallone d’oro 2026 è stato un duello più sofferto di quanto si potesse immaginare. A pochi giorni dalla cerimonia di Londra, andata in scena lunedì 26 ottobre, France Football ha reso pubblici i voti della giuria. Ne è uscita una delle sfide più equilibrate nella storia del premio: Harry Kane ha preceduto Kylian Mbappé per appena 28 punti. Dietro, il vuoto. Lamine Yamal, terzo e tra i grandi favoriti della vigilia, non è mai stato davvero in corsa. E tra le schede dei giurati spuntano diverse curiosità.

Kane batte Mbappé per soli 28 punti

Kane ha chiuso a 1055 punti, Mbappé a 1027. Soli 28 punti di differenza che segnano il quarto distacco più stretto di sempre tra i primi due. Ed è anche inferiore a quello del 2024, quando Rodri superò Vinicius per 41 punti. Bisogna tornare al 2019 per trovare un verdetto ancor più tirato, con Messi davanti a Van Dijk di appena sette lunghezze. A spostare l’ago della bilancia sono stati i primi posti: il centravanti del Bayern è stato indicato come miglior giocatore al mondo da 40 giurati su 100, il francese da 23. Una differenza piuttosto netta, che il sistema di voto premia. Ogni giornalista sceglie dieci nomi e assegna i punti in ordine decrescente: 15 al primo, 12 al secondo, 10 al terzo, poi 8,7,5,4,3,2, e 1. In caso di partià, vince chi ha ottenuto più primi posti. Se non basta, si guardanod i secondi, poi i terzi, e così via. La giuria è composta da 100 giornalisti specializzati, uno per ciascuno dei Paesi meglio piazzati nel ranking FIFA.

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Un successo dal sapore storico per Kane: ha vinto nella “sua” Londra ed è il primo inglese ad aver conquistato il trofeo dopo Michael Owen nel 2001. È anche il primo giocatore del Bayern Monaco a riuscirci dai tempi di Karl-Heinz Rummenigge, nel 1981. Eppure non tutti lo hanno votato. Due giurati, quelli di Messico e Costa d’Avorio, lo hanno lasciato fuori dalla top 10. A Mbappé è andata peggio: tre esclusioni, da parte di Grecia, Scozia e Ucraina.

Yamal, podio lontano dalla vetta

Il terzo gradino è di Lamine Yamal. Ma è un podio a distanza: lo spagnolo si è fermato a 881 punti, 146 in meno di Mbappé, 174 in meno di Kane. Il talento del Barcellona ha raccolto 13 primi posti. Non pochi, ma il problema sono state le altre schede. Quattro Paesi lo hanno escluso dai primi dieci: Bielorussia, Camerun, Croazia e Grecia. Un dato pesante per uno dei grandi favoriti della vigilia.

Tra le altre curiosità emergono le preferenze raccolte dai calciatori spagnoli. Rodri, quarto con 726 punti e oggi al Barcellona dopo l’addio al Manchester City ad agosto, è stato messo in cima da dieci giurati: Nigeria, Stati Uniti, Guatemala, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Serbia, Thailandia, Vietnam, Croazia e Islanda. Fabian Ruiz, decimo, ha ottenuto quattro primi posti: Siria, Ucraina, Gabon e Perù. Gli altri spagnoli hanno raccolto briciole sparse. Cubarsì, il miglior difensore tra i 30 candidati, è stato votato secondo da Giamaica e Svizzera. Ferran Torres, l’eroe del Mondiale, quarto da Algeria e Croazia. La Grecia ha messo quarto Cucurella. Per Yamal resta la consolazione del Trofeo Kopa come miglior Under 21. Ma il confronto con un anno fa è impietoso: nel 2025 era arrivato secondo con 1.059 punti. Stavolta non è mai entrato nella lotta.

Le altre curiosità

Lionel Messi ha chiuso quinto con 612 punti. Ma ha ancora i suoi fedelissimi. Infatti, sono sei Paesi che lo hanno messo al primo posto: Brasile, Argentina, Panama, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti e Cina. Proprio quest’ultima ha relegato Mbappé al quinto posto. Anche il Paraguay, con cui il francese aveva avuto un piccolo scontro durante il Mondiale, lo ha piazzato solo terzo. In compenso l’Africa ha spinto forte per lui: 9 giurati africani su 20 lo hanno votato come miglior giocatore al mondo.

Colpisce il caso di Ousmane Dembélé. Il Pallone d’oro uscente, settimo, non ha ricevuto nemmeno un primo posto. Sette Paesi lo hanno votato secondo: Burkina Faso, Cina, Francia, Georgia, Haiti, Macedonia del Nord e Nigeria. Stessa sorte per Erling Haaland, mai primo e secondo solo per Croazia, Irlanda del Nord e Norvegia. Poi ci sono le scelte più personali. L’unico giurato ad aver messo Olise in testa è quello di Curacao. Il Marocco ha premiato il connazionale Achraf Hakimi, con Yamal terzo.