A Montevideo succede di tutto: sei ammoniti nel primo tempo, una rissa tra Lopez e Rojo e un finale da brividi con Barboza ferito. Decide Sosa, il Brasile festeggia ancora

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La Copa Libertadores parla ancora portoghese. Il Palmeiras supera l’Estudiantes nella finale di Montevideo e allunga il dominio del calcio brasiliano nella competizione continentale, con l’ottavo trionfo consecutivo per una squadra verdeoro. Allo stadio Centenario è andata in scena una vera e propria battaglia, caratterizzata da contrasti durissimi, una rissa che ha coinvolto diversi giocatori e una pioggia di cartellini. Dopo un primo tempo incandescente, a decidere la sfida è stato il lampo di Ramon Sosa, bravo a sfruttare l’assist di Jhon Arias e a regalare ad Abel Ferreira un’altra notte memorabile.

Palmeiras-Estudiantes, finale infuocata: pioggia di cartellini

Tensione alle stelle fin dai primi minuti. Al Centenario di Montevideo Palmeiras ed Estudiantes hanno dato vita a una partita molto fisica, con contrasti al limite e continui battibecchi. L’arbitro venezuelano Jesus Valenzuela ha faticato a mantenere il controllo della situazione, ricorrendo ripetutamente ai cartellini.

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Soltanto nel primo tempo sono stati sei i giocatori ammoniti: Gonzalez Pirez, Lopez, Giay, Palacios, Carlos Miguel e Rojo. Una finale di Libertadores versione corrida, insomma. Distribuiti cartellini anche dopo l’intervallo: prima è toccato a Meza, poi a Barbozal, Santiago Nunez e Ferreira.

Flaco López-Rojo, scintille e rissa: finale di Libertadores da brividi

L’episodio che ha rischiato di segnare in negativo la finale di Montevideo si è registrato intorno alla mezz’ora del primo tempo e ha coinvolto Flaco Lopez e Marcos Rojo. L’attaccante del Palmeiras, che piace tanto all’Atletico Madrid, è intervenuto duramente sul difensore argentino, colpendolo alla nuca con il braccio durante un contrasto.

La giocata ha fatto perdere la pazienza ai calciatori dell’Estudiantes, convinti che ci fossero gli estremi per il cartellino rosso. Ne è nato un parapiglia con diversi giocatori accorsi sul posto per affrontarsi. Valenzuela ha riportato a fatica la calma, estraendo il giallo per Lopez e Giay. Poco dopo la situazione è degenerata nuovamente, con Carlos Miguel e Rojo protagonisti di un altro acceso confronto.

Ramón Sosa rompe l’equilibrio: Palmeiras campione

Dopo un primo tempo combattuto, la finale si è sbloccata al 52’. È stato Ramon Sosa ad andare a bersaglio, finalizzando al meglio un’azione costruita sulla fascia da Arthur. Il pallone è arrivato a Jhon Arias, che ha prolungato di testa servendo un assist perfetto per il compagno. Il 27enne, completamente libero al centro dell’area, ha avuto tutto il tempo per coordinarsi e battere l’ex Lazio Muslera con un sinistro preciso, indirizzato nell’angolino basso.

Barboza-Carrillo, scontro durissimo nel finale: sangue sul volto e paura

Il finale della partita regala un’altra scena da brividi. Lo scontro tra Barboza e Carrillo è violento e il volto del centrale del Palmeiras è una maschera di sangue. Si vivono attimi di apprensione al Centenario, anche per il possibile rischio di una commozione cerebrale. Entra così in gioco il protocollo medico previsto dalla Conmebol, che consente all’arbitro di concedere fino a tre minuti per gli accertamenti in campo: scatta un maxi-recupero, poi la festa del Verdao dopo il grande spavento.

Getty

Copa Libertadores, ottavo trionfo consecutivo per il Brasile

Con il successo del Palmeiras, il calcio brasiliano allunga ulteriormente una striscia impressionante: otto edizioni consecutive della Libertadores conquistate da una squadra verdeoro. La serie era cominciata nel 2019 con il Flamengo, per proseguire con il Palmeiras nel 2020 e nel 2021, ancora con il Flamengo nel 2022, quindi con il Fluminense nel 2023, il Botafogo nel 2024 e nuovamente il Flamengo nel 2025. Adesso tocca al Palmeiras: il Brasile continua a dettare legge in Sudamerica.