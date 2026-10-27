La tennista toscana sconfitta al primo turno anche in Giappone si avvia alla conclusione di un anno da incubo: dopo l’addio a Furlan, Jas ha intrapreso la direzione sbagliata

Stavolta di mezzo ci si mettono anche le vesciche. Non bastava un momento di forma e di convinzione decisamente non ottimale. Jasmine Paolini dice subito addio al torneo di Tokyo almeno per quanto riguarda il singolare, si aggrappa al doppio per alimentare le speranze di partecipare alle WTA Finals ma con la stagione che si sta concludendo arriva anche il momento delle scelte, in alcuni casi anche difficili.

Paolini sconfitta da Osaka e dalle vesciche

Un 2026 da dimenticare: resta solo il doppio

Cosa può succedere in futuro

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Paolini sconfitta da Osaka e dalle vesciche

Jasmine Paolini sta vivendo il momento più difficile dei suoi ultimi anni di carriera. Dopo essere arrivata anche alla posizione numero 4 del mondo, l’azzurra ha fatto un passo del gambero nel corso di questo 2026. A Tokyo arriva l’ennesima sconfitta nei primi turni di questa stagione, il match contro la padrona di casa Osaka presentava delle difficoltà importanti vista la caratura dell’avversaria (che per di più poteva contare sul supporto del suo pubblico). E a complicare i piani ci hanno pensato anche le vesciche. Nel secondo set in cui la toscana sembrava aver preso maggior ritmo e più controllo della situazione, è stata infatti costretta a richiedere un medical timeout per un problema di vesciche al piede (sul risultato di 3-4). Una condizione che non le ha permesso di esprimersi al meglio e al tiebreak ad avere la meglio è stata Osaka.

Un 2026 da dimenticare: resta solo il doppio

La storia dell’ultima stagione di Jasmine Paolini la si può raccontare partendo dal clamoroso crollo in classifica che in questo momento la vede alla posizione numero 35, ma anche andando a leggere i numeri di questo 2026. La toscana ha vinto 19 delle 35 partite disputate, con una percentuale di poco superiore al 50% che non può essere di certo soddisfacente. I numeri al servizio sono crollati in maniera evidente complice anche qualche problema fisico e una fiducia che non sembra neanche lontanamente quella del 2024 e del 2025. In questo finale di stagione restano solo alcuni tornei minori e forse sarebbe anche già meglio guardare al futuro. L’unica possibilità di giocare le Finals è invece legata al doppio con Sara Errani.

Cosa può succedere in futuro

E’ indubbio che dopo la separazione da Renzo Furlan, le cose non siano andate come sperato per Jasmine Paolini. La tennista azzurra che era esplosa grazie alla guida del coach italiano, ha deciso di seguire nuove strade. Una scelta comprensibile dopo tanti anni di collaborazione ma che forse non ha portato i frutti sperati. Nel 2025 i risultati sono stati ancora di altissimo livello con la chicca della vittoria agli Internazionali di Roma, che rappresentano un traguardo da sogno per tutte le tenniste italiane. Ma con il passare del tempo un po’ di confusione, anche nella guida tecnica sembrava aver messo sabbia nei meccanismi e nella sicurezza di Jasmine che nell’ultimo anno ha perso completamente il filo del discorso. Per la prossima stagione forse la prima mossa da fare è proprio quella di valutare con decisione che direzione prendere a cominciare dal suo staff.

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