Le due azzurre tornano a vincere un torneo WTA a distanza di quasi un anno, è il primo nel 2026 e arriva dopo aver conquistato la qualificazioni alle Finals e Jasmine sembra aver qualcosa da dimostrare

L’Italia del tennis s’è desta. In una settimana molto difficile sul fronte maschile, la risposta arriva dalle ragazze e nel caso specifico dalla coppia Sara Errani e Jasmine Paolini che conquistano la vittoria nel WTA 500 di doppio. Le due azzurre che avevano già messo al sicuro la qualificazione alle Finals, si prendono una soddisfazione che mancava da Pechino 2025 e ora spaventano tutta la concorrenza.

Il successo contro Dabrowski e Stefani

Una vittoria che vale tantissimo, Jasmine Paolini e Sara Errani tornano a conquistare un trofeo in doppio che mancava da troppo tempo. Il successo arriva nel WTA 500 di Tokyo con le due azzurre che in finale hanno battuto in maniera netta la brasiliana Luisa Stefani e la canadese Gabriela Dabrowski (un doppio 6-2), una delle coppie più in forma del circuito e che veniva da una striscia incredibile di vittorie consecutive. Le due azzurre hanno letteralmente dominato la partita vincendo 52 punti contro i soli 32 della coppia avversaria e soprattutto sfruttando al meglio il servizio.

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Il successo dopo oltre un anno e il balzo in classifica

Il successo di Sara Errani e Jasmine Paolini arriva a distanza di oltre un anno dall’ultimo trofeo (Pechino 2025). Le due azzurre da anni sono tra le coppie più vincenti del circuito ma in questa stagione complici anche alcuni problemi fisici della toscana, le cose non sono andate come sperato. Il 2025 era stato un anno ricco di soddisfazioni in particolare grazie alla doppia vittoria di Internazionali e del primo slam come coppia al Roland Garros. Nel 2026 invece i risultati non sono arrivati con conseguente crollo in classifica, le due azzurre grazie a questo successo risalgono posizioni con Errani numero 14 e Paolini (che ha giocato tornei in meno) che guadagna 7 posti ed è numero 23.

Paolini, le Finals per riscattare un 2026 difficile

Non è un segreto che il 2026 di Jasmine Paolini sia stato molto complicato. Qualche problema di natura fisica ha condizionato sin dall’inizio la stagione della toscana, che in alcuni momenti però ha dato anche la sensazione di sembrare in crisi sia dal punto di vista del gioco che della convinzione. La classifica è andata progressivamente peggiorando al punto che ora l’azzurra è crollata in posizione numero 35. La qualificazione alle Finals di doppio potrà essere un punto di ripartenza così come la vittoria a Tokyo, un modo per provare a risalire la china, a riguadagnare fiducia e convinzione nel suo gioco. A Indian Wells, le due azzurre non arrivano con il ruolo di favorite ma dopo il successo in Giappone possono diventare delle vere e proprie mine vaganti. E per Jas anche una spinta per dare un calcio alla crisi anche in singolare.