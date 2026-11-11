Il coach di Jacobs si dice sicuro: Jacobs sta tornando quello dell'anno di grazia 2021. "Tecnicamente ha corso anche meglio, per questo dico che il 2026 è stato positivo. E' mancata solo la ciliegina a Birmingham"

Le sensazioni sono quelle dei giorni migliori. Anzi, degli anni migliori. “Mi sembra di rivivere le stesse cose già vissute prima di Tokyo 2020”, sostiene Paolo Camossi. Che Marcell Jacobs lo conosce come le sue tasche, di certo meglio di tutti nel mondo dell’atletica. E da quando la coppia è tornata ad aprire bottega, qualcosa di importante s’è già visto, se è vero che prima dell’infortunio nel riscaldamento (anzi, nelle prove dei blocchi) della finale dei campionati Europei di Birmingham tutto era filato via liscio senza un pensiero.

Il bilancio del 2026 è positivo (ma senza ciliegina)

Camossi a quella serata in terra britannica ripensa ancora. Anche se il passato non si può cambiare, e pertanto l’unico pensiero è quello rivolto all’avvenire. “Abbiamo già cominciato a parlare della stagione 2027, dove il focus sarà centrato tutto sugli appuntamenti all’aperto”, c’ha tenuto a dire il coach dello sprinter di Desenzano. “L’obiettivo principale saranno i mondiali di Pechino, perché in fondo quando un campione si allena lo fa per i grandi appuntamenti, non certo per essere competitivo nelle gare di contorno e basta. Marcell ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia azzurra e ha tanta voglia di fare e di allenarsi per arrivare preparato all’appuntamento iridato”.

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Anche perché il 2026, al netto del problema accusato a pochi minuti dalla finale dei 100 metri ai campionati Europei, ha lasciato in eredità una schiera di buone sensazioni. “Quell’infortunio muscolare ci ha privati di quella che sarebbe stata la ciliegina, ovvero la medaglia d’oro continentale, che sarebbe stata ampiamente alla portata di Marcell, visti i tempi fatti registrare dai rivali in finale. La torta però è venuta fuori bene lo stesso, perché ho visto uno Jacobs differente nel modo di correre, più tecnico e performante di quanto non fosse proprio nell’anno olimpico di Tokyo.

Al Golden Gala ha corso benissimo, a Vienna ha fatto addirittura 9”67 (seppur con 4 metri di vento a favore), che per come ha corso è stata la gara più bella dell’intera carriera. Il momento grigio che ha preceduto il 2026 è stato ampiamente superato e tutti i segnali lasciano presagire un futuro migliore e pieno di buoni propositi”.

Programmi futuri: Camossi farà la spola con la Florida

Jacobs in questo periodo è tornato in Florida, dove ha stanziato la famiglia a partire dal 2023, il luogo dove trascorre tutto il periodo invernale approfittando anche di un clima più mite rispetto all’Italia. Camossi fa la spola e tornerà negli USA a dicembre e poi a inizio 2027, quando si entrerà ancora di più nel pieno della stagione di preparazione. Non dovrebbe correre indoor, o se lo farà sarà solo per qualche esibizione, perché l’obiettivo dichiarato sarà arrivare bello carico a primavera inoltrata, come avvenuto quest’anno.

“Entrambi teniamo molto alla maglia azzurra”, riprende Camossi, “e anche la staffetta può diventare un’opportunità per fare qualcosa di molto buono. Il futuro poi sarà chiaramente rivolto a LA28, che anche se non sembra è molto vicina. A essere lontana è l’edizione olimpica di Tokyo, ma io sto rivedendo in Marcell quella stessa voglia, determinazione e capacità di lavorare bene che vidi prima dei giochi del 2021. Bisogna solo continuare a lavorare bene e a fare il minor numero di errori, perché la verità è che chi vince è proprio colui che ne commette di meno. A mio modo di vedere ci aspettano due anni bellissimi, e non vediamo l’ora di ricominciare”.