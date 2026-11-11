Lo scatto pubblicato su Instagram dall’ex terzino rossonero scatena la nostalgia dei tifosi del Milan e anche quella dell’attaccante del Galatasaray: “Arrivo”

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Italia-Francia poteva essere la loro partita, ma il destino – a volte – decide in maniera diversa. Paolo Maldini avrebbe dovuto viverla da direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia, mentre Theo Hernandez avrebbe potuto essere uno dei protagonisti in campo con la maglia dei Bleus. Invece, entrambi seguiranno il big match di San Siro da semplici spettatori. A riunirli, però, ci ha pensato una foto pubblicata su Instagram dal terzino dell’Al Hilal, che ha immediatamente riacceso la nostalgia dei tifosi del Milan. Pioggia di commenti e un messaggio inaspettato: quello di Rafa Leao.

Paolo Maldini e Theo Hernandez insieme: la dedica del francese

Il legame tra Maldini e Theo va ben oltre il rapporto tra un ex dirigente e un giocatore. A dimostrarlo è anche la dedica che il francese ha accompagnato allo scatto pubblicato su Instagram: “Rispetto e ammirazione”. Nella foto i due sono sorridenti e abbracciati, seduti insieme in un locale, in un’immagine che ricorda a tutti la stima reciproca nata ai tempi del Milan.

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Fu proprio Maldini, nell’estate del 2019, a volare a Ibiza per incontrare Theo e convincerlo a scegliere il progetto rossonero, quando il terzino era ancora di proprietà del Real Madrid. Bastò una chiacchierata, come avrebbe raccontato successivamente lo stesso Hernandez, per cambiare il corso della sua carriera e diventare un pilastro dei rossoneri.

Perché Italia-Francia non sarà la loro partita

Italia-Francia a San Siro, nel loro stadio. Sarebbe stata la serata perfetta, se il destino non avesse stabilito altro. Maldini era stato scelto da Giovanni Malagò come l’uomo a cui affidare il rilancio del calcio italiano: direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia, con Leonardo nel ruolo di advisor. Un progetto ambizioso, naufragato però dopo appena 16 giorni.

Il motivo? Il mancato accordo sulla scelta del ct, con Maldini e Leonardo forti su Andrea Pirlo dopo il no di Guardiola e la decisione del numero uno di via Allegri di virare su Mancini per la bufera scatenata dalla collaborazione del ‘Maestro’ con una società di scommesse russa. Theo, invece, è rimasto fuori dai convocati: al momento l’ex Milan non rientra nei piani del nuovo ct della Francia, Zinedine Zidane, nonostante l’emergenza terzini dei Bleus.

Tifosi del Milan e Leao pazzi di Maldini e Theo:

L0 scatto postato dal francese ha scatenato la reazione dei tifosi del Milan. Rivedere insieme due figure che hanno lasciato un segno profondo nella storia recente rossonera ha riacceso ricordi ed emozioni. Maldini è il simbolo per eccellenza del milanismo, prima da capitano e poi da dirigente, mentre Theo è stato uno dei protagonisti della rinascita della squadra culminata con la conquista dello scudetto nel 2022. Non sorprende, quindi, l’entusiasmo dei sostenitori rossoneri, con un invito che ricorre tra i commenti: “Tornate a casa”.

“Vi voglio bene, mi fate piangere”, scrive Riky. Claudia cita Tiziano Ferro: “Non basta più il ritorno, ora voglio il tuo ritorno…”. Tra i tanti messaggi dei tifosi ne spunta anche uno a sorpresa. È quello di Rafa Leao, che in estate ha lasciato il capoluogo lombardo tra le polemiche per provare a rilanciarsi in Turchia con la maglia del Galatasaray. “Arrivo”, ha commentato il portoghese, accompagnando le parole con due emoji in lacrime. Un messaggio che aggiunge un altro pizzico di nostalgia a uno scatto già capace di emozionare i milanisti.