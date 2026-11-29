Il big match del fine settimana di Premier League termina con la rimonta dell'Arsenal ai danni del Manchester City di Maresca e tante proteste da parte di Donnarumma. Disavventura per Tonali in Sunderland-Tottenham

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Si è concluso sul 2-2 il big match della dodicesima giornata di Premier League tra Arsenal e Manchester City, raggiunto nei minuti finali in seguito a un uscita sbagliata di Gianluigi Donnarumma, protagonista fino a quel punto di una prestazione di altissimo livello. Quinta vittoria nelle ultime sei partite per il Tottenham di Roberto De Zerbi e Sandro Tonali, protagonista anche di una disavventura nel finale di partita, quando è stato obbligato a lasciare il campo dopo che in seguito a una pallonata in volto aveva iniziato a perdere sangue dal naso.

Il City di Maresca si illude, l’Arsenal pareggia nel finale

Vittoria accarezzata fino ai minuti finali per il Manchester City, che in ben due occasioni si è fatta rimontare il gol di vantaggio. A sbloccare il match al 34’ è il solito Erling Haaland, che viene servito in area da Gvardiol e supera Raya. Pochi minuti dopo arriva però il pareggio dell’Arsenal al termine di una bella azione, con Tzolis che scambia con Odegaard, il quale serve Merino che fa il sponda per il colpo di testa in tuffo vincente di Havertz.

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In avvio di secondo tempo i Citizens si riportano subito avanti con la rete di Enzo Fernandez, servito da Bouaddi e bravo a superare Raya in uscita per poi insaccare a porta vuota. Quando la vittoria sembrava ormai a un passo arriva però la doccia fredda per il City, agguantato da un colpo di testa vincente di Timber sugli sviluppi di un corner. Rimane dunque invariato il distacco tra le prime due in classifica in Premier League, con la squadra di Enzo Maresca che insegue i Gunners a sei punti di distanza.

Donnarumma prima salva il City, poi sbaglia e toglie la vittoria al City

Protagonista nel bene e nel male in questa partita è stato il nostro Donnarumma, che fino al gol del finale 2-2 si era destreggiato alla grande tra i pali, salvando i suoi compagni al 55’ con un grande riflesso, respingendo con i piedi un colpo di testa ravvicinato sul primo palo sempre di Timber sugli sviluppi di un corner. Prodigio poi però vanificato da Gigio, che sul corner del 2-2 esce completamente a vuoto mancando il pallone e permettendo al terzino dell’Arsenal di insaccare a porta sguarnita. Il gol di Timber ha però scatenato non poche polemiche, con Donnarumma che ha lamentato una gomitata alla nuca ricevuta da Gabriel e che da alcune immagini sembrerebbe effettivamente esserci stata, ma a quanto pare per il Var e l’arbitro non è stata considerata abbastanza violenta da annullare la rete.

Il Tottenham di De Zerbi non si ferma più, brutto inconveniente per Tonali

Mentre in vetta rallentano, indietro c’è chi rapidamente sta risalendo la china della classifica della Premier League. Grazie a una doppietta di James Maddison, protagonista anche di un clamoroso gol olimpico direttamente da calcio d’angolo, il Tottenham di De Zerbi ha infatti ottenuto la quinta vittoria nelle ultime sei uscite in campionato, dove dopo un inizio di stagione traumatico occupa ora l’ottavo posto con 18 punti, a meno 4 dalla zona Champions.

Durante l’incontro c’è stato spazio anche per una piccola disavventura per Tonali, che all’80’ è stato colpito in volto da un colpo di testa violenti e ravvicinato del compagno di squadra Jan Paul van Hecke che lo ha portato a perdere sangue dal naso. L’azzurro è rimasto poi in campo qualche minuto, salvo poi venire sostituito da De Zerbi nel finale.