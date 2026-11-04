Niente ATP Finals per Novak Djokovic che sperava nel torneo di Parigi per conquistare i punti necessari per Torino: i ko di Tiafoe e Jodar erano un’opportunità. Zverev si sfoga dopo il ko con Musetti

Niente ATP Finals per Novak Djokovic e una sconfitta che lo avvicina a un momento che nessun appassionato di tennis vorrebbe vedere. Il serbo lascia Parigi con l’amaro in bocca dopo l’eliminazione per mano dell’australiano Rinky Hijikata, numero 83 del ranking mondiale, che vive il suo giorno di gloria. Una giornata che era cominciata con una sorpresa per certi versi ancora più grande: l’eliminazione di Sascha Zverev per mano di Musetti.

La sconfitta di Novak Djokovic

Una sconfitta amarissima, ora per Novak Djokovic c’è da chiudere la stagione e cominciare alla prossima con la consapevolezza che le chance per riuscire a mettere le mani sullo slam numero 25 sono sempre di meno. Il torneo di Parigi continua a regalare sorprese con il serbo che si deve arrendere in tre set all’australiano Rinky Hijikata, numero 83 della classifica ATP. Il primo set aveva illuso il serbo che sembrava in controllo del match dopo il 6-2, poi qualcosa è cambiato. Nole ha perso smalto e brillantezza, lasciando totalmente il pallino del gioco in mano al suo avversario che ha portato a termine la rimonta vincendo gli altri due parziali con il punteggio di 6-3, 6-3.

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Niente Finals per Djokovic, delusione anche per de Minaur

Ultime chance di prendere il treno per Torino e le ATP Finals per tanti a Parigi. Ma il torneo francese si sta rivelando particolarmente ostico per i big. Djokovic nutriva possibilità importanti dopo l’uscita di scena di Tiafoe e Jodar (che invece rientrano clamorosamente in gioco) ma dopo aver rinunciato in passato al torneo, quest’anno è stato lui a non centrare la qualificazione. Il nuovo qualificato dopo Flavio Cobolli è il francese Arthur Fils che in questa stagione ha dimostrato un livello molto alto ma spesso è stato fermato dagli infortuni. Anche de Minaur è fuori dai giochi mentre a provare la rimonta è lo statunitense Taylor Fritz.

Lo sfogo di Zverev dopo il ko con Musetti

La notizia del giorno a Parigi arriva però con la sconfitta di Sascha Zverev. Alla sua prima partita da numero 1 del mondo il tedesco cade sotto i colpi di Lorenzo Musetti che lo elimina in due set. E le polemiche dei giorni scorsi su questo primato tanto contestato tornano a riaffiorare. Il tedesco in conferenza stampa si lascia andare a un duro sfogo: “Mi sembra sempre di dover giustificare la mia posizione. Negli ultimi giorni ero un po’ infastidito perché mi sembra di essere l’unico numero uno nella storia del tennis a dover spiegare perché è giusto che occupi quella posizione. Penso di meritarlo. Non ce la faccio più a giustificare e non penso che altri lo abbiano dovuto fare”.