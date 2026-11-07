Parigi, la finale tra Alcaraz-Shelton è una sorta di "derby" per Juan Carlos Ferrero, tra passato e futuro

L'ultimo Masters 1000 della stagione se lo giocheranno Alcaraz e Shelton, due mesi dopo la battaglia notturna di NY. Sfida speciale per Juan Carlos Ferrero, tra passato e futuro. Van Assche, quanto rimpianti...

Dicono che il tennis sia un po’ lo sport del diavolo, che è ben noto per fare le pentole ma non i coperchi. E come descrivere altrimenti quanto accaduto a Parigi, dove in finale si sfideranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton? Se qualcuno pensa sia una cosa normale (e teoricamente nulla ci sarebbe di male), magari non ha fatto caso a quel che è successo nei giorni scorsi, quando cioè Juan Carlos Ferrero ha annunciato che sarà proprio il giocatore americano il suo nuovo adepto, dopo aver salutato nei mesi scorsi il fuoriclasse spagnolo. Insomma, la finale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, oltre a stabilire se per il quinto anno consecutivo Alcaraz riuscirà a vincere almeno uno dei nove tornei del secondo circuito per importanza (dietro solo agli slam) o se Shelton bisserà il successo agostano di Montreal, sarà anche una sorta di “derby” di Ferrero tra passato e futuro. Perché nel presente resta solo spettatore.

Shelton aveva avvisato Carlos: “Ed era felice per me”

Shelton, dopo aver battuto al terzo Van Assche, ha subito tenuto a dire in conferenza stampa che lui, Alcaraz, lo aveva voluto avvisare personalmente della nuova collaborazione in arrivo con Ferrero. “So quanto hanno condiviso assieme negli anni passati e mi sembrava giusto avvisarlo dell’accordo prima che la notizia divenisse di pubblico dominio. Carlos mi ha risposto che era felicissimo per entrambi, e che sicuramente Ferrero avrebbe contribuito a migliorare il mio gioco. Questo testimonia che persona straordinaria sia Alcaraz: è un campione in campo ed è una persona di grande garbo fuori. Dubito che nel circuito possa esserci una persona migliore di lui”.

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Parole al miele che pure domani dovranno lasciare spazio a una sana rivalità, che è diventata ancora più intrigante dopo la battaglia di Flushing Meadows di due mesi fa, risolta con la vittoria al quinto dell’americano (alla prima vittoria nei 4 scontri diretti disputati in carriera, al netto anche di un match di Laver Cup del 2024).

La vittoria in rimonta su Van Assche però qualche scoria potrebbe averla lasciata: il francesino, giustiziere di Musetti nei quarti, ha ceduto 5-7 6-3 6-4 dopo due ore e 16’ di partita, sprecando soprattutto un break di vantaggio nel cuore del terzo parziale.

Van Assche spreca tutto: Ben ringrazia e vola in finale

Non è bastato al giovane transalpino tutto il tifo (a tratti ancora una volta abbastanza irriverente) del pubblico di casa. Van Assche, dopo aver annullato una palla break nei primi giochi del set d’apertura e averne sciupate due sul 3-3, ha trovato il modo per prendersi l’inerzia nell’undicesimo gioco, vinto ai vantaggi, prima di chiudere in quello successivo dopo quasi un’ora di partita.

Nel secondo però Shelton ricomincia a giocare sciolto, si fa bastare una sola palla break nel sesto gioco e va a chiudere senza eccessivi patemi. Il terzo è decisamente di altro tenore: nel quarto gioco l’americano va sotto 0-40, annulla due palle break ma non la terza, e Van Assche vede lo striscione del traguardo vicino, anche perché sale sul 4-2 prima di prendere una brutta imbarcata nel settimo gioco, riconsegnando il break al rivale.

Che a quel punto sente l’odore del sangue: Ben pareggia a quota 4, poi nel nono game si scatena e ottiene un altro break, con il giovane transalpino che paga dazio alla fatica e a un calo di concentrazione. Sentiva di avere la prima finale 1000 in pugno, dovrà provare a godersela seduto sul divano (o a bordo campo). E la Defense Arena si ammutolisce all’istante.

Ruud senza difese: Alcaraz a caccia del titolo n. 29

I cori del pubblico tornano protagonisti (ma con toni più civili) pochi minuti dopo, quando scende in campo Alcaraz. Che si fa bastare 86’ per liquidare la pratica Ruud, che oggettivamente su una superficie veloce e indoor aveva ben poche chance contro una delle versioni più solide e continue di casa Carlitos. Che chiude con l’86% di punti con la prima e il 71% con la seconda, senza concedere palle break e lasciando andare il braccio a quota 27 vincenti (contro i 14 del norvegese).

Il primo set si decide nel quinto gioco, quando Alcaraz muove da fondocampo il rivale e trova agevolmente il break alla terza opportunità, mentre nel secondo il momento del non ritorno arriva nel nono gioco, sul 4-4, con Ruud che va sotto 0-40 e capitola sulla seconda palla break. Doppio 6-4 e tanti saluti (e sorrisi), con la promessa che stavolta contro Shelton sarà tutta un’altra storia. Anche perché lo spagnolo entro la fine dell’anno sogna di arrivare a quota 30 titoli ATP (oggi è a 28): Parigi e Torino sono lì che lo attendono al varco…