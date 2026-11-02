Il toscana riscatta subito la delusione austriaca vincendo al primo turno contro il polacco Hurkacz e ora sfida il nuovo numero 1 del mondo. Darderi non convince sul cemento indoor

Non solo risultati ma anche indicazioni in vista della Coppa Davis. Lorenzo Musetti riscatta la brutta eliminazione da Vienna vincendo un incontro complicato contro il polacco Hurkacz, mentre Luciano Darderi non sfrutta la chance di un sorteggio tutto sommato favorevole contro l’australiano Hijikata. Il primo treno del Masters 100o di Parigi diventa argomento di studio anche per il capitano Filippo Volandri, in vista delle decisioni definitive per Bologna.

Musetti si riscatta dopo Vienna

Non era un incontro semplice per Lorenzo Musetti. Nel primo turno del Masters di Parigi che di fatto per molti tennisti chiude la stagione, sulla strada del toscano c’era il pericolo Hubert Hurkacz. Nonostante una classifica decisamente peggiorata nel corso degli undici mesi, il polacco rappresenta sempre un’insidia soprattutto sul cemento indoor. E il match dimostra le difficoltà, Hubi serve alla grande con una percentuali di punti vinti con la prima del 92%. Dall’altra parte Musetti però dà sfoggio di grande solidità al servizio con una percentuale di punti vinti dell’80% sulla prima e del 71% sulla seconda. Ne vengono fuori due set molto equilibrati con l’azzurro che però riesce ad avere la meglio al tiebreak prima a 3 e poi dopo un battaglia nel secondo a 10.

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Lollo sfida il nuovo numero 1

Alexander Zverev è il nuovo numero 1 della classifica ATP e con merito. Il tedesco è stato il più costante di tutta la stagione ma qualche scivolone di troppo con i primi della classe, ha sollevato critiche e perplessità. Spodestato Sinner, ora gli tocca il peso della corona e un bersaglio sulla schiena a partire dalla sfida di domani che lo vedrà opposto proprio a Lorenzo Musetti. Il toscano ha un gran bisogno di ritrovare fiducia anche in vista della prossima stagione dopo un 2026 funestato da infortuni. Dalla parte opposta della rete, Zverev deve dimostrare che quel numero 1 non è arrivato solo per gli infortuni di Sinner e Alcaraz, in questo finale di stagione che lo vedrà chiudere l’anno in prima posizione, il tedesco sarà costantemente sotto esame.

Darderi, il crollo preoccupa anche per la Davis

Sensazioni decisamente diverse, e non positive, invece per Luciano Darderi. Il tennista di origine argentina ha appena ottenuto la sua prima convocazione in Coppa Davis ma continua a dimostrare troppa discontinuità quando si lascia la terra rossa per il cemento. Nel primo turno di Parigi arriva un tonfo che fa preoccupare, la sconfitta contro l’australiano Hijikata è nettissima (6-2, 6-2) e preoccupa anche capitano Volandri in vista delle Final Eight di Coppa Davis. Le convocazioni non sono ancora definitive e proprio la posizione di Luciano sembra essere quella maggiormente sotto osservazione con Matteo Arnaldi ma soprattutto Matteo Berrettini che ancora rappresentano una possibilità concreta in vista di Bologna.

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