Parma-Bologna, moviola: espulso dopo soli 6' Ndiaye ma il Var inganna l'arbitro, Marelli incredulo

Episodio clamoroso in avvio nel derby emiliano: richiamato all'Ofr Zufferli viene indotto in errore dalla sala di Lissone e lascia i ducali in dieci uomini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Grave errore nei primissimi minuti di Parma-Bologna, con un cartellino rosso estratto dall’arbiro Zufferli su suggeriment del Var Meraviglia dopo soli sei minuti e su cui ci sono parecchi dubbi come evidenza il talent di Dazn Luca Marelli in diretta.

Il rosso a Ndiaye

Succede tutto al 6′: Ndiaye abbraccia letteralmente in Odgaard che però lo trattiene a sua volta, per l’arbitro non c’è niente ma Zufferli viene richiamato dal Var all’on field review ed espelle il calciatore del Parma per fallo da ultimo uomo in chiara occasione da gol. Subito dopo proteste per un presunto rigore per un mani in area di Cremaschi. La gara è sullo zero a zero dopo 25′.

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La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sull’episodio è il talent di Dazn Luca Marelli che spiega: “Situazione non facile. Ndyae placca Odgaard lanciato a rete, quindi il Dogso c’era, ma è vero anche che Odgaard si era aggrappato ai pantaloncini dell’avversario, fossi stato nel Var non avrei richiamato l’arbitro all’OFR. Grave poi l’errore di Meraviglia che non ha dato all’arbitro tutte le immagini disponibili tra cui quella che mostra come Odgaard si aggrappa ai pantaloncini dell’avversario, gliene fa vedere una sola e con quella l’arbitro non poteva altro che espellere il giocatore. Niente di irregolare invece sul tocco di braccio in area di Cremaschi: era in posizione naturale”

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Parma-Bologna, che è stato coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Chiavaroli con Arena IV uomo, Meraviglia al Var e Ghersini all’Avar, è stato tra i migliori nella scorsa stagione. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita per Sassuolo-Lazio.