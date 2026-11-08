Parma-Bologna, moviola: Palladino in media Champions, decide tutto il Var nel bene e nel male, Zufferli in confusione

La prova dell’arbitro Zufferli al Tardini nell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto friulano ha ammonito 5 giocatori e ne ha espulso uno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cosa sarebbe successo se sulla panchina del Bologna ci fosse stato dall’inizio Palladino? L’ex Atalanta inanella la quarta vittoria di fila e con 16 punti in sette gare mantiene una media da Champions League. E’ stata una gara intensa, caratterizzata da decisioni arbitrali decisive, nel bene e nel male con il Var Meraviglia che è diventato assoluto protagonista e l’arbitro Zufferli totalmente confuso. Vediamo cosa è successo al Tardini nell’11esima giornata di serie A.

Parma-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Subito polemiche al 6′: Ndiaye abbraccia letteralmente in Odgaard che però lo trattiene a sua volta, per l’arbitro non c’è niente ma Zufferli viene richiamato dal Var all’on field review ed espelle il calciatore del Parma per fallo da ultimo uomo in chiara occasione da gol.

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La sentenza di Marelli

Per l’esperto moviolista di Dazn il Dogso c’era, ma è vero anche che Odgaard si era aggrappato ai pantaloncini dell’avversario: “Fossi stato nel Var non avrei richiamato l’arbitro all’OFR. Grave poi l’errore di Meraviglia che non ha dato all’arbitro tutte le immagini disponibili tra cui quella che mostra come Odgaard si aggrappa ai pantaloncini dell’avversario, gliene fa vedere una sola e con quella l’arbitro non poteva altro che espellere il giocatore. Niente di irregolare invece sul tocco di braccio in area di Cremaschi: era in posizione naturale”.

Il Var protagonista

In dieci il Parma regge un tempo e crolla nella ripresa. Al 53′ Cambiaghi centra perfettamente da destra, Theate viene lasciato libero dalla difesa del Parma e sottomisura non può sbagliare di testa. Un minuto dopo Keita stende Bernardeschi e per Zufferli è rigore ma interviene il Var: il contatto pare esserci, gli taglia la strada ma è fuori area, l’arbitro cambia idea e cambia il rigore in una punizione dal limite.

Zufferli cambia ancora idea

Al 70′ Elphege stende Cambiaghi in area, l’arbitro lascia correre ma viene nuovamente richiamato all’on field review e cambia ancora decisione: rigore per il Bologna che Orsolini realizza. Al 77′ Vitik – che era appena entrato – tocca il piede di Fabbian in area, Zufferli lascia correre perché sembra un rigorino ma il Var Meraviglia ancora una volta lo richiama al monitor. E scatta un rigore per il Parma che Sierro realizza riaprendo la gara ma dopo 7’ di recupero finisce 1-2.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui tanti episodi dubbi è l’ex arbitro Calvarese che, sul suo profilo social, parte dal primo rosso: “In un uno contro uno con Odgaard, quello che inizialmente è un corpo a corpo si trasforma in un fallo da parte del calciatore del Parma. L’attaccante, pur mantenendo il duello con il braccio destro tenendo il pantaloncino, ha il pallone davanti e la possibilità di giocarlo, e soprattutto è in vantaggio sul difendente. Quest’ultimo, invece, ha un solo obiettivo: trattenere l’avversario con entrambe le mani, in maniera prolungata, fino a trascinarlo a terra, senza avere mai la possibilità di giocare il pallone. Giusta quindi la decisione di punire il fallo, doveroso l’intervento del VAR e corretta l’espulsione.

Sull’overrule per il contatto Keita-Bernardeschi aggiunge: “Giusta l’overrule di inizio ripresa, quando l’intervento di Keita su Bernardeschi viene giudicato dall’arbitro come avvenuta in area di rigore, ma è accaduta appena fuori e quindi il penalty viene convertito in calcio di punizione dal limite senza ricorso al monitor.

In merito alle due Ofr per il fallo di Elphege su Cambiaghi e il contatto Vitik-Fabbian infine conclude: Molto difficile cogliere in campo il fallo di Elphege su Cambiaghi. Servono infatti i replay e il frame-by-frame per capire come l’attaccante rossoblù arrivi sul pallone e il suo avversario gli colpisca la gamba, in ritardo. Giusto il penalty. Infine l’ultima OFR è per un fallo di Vitik su Fabbian. Vero che il difensore trattiene inizialmente il centrocampista ospite, ma il motivo – a mio giudizio – dell’assegnazione del rigore è un altro: Fabbian tocca il pallone e Vitik gli calcia il piede”.

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Parma-Bologna–è stato tra i migliori nella scorsa stagione. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita per Sassuolo-Lazio.

L’arbitro ha espulso Ndiaye

Coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Chiavaroli con Arena IV uomo, Meraviglia al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro del match ha espulso al 6′ Ndiaye ed ha ammonito Romero, Casale, Troilo, Del Prato, Vitik.