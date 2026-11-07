Parma-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Parma-Bologna, 11ª giornata di Serie A 2026-27: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche del derby emiliano.

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Derby emiliano tra necessità di risalire e voglia di accelerare: Parma-Bologna si gioca sabato 7 novembre 2026 alle 18 allo stadio Ennio Tardini di Parma, per l’11ª giornata di Serie A 2026-27. I ducali sono quindicesimi con 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte, 8 gol segnati e 15 subiti. I rossoblù, noni a quota 14, contano 4 successi, 2 pareggi e 4 ko, con 14 reti fatte e 13 incassate e hanno ritrovato slancio, risultati ed entusiasmo sotto la gestione Palladino. In palio punti preziosi per allontanare la zona calda da una parte e avvicinare le posizioni europee dall’altra.

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Probabili formazioni di Parma-Bologna

Il Parma dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Daffara tra i pali e Delprato, Troilo e Ndiaye a protezione dell’area. Senza Bernabé, la regia potrebbe passare a Sierro, affiancato da Fabbian e Keita: inserimenti e recupero palla sarebbero le chiavi per sostenere Romero e Lontani. Sulle corsie si va verso Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Il Bologna potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Darmian, Casale e Theate davanti a Skorupski, con Zortea favorito sulla destra anche per le assenze di Holm e De Silvestri. Ferguson e Pobega dovrebbero presidiare il centro, mentre Bernardeschi e Cambiaghi potrebbero muoversi alle spalle di Odgaard. Miranda sarebbe il riferimento a sinistra.

Parma (3-5-2): Daffara ; Delprato , Troilo , Ndiaye ; Britschgi , Fabbian , Sierro , Keita , Valeri ; Romero , Lontani .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.

Gli indisponibili di Parma-Bologna

L’assenza di Bernabé toglierebbe al Parma qualità nella costruzione e soluzioni per superare la pressione avversaria; il problema al piede di Drobnič restringerebbe invece le alternative difensive. Il Bologna deve fare i conti soprattutto con le defezioni sulla destra, dove mancano De Silvestri e Holm. Completano il quadro le indisponibilità di Gillier e Enem. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati per le due squadre.

Parma : Bernabé (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Drobnič (infortunio al piede). Squalificati: non segnalati.

: (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio al piede). Squalificati: non segnalati. Bologna: De Silvestri (infortunio alla coscia), Holm (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Gillier (infortunio alla spalla), Enem (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate da Parma e Bologna

Il Parma ha rialzato la testa dopo tre sconfitte consecutive: il pareggio con l’Udinese e il netto successo sul campo dell’Atalanta hanno portato quattro punti e due gare senza reti al passivo. Il Bologna si presenta con un passo più sostenuto: quattro vittorie nelle ultime cinque partite, comprese le tre più recenti. Nel periodo i ducali hanno raccolto 4 punti, i rossoblù 12. Risultati riportati dal meno recente al più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti Sequenza Parma 1 1 3 4 8 4 Sconfitta, sconfitta, sconfitta, pareggio, vittoria Bologna 4 0 1 11 7 12 Vittoria, sconfitta, vittoria, vittoria, vittoria

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Parma:

Inter-Parma 3-0: sconfitta.

3-0: sconfitta. Parma-Torino 0-3: sconfitta.

0-3: sconfitta. Lazio-Parma 2-1: sconfitta.

2-1: sconfitta. Parma-Udinese 0-0: pareggio.

0-0: pareggio. Atalanta-Parma 0-3: vittoria.

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Bologna:

Lecce-Bologna 1-2: vittoria.

1-2: vittoria. Bologna-Inter 1-3: sconfitta.

1-3: sconfitta. Cagliari-Bologna 0-2: vittoria.

0-2: vittoria. Milan-Bologna 2-4: vittoria.

2-4: vittoria. Bologna-Monza 2-1: vittoria.

L’arbitro di Parma-Bologna

A dirigere il derby sarà Luca Zufferli, con Trinchieri e Chiavaroli assistenti, Arena quarto ufficiale, Meraviglia al VAR e Ghersini all’AVAR. Nelle tre gare di Serie A della stagione 2026-27 registrate nelle statistiche disponibili, Zufferli ha assegnato 6 cartellini gialli e un rosso, concedendo 2 rigori. Il bilancio comprende 59 falli fischiati e 10 fuorigioco: la media è di 2 ammonizioni e circa 0,67 rigori a incontro, su un campione ancora limitato.

Parma-Bologna: curiosità e pillole sul match

La classifica suggerisce un vantaggio rossoblù, ma la storia recente del derby invita alla prudenza: il Parma ha vinto due degli ultimi tre confronti di campionato, ritrovando un’efficacia che per anni era mancata contro il Bologna. Al Tardini, però, gli ospiti hanno perso soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A. Il duello mette così di fronte due segnali di ripresa: i ducali arrivano da due partite senza subire gol, i felsinei da tre vittorie consecutive. Un passaggio potenzialmente decisivo sarà il rientro dagli spogliatoi: entrambe hanno concentrato una quota importante delle proprie reti nel primo quarto d’ora della ripresa. Sul piano individuale, i riflettori sono puntati su Lontani, giovanissimo ma già incisivo sotto porta, e su Miranda, protagonista di una striscia di assist che può avvicinarlo a un precedente raro. Per i padroni di casa resta anche una missione immediata: ritrovare il gol davanti al proprio pubblico dopo due gare interne a secco.

Il derby ha cambiato padrone nelle sfide più recenti: il Parma ha conquistato due vittorie negli ultimi tre confronti di campionato con il Bologna , perdendo l’altro. Aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 16 sfide, chiuse con nove pareggi e cinque sconfitte. Dopo l’1-0 dell’8 febbraio, i ducali inseguono almeno due vittorie consecutive contro i rossoblù per la terza volta nella loro storia in Serie A: ci riuscirono tra maggio e dicembre 2012 e, con cinque successi, tra aprile 1991 e marzo 1998.

ha conquistato due vittorie negli ultimi tre confronti di campionato con il , perdendo l’altro. Aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 16 sfide, chiuse con nove pareggi e cinque sconfitte. Dopo l’1-0 dell’8 febbraio, i ducali inseguono almeno due vittorie consecutive contro i rossoblù per la terza volta nella loro storia in Serie A: ci riuscirono tra maggio e dicembre 2012 e, con cinque successi, tra aprile 1991 e marzo 1998. Il Tardini è spesso terreno favorevole al Bologna : sei risultati utili nelle ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma , con tre vittorie e tre pareggi. L’unica affermazione ducale in questo intervallo è il 2-0 del 22 febbraio 2025, firmato da Bonny e Sohm .

: sei risultati utili nelle ultime sette trasferte di Serie A contro il , con tre vittorie e tre pareggi. L’unica affermazione ducale in questo intervallo è il 2-0 del 22 febbraio 2025, firmato da e . Lo 0-0 con l’ Udinese e il 3-0 all’ Atalanta hanno regalato al Parma la prima serie di due gare consecutive senza sconfitte in questo campionato. Ora i crociati cercano tre partite di fila senza subire gol, un traguardo che in Serie A manca dal periodo gennaio-febbraio 2014, con Roberto Donadoni in panchina.

e il 3-0 all’ hanno regalato al la prima serie di due gare consecutive senza sconfitte in questo campionato. Ora i crociati cercano tre partite di fila senza subire gol, un traguardo che in Serie A manca dal periodo gennaio-febbraio 2014, con Roberto Donadoni in panchina. Davanti al proprio pubblico il Parma deve riaccendere l’attacco: non ha segnato nelle ultime due gare interne. Un terzo incontro casalingo senza reti non si verifica dal periodo tra novembre 2020 e febbraio 2021, quando la serie arrivò a otto.

deve riaccendere l’attacco: non ha segnato nelle ultime due gare interne. Un terzo incontro casalingo senza reti non si verifica dal periodo tra novembre 2020 e febbraio 2021, quando la serie arrivò a otto. Il Bologna vuole calare il poker: dopo tre successi consecutivi, punta a una quarta vittoria di fila in Serie A. L’ultima striscia di almeno quattro affermazioni risale a febbraio-marzo 2025, quando arrivò a cinque.

vuole calare il poker: dopo tre successi consecutivi, punta a una quarta vittoria di fila in Serie A. L’ultima striscia di almeno quattro affermazioni risale a febbraio-marzo 2025, quando arrivò a cinque. Il rendimento esterno rossoblù ha già una dimensione storica: nel 2026 il Bologna ha vinto 10 delle 16 trasferte di Serie A, stabilendo il proprio primato di successi fuori casa in un anno solare. Soltanto il Como , con 11, ha fatto meglio; l’ Inter è a quota 10.

ha vinto 10 delle 16 trasferte di Serie A, stabilendo il proprio primato di successi fuori casa in un anno solare. Soltanto il , con 11, ha fatto meglio; l’ è a quota 10. Dall’arrivo di Raffaele Palladino, il 16 settembre, il Bologna ha raccolto 13 punti in sei gare, con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nello stesso periodo soltanto la Lazio è andata più forte, con 18 punti; i rossoblù condividono quota 13 con Inter , Milan , Como e Frosinone .

ha raccolto 13 punti in sei gare, con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nello stesso periodo soltanto la è andata più forte, con 18 punti; i rossoblù condividono quota 13 con , , e . Attenzione al primo quarto d’ora della ripresa: il Parma vi ha realizzato tre dei suoi otto gol, circa il 38%, e il Bologna quattro su 14, circa il 29%. Sono le due percentuali più alte di questa Serie A.

vi ha realizzato tre dei suoi otto gol, circa il 38%, e il quattro su 14, circa il 29%. Sono le due percentuali più alte di questa Serie A. Lontani , nato il 18 gennaio 2008, è il più giovane tra i giocatori con almeno tre reti nei cinque maggiori campionati europei 2026-27 e l’unico nato dal 2008 in avanti. La sua precisione fa notizia: tre gol con appena quattro conclusioni nello specchio in Serie A.

, nato il 18 gennaio 2008, è il più giovane tra i giocatori con almeno tre reti nei cinque maggiori campionati europei 2026-27 e l’unico nato dal 2008 in avanti. La sua precisione fa notizia: tre gol con appena quattro conclusioni nello specchio in Serie A. Miranda ha servito almeno un assist in ciascuna delle ultime quattro presenze di campionato. Negli ultimi vent’anni soltanto un difensore ha raggiunto cinque partite consecutive con un passaggio vincente in Serie A: Dimarco, tra gennaio e febbraio 2026.

Le statistiche stagionali di Parma e Bologna

Il Bologna produce un calcio più continuo nella gestione del pallone: 47,4% di possesso contro il 41,1% del Parma, con una precisione nei passaggi dell’85,19% contro l’80,27%. Le conclusioni complessive sono relativamente vicine, 89 contro 83, ma i rossoblù hanno centrato lo specchio 40 volte contro 33 e segnato 14 reti contro 8. Anche la protezione della porta premia gli ospiti nel volume delle occasioni concesse: 113 tiri subiti contro 181. I ducali, tuttavia, hanno mantenuto la porta inviolata due volte, contro una degli avversari. Il confronto tra i gol incassati resta meno ampio: 15 per i crociati, 13 per i felsinei.

Nel Parma guida i marcatori Lontani con 3 reti, seguito da Romero con 2; hanno segnato anche Almqvist e Fabbian, una volta ciascuno. Fabbian è inoltre il miglior assistman ducale con 2 passaggi vincenti. Nel Bologna il primato realizzativo è condiviso da Bernardeschi e Mbangula, entrambi a quota 3; seguono Pobega con 2 e Casale, Dovbyk, Enem, Orsolini e Piccoli con una rete. Miranda guida gli assist con 5. Sul fronte disciplinare, Troilo è il più ammonito dei ducali con 3 gialli; tra i rossoblù condividono il primato Heggem e Pobega, sempre con 3. Non risultano espulsioni nelle statistiche fornite, quindi non emerge un primatista per i rossi. Tra i portieri, Daffara conta 2 gare senza subire gol in 2 presenze, mentre Corvi non ne registra in 8; per gli ospiti Skorupski ha un clean sheet in 8 presenze, Pessina nessuno in 2.

Statistica Parma Bologna Posizione in classifica 15ª 9ª Punti 8 14 Partite giocate 10 10 Vittorie 2 4 Pareggi 2 2 Sconfitte 6 4 Gol segnati 8 14 Gol subiti 15 13 Media gol segnati 0,8 1,4 Media gol subiti 1,5 1,3 Possesso palla medio 41,1% 47,4% Precisione dei passaggi 80,27% 85,19% Tiri totali 83 89 Tiri nello specchio 33 40 Precisione al tiro 39,76% 44,94% Tiri subiti 181 113 Partite senza subire gol 2 1 Assist 6 9 Calci d’angolo 35 40 Falli commessi 105 131 Cartellini gialli 13 20 Cartellini rossi Nessuno registrato Nessuno registrato Capocannonieri Lontani: 3 Bernardeschi, Mbangula: 3 Miglior assistman Fabbian: 2 Miranda: 5 Giocatori più ammoniti Troilo: 3 Heggem, Pobega: 3 Clean sheet dei portieri impiegati Daffara: 2; Corvi: 0 Skorupski: 1; Pessina: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Parma-Bologna? Parma-Bologna, valida per l’11ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 7 novembre 2026 alle ore 18:00, ora italiana. Dove si gioca Parma-Bologna? Parma-Bologna si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Bologna? L’arbitro è Luca Zufferli. Gli assistenti sono Trinchieri e Chiavaroli, il quarto ufficiale è Arena. Al VAR c’è Meraviglia, con Ghersini all’AVAR.