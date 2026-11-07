Parma-Bologna, è il derby dei veleni: Zufferli fa arrabbiare anche Palladino. Gilardino furioso: “Meglio se non parlo”

Il derby emiliano fa arrabbiare entrambi gli allenatori anche se sono i ducali che rimediano la sconfitta. La direzione di Zufferli non è piaciuta a nessuno

Un derby dei veleni quello che si è giocato tra Parma e Bologna. A portare a casa i tre punti è la squadra di Raffaele Palladino che continua a macinare punti dal suo arrivo in panchina ma a far discutere è stata soprattutto la direzione dell’arbitro Zufferli capace di far arrabbiare entrambi i tecnici.

Parma-Bologna: gli episodi contestati

Una direzione arbitrale che farà molto discutere per il rosso a Ndiaye ma soprattutto perché l’arbitraggio di Zufferli è sembrato andare in una direzione opposta rispetto a quella chiesta dal designatore Orsato. Dopo nove minuti l’episodio chiave con l’espulsione del giocatore del Parma: in un primo momento l’arbitro aveva deciso di far continuare dopo il contatto tra il giocatore ducale e Odgaard prima di essere richiamato al VAR e assegnare il fallo e l’espulsione. Sotto i riflettori anche il calcio di rigore concesso al Parma con il fallo nei confronti di Fabbian che però a velocità normale non era stato rivelato, anche stavolta è fondamentale l’intervento della tecnologia. Decisione giusta a conti fatti ma distante da quella che è stata definita la linea Orsato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rabbia di Gilardino

Il più arrabbiato è ovviamente Alberto Gilardino che deve registrare un’altra sconfitta nel corso della sua esperienza al Parma. La situazione in classifica dei Ducali si fa ancora più complicata dopo un derby in cui la squadra di casa ha comunque fatto vedere buone cose. Ma a fine partita si parla soprattutto delle decisioni di Zufferli: “Il rosso a Ndiaye? Credo che l’abbiate visto tutti. Non mi piace fare delle considerazioni sugli arbitri e queste situazione però stasera sono parecchio arrabbiato e forse è meglio se non parlo. Non è una chiara occasione da gol e si vede che Odgaard tiene i pantaloncini di Ndiaye. Difficile fare valutazioni a caldo, meglio parlare della prestazione della squadra. Non c’è stato solo quell’episodio all’interno della gara, è stato tutto confusionale”.

Palladino critico sulle decisioni di Zufferli

Raffale Palladino torna a casa con tre punti e con una classifica che continua a migliorare giornata dopo giornata. Ma non per questo le decisioni arbitrali sono piaciute al tecnico del Bologna che critica la direzione, ma soprattutto il metro arbitrale utilizzato da Zufferli: “Sapete che non mi piace parlare degli arbitri. Dall’incontro con Orsato è stata detta una linea che non è stata quella di oggi, quindi diciamo che sembrava fossimo tornati all’anno scorso. Ma preferire parlare solo del match. In generale posso dire che la direzione arbitrale sembrava quella dello scorso anno con piccoli contatti fischiati come il rigore per il Parma che è inesistente”.

Serie A: la classifica completa