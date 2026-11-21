La Roma conquista una vittoria larga al Tardini, superando 5-1 il Parma al termine di una partita che ha cambiato volto nella ripresa. Dopo un primo tempo combattuto, deciso dalla splendida giocata di Malen, i giallorossi hanno subito il pareggio di Elphege, protagonista di una cavalcata di cinquanta metri conclusa con freddezza davanti a Svilar. La reazione della squadra di Gasperini è stata però immediata e devastante. Prima il clamoroso errore di Troilo, che ha spianato la strada alla doppietta dell’attaccante olandese, poi il sigillo di Mora, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area dopo l’iniziativa di Soulé. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato ancora Malen, autore di un poker e protagonista assoluto del pomeriggio. Per il Parma, oltre alla sconfitta, pesa soprattutto la prestazione disastrosa di Troilo, in evidente difficoltà anche in occasione della terza rete dell’olandese. La Roma porta a casa tre punti preziosi e conferma tutta la propria pericolosità offensiva, trascinata da un centravanti in giornata di grazia.
Parma-Roma 1-5, le pagelle: Malen travolgente (10), Mora c'è sempre (7). Troilo (4,5) annulla Nesta Elphege (6,5)
Ecco i top e flop del match del Tardini. I giallorossi vincono ancora e le firme sono sempre le stesse, i ducali reggono finché possono poi crollano.
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Top e flop del Parma: disastro Troilo, Nesta Elphege non basta
- Elphege 6,5 Il gol del pareggio è una giocata di grande personalità: anticipa Balerdi, percorre cinquanta metri palla al piede e batte Svilar. Aveva già creato pericoli nel primo tempo, confermandosi il più vivace dell'attacco gialloblù
- Daffara 6,5 Non ha responsabilità sulle (tante) reti subite e si distingue con diversi interventi importanti. Straordinaria soprattutto la parata sul colpo di testa ravvicinato di Mancini, che evita il possibile 1-3.
- Fabbian 6 Si inserisce con continuità e sfiora il gol nel primo tempo, costringendo Svilar a un grande intervento. Cala nella ripresa e viene sostituito da Ordóñez.
- El Bilal Touré 6 Si muove molto e mette in difficoltà la difesa romanista con la sua fisicità. Nella ripresa crea i presupposti per il pareggio con l'iniziativa sulla fascia che porta alla giocata vincente di Elphege. Gli manca però concretezza sotto porta.
- Delprato 5 Prova a tenere in piedi la barca ma contro quel potenziale offensivo è dura per tutti.
- Troilo 4 Disputa una gara complicata e la macchia più grave arriva in occasione del secondo gol di Malen. Il suo liscio è clamoroso e spalanca all'olandese la strada per la doppietta. Un errore pesantissimo che rischia di costare caro al Parma.
Top e flop della Roma: Wesley dà la scossa, Mora c'è sempre
- Mora 7 Ci ha preso. Quattro gol in quattro partite. Oggi non era partito al meglio ma ha comunque trovato modo di mettere il timbro sulla partita.
- Wesley 7 Dà una marcia in più rispetto a Lulli.
- Svilar 6,5 Qualche incertezza in uscita, soprattutto sul corner di Valeri, ma si riscatta con un intervento prodigioso sul colpo di testa di Fabbian. Prezioso anche nella chiusura su Touré a inizio ripresa.
- Hermoso 6,5 Attento e puntuale negli interventi difensivi, evita guai alla Roma anticipando Elphege e si rende pericoloso anche in fase offensiva con una conclusione dal limite che termina di poco alta.
- Soulé 6,5 Il suo ingresso in campo porta freschezza e vivacizza la manovra offensiva giallorossa.
- Lulli 6 Ha il merito di confezionare l'assist per Malen con un cross preciso e invitante. Spinge sulla corsia e dà un contributo importante alla manovra offensiva giallorossa ma nel complesso non convince Gasp che infatti lo richiama fuori prima dell'ora di gioco.
- Cristante 6 Non sempre impeccabile nella gestione del pallone, ma cresce insieme alla squadra e contribuisce ad alzare il baricentro della Roma. Rischia qualcosa strattonando Keita in ripartenza.
- Koné 6 Si fa vedere con qualche iniziativa, ma non riesce a dare continuità alla propria azione. Cerca il rigore sul contrasto con Troilo (scintille continue per tutto il match), accentuando la caduta e rischiando di incorrere in un'ammonizione per simulazione.
- Balerdi 5,5 Perfetto fino al momento in cui si fa mandare al bar da Nesta Elphege. Errore che chiaramente macchia la sua prestazione.
Il migliore in campo: Malen sciorina l'intero repertorio
- Malen 10 Ci fa vedere tutto il repertorio. Semplicemente devastante. Inutile aggiungere altro: parla il tabellino.
Il giudizio sull'arbitro: qualche dubbio su Sozza
- Sozza 5,5 Direzione non semplice, con diversi contatti e qualche episodio controverso. Nel primo tempo sceglie un metro permissivo, lasciando correre su Cristante e Carboni e ammonendo Valeri per proteste dopo il confronto tra Mancini e Touré. Gestione non sempre lineare dei contrasti, con qualche dubbio sulla soglia di intervento.
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