Parma-Roma 1-5, le pagelle: Malen travolgente (10), Mora c'è sempre (7). Troilo (4,5) annulla Nesta Elphege (6,5)

Ecco i top e flop del match del Tardini. I giallorossi vincono ancora e le firme sono sempre le stesse, i ducali reggono finché possono poi crollano.

Alessio Raicaldo Web editor Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Roma conquista una vittoria larga al Tardini, superando 5-1 il Parma al termine di una partita che ha cambiato volto nella ripresa. Dopo un primo tempo combattuto, deciso dalla splendida giocata di Malen, i giallorossi hanno subito il pareggio di Elphege, protagonista di una cavalcata di cinquanta metri conclusa con freddezza davanti a Svilar. La reazione della squadra di Gasperini è stata però immediata e devastante. Prima il clamoroso errore di Troilo, che ha spianato la strada alla doppietta dell’attaccante olandese, poi il sigillo di Mora, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area dopo l’iniziativa di Soulé. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato ancora Malen, autore di un poker e protagonista assoluto del pomeriggio. Per il Parma, oltre alla sconfitta, pesa soprattutto la prestazione disastrosa di Troilo, in evidente difficoltà anche in occasione della terza rete dell’olandese. La Roma porta a casa tre punti preziosi e conferma tutta la propria pericolosità offensiva, trascinata da un centravanti in giornata di grazia.