La Roma fa scalo al Tardini per affrontare il Parma nella dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi occupano il terzo posto con 27 punti, a una sola lunghezza dall’Inter e a due dalla Lazio capolista, impegnata nel pomeriggio contro il Lecce. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole sfruttare il turno per continuare a inseguire la vetta, ma dovrà fare i conti con un avversario deciso a sfruttare il fattore campo. Le attenzioni sono rivolte soprattutto alle scelte del tecnico romanista, che recupera alcuni titolari e deve decidere come distribuire le forze nei diversi reparti. Davanti spazio a Malen, ecco le formazioni ufficiali di Parma-Roma.
- Parma-Roma: le formazioni ufficiali
- Dybala, Mancini e Svilar: tre recuperi per Gasperini
- Soulé con Dybala alle spalle di Malen: la scelta in attacco
Parma-Roma: le formazioni ufficiali
La formazione emiliana si presenta all’appuntamento con un 3-5-2 e Daffara confermato tra i pali al posto di Corvi. Gilardino punta su una difesa composta da Delprato, Troilo e Carboni, mentre Britschgi e Valeri presidiano le corsie esterne. In mezzo al campo ci sono Fabian, Sierro e Keita, chiamati a fare densità contro il centrocampo giallorosso. In attacco la coppia scelta è quella formata da Elphege e Lontani. Il Parma deve rinunciare a Ndiaye, fermato dalla squalifica, oltre agli indisponibili Romero e Diego Carlos.
Dybala, Mancini e Svilar: tre recuperi per Gasperini
La Roma ritrova tre elementi importanti in vista della trasferta emiliana. Mancini riprende posto al centro della difesa insieme a Balerdi ed Hermoso, mentre Svilar torna a difendere la porta giallorossa. In mezzo al campo Gasperini conferma la coppia formata da Cristante e Koné, con Lulli e Molina. Restano fuori Pellegrini e Rensch, ancora indisponibili.
Soulé con Dybala alle spalle di Malen: la scelta in attacco
La principale indicazione riguarda il reparto offensivo, dove Gasperini punta sulla qualità e sulla fantasia dei suoi giocatori. Dybala agirà sulla trequarti assieme a Mora. Davanti ci sarà Malen, riferimento centrale del 3-4-2-1 romanista. Una soluzione che consente ai giallorossi di schierare contemporaneamente tre giocatori con caratteristiche offensive differenti, puntando sulla mobilità dell’olandese e sulla capacità degli argentini di creare superiorità negli ultimi metri. Per la Roma sarà importante trovare subito la giusta intesa tra i tre, soprattutto contro un Parma che potrebbe affidarsi a un atteggiamento compatto.
Parma-Roma: formazioni ufficiali
- PARMA (3-5-2): Daffara, Delprato, Troilo, Carboni, Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri, Elphege, Lontani. A disposizione: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Drobnic, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Ordonez, Konate, Diallo, Frigan, Almqvist, Touré. Allenatore: Gilardino
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Wesley, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Castro, Soulé. Allenatore: Gasperini.