I giallorossi a Parma con l'obiettivo di restare agganciati alla vetta. Gasp ritrova pedine importanti e scioglie i dubbi della vigilia: ecco le scelte dei due allenatori

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Roma fa scalo al Tardini per affrontare il Parma nella dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi occupano il terzo posto con 27 punti, a una sola lunghezza dall’Inter e a due dalla Lazio capolista, impegnata nel pomeriggio contro il Lecce. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole sfruttare il turno per continuare a inseguire la vetta, ma dovrà fare i conti con un avversario deciso a sfruttare il fattore campo. Le attenzioni sono rivolte soprattutto alle scelte del tecnico romanista, che recupera alcuni titolari e deve decidere come distribuire le forze nei diversi reparti. Davanti spazio a Malen, ecco le formazioni ufficiali di Parma-Roma.

Parma-Roma: le formazioni ufficiali

La formazione emiliana si presenta all’appuntamento con un 3-5-2 e Daffara confermato tra i pali al posto di Corvi. Gilardino punta su una difesa composta da Delprato, Troilo e Carboni, mentre Britschgi e Valeri presidiano le corsie esterne. In mezzo al campo ci sono Fabian, Sierro e Keita, chiamati a fare densità contro il centrocampo giallorosso. In attacco la coppia scelta è quella formata da Elphege e Lontani. Il Parma deve rinunciare a Ndiaye, fermato dalla squalifica, oltre agli indisponibili Romero e Diego Carlos.

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Dybala, Mancini e Svilar: tre recuperi per Gasperini

La Roma ritrova tre elementi importanti in vista della trasferta emiliana. Mancini riprende posto al centro della difesa insieme a Balerdi ed Hermoso, mentre Svilar torna a difendere la porta giallorossa. In mezzo al campo Gasperini conferma la coppia formata da Cristante e Koné, con Lulli e Molina. Restano fuori Pellegrini e Rensch, ancora indisponibili.

Soulé con Dybala alle spalle di Malen: la scelta in attacco

La principale indicazione riguarda il reparto offensivo, dove Gasperini punta sulla qualità e sulla fantasia dei suoi giocatori. Dybala agirà sulla trequarti assieme a Mora. Davanti ci sarà Malen, riferimento centrale del 3-4-2-1 romanista. Una soluzione che consente ai giallorossi di schierare contemporaneamente tre giocatori con caratteristiche offensive differenti, puntando sulla mobilità dell’olandese e sulla capacità degli argentini di creare superiorità negli ultimi metri. Per la Roma sarà importante trovare subito la giusta intesa tra i tre, soprattutto contro un Parma che potrebbe affidarsi a un atteggiamento compatto.

Parma-Roma: formazioni ufficiali