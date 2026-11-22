La prova dell’arbitro lombardo Simone Sozza al Tardini nell’anticipo della 12esima giornata di serie A analizzata ai raggi X dal talenti di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata no per l’arbitro lombardo Simone Sozza che non riesce a tenere in pugno la gara dal punto di vista disciplinare, dubbi anche sugli episodi decisivi. Vediamo cosa è successo al Tardini nell’anticipo della 12esima di A.

Parma-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ Mora innesca in area di rigore Kone che viene toccato da Troilo: la trattenuta c’è ma non c’è penalty per l’arbitro che giudica troppo leggero il contatto. Al 24′ graziato Cristante che trattiene Keita, era da giallo. Al 37′ Malen arriva in ritardo sul pallone e col piede colpisce il volto del portiere Daffara. Si accende una rissa, i calciatori emiliani chiedono il cartellino rosso per Malen ma l’arbitro non estrae alcun cartellino, considerando l’intervento fortuito.

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Le proteste del Parma

Al 39′ segna Malen tra le proteste del Parma. Keita stende Cristante in mezzo al campo e dalla punizione nasce il gol della Roma. Secondo i gialloblù il fallo non c’era..Al 42′ durante una mischia in area il difensore delle Roma Mancini tira i capelli ad El Bilal Touré ma Sozza finge di non vedere e non ammonisce nessuno. Al 43′ ammonito Valeri per proteste. Regolare al 54′ il pari del Parma con Elphege.

L’errore di Troilo

Al 60′ Troilo ferma Koné e i due vanno faccia a faccia. Sozza interviene e seda gli animi ma senza cartellini. Al 68′ approfittando di un errore grossolano di Troilo, che liscia la palla a centro area, segna ancora Malen. Al 71’ valido anche il tris giallorosso firmato Mora. Dilaga la Roma che fa poker al 76’ ancora con Malen. Dubbi sulla posizione dell’olandese ma dal Var dopo un check arriva il via libera. Rete convalidata. Malen segna anche il poker personale su assist di Wesley al 90′. Dopo il recupero finisce 1-5.

La moviola di Marelli

Sugli episodi dubbi della gara a fare chiarezza è il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal rigore chiesto in avvio dalla Roma: “Solamente una mano appoggiata sulla spalla del francese che ha accentuato la caduta” Sulle proteste del Parma in relazione al primo gol giallorosso aggiunge: “Il centrocampista tocca Cristante che cade, giusto il fischio”

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza di Seregno – la scelta per Parma-Roma, dopo una stagione super 4 anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, godeva di alta stima da parte dell’ex designatore Rocchi che aveva dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can scegliendolo per parecchi big-match negli ultimi due anni ed è gradito anche a Orsato. Ultima uscita in A in Juve-Napoli.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Politi con Sacchi IV uomo, Di Paolo al Var e Prontera all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Valeri.