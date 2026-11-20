Dopo la pausa nazionali, l'allenatore giallorosso ritrova due titolarissimi ma non mancano i ballottaggi in difesa e in attacco. Ben quattro assenti tra i crociati

La pausa nazionali è terminata e per la Roma è il momento di tornare a pensare alla Serie A. I giallorossi sono reduci da una bella vittoria per 3-0 contro il Sassuolo e ora vorranno ripetersi anche al Tardini contro il Parma. La squadra di Gilardino è a un passo dalla zona retrocessione e ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate e per questo vorrà portare a casa i tre punti a ogni costo. Battere la Roma, terza e a due punti dalla vetta, sarà però un compito tutt’altro che facile.

Parma, allarme Gilardino: quattro assenze pesanti

Il Parma deve fare i conti con diverse assenze pesanti, che hanno colpito tutte le zone del campo. In difesa non ci sarà di certo lo squalificato Ndiaye, mentre Diego Carlos ha subito un risentimento muscolare alla coscia sinistra ed è in forte dubbio. La linea difensiva dovrebbe quindi essere composta da Delprato, Troilo e Drobnic. A centrocampo ancora assente Bernabé, mentre in attacco Gilardino dovrà fare a meno di Romero, fermato da una sublussazione acromion claverare. L’argentino ne avrà almeno fino a Natale e quindi l’attacco sarà affidato a Tourè e Lontani.

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Roma, due recuperi fondamentali per Gasperini

C’è una Roma con Paulo Dybala e una senza. L’attaccante argentino sarà anche fragile, ma quando sta bene Gasperini non l’ha mai lasciato in panchina. Per questo ora che è ritornato dall’infortunio, è il candidato numero uno per affiancare Malen in attacco. Ma le buone notizie per l’allenatore giallorosso non sono finite qui, perché contro il Parma in porta ci sarà Svilar. Il portiere serbo ha sfruttato la pausa nazionali per tornare al meglio della condizione e sarà quindi il titolare tra i pali. Occhio poi ai ballottaggi: in difesa Balerdi insidia Mancini, mentre in attacco è testa a testa tra Mora e Soulé. Pochi dubbi sulle fasce, dove ci saranno Molina e Wesley, con Lulli come alternativa. Out per infortunio Rensch, così come Lorenzo Pellegrini.

Parma-Roma, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida tra Parma e Roma, che andrà in scena sabato 21 novembre alle 18:00 allo Stadio Tardini di Parma. Il match sarà visibile su tutti i dispositivi dall’app di DAZN.

PARMA (3-5-2) : Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani. All. Gilardino

: Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulè (Mora); Dybala, Malen. All. Gasperini

L’arbitro di Parma-Roma: chi è Sozza

L’arbitro di Parma-Roma sarà Simone Sozza, classe 1987 della sezione di Seregno. Dal 2020 fa parte del CAN A e B e nel 2023 ha iniziato a arbitrare anche competizioni internazionali UEFA e FIFA. I suoi assistenti saranno Di Gioia e Politti, mentre Sacchi sarà il quarto uomo. Al VAR Di Paolo, con Prontera come AVAR. Sozza ha arbitrato i giallorossi in 19 occasioni e anche se le statistiche sono positive (9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), ma c’è un precedente che non fa ben sperare i tifosi. L’arbitro di Milano, infatti, era in campo nel giorno dell’ultima sconfitta in Serie A della Roma, il ko per 5-2 del 5 aprile 2026 contro l’Inter.