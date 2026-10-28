Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

È già uno scontro salvezza al Tardini: Parma e Udinese si affrontano il 28 ottobre 2026 alle 18.30, nella 9ª giornata di Serie A 2026-27. Emiliani diciannovesimi e friulani diciassettesimi, entrambi a 4 punti: identico il bilancio di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Cambiano i numeri delle reti: 5 segnate e 15 subite dai crociati, 9 realizzate e 18 incassate dai bianconeri. Una sfida delicatissima per interrompere la caduta e ritrovare fiducia, prima ancora che ossigeno in classifica.
- Parma-Udinese: le probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Udinese
- Le pillole di Parma-Udinese
- Statistiche stagionali di Parma e Udinese
Parma-Udinese: le probabili formazioni
Il Parma dovrebbe disporsi con il 5-3-2, cercando compattezza e spinta sugli esterni: Delprato e Valeri avrebbero il compito di accompagnare la coppia Romero–Touré. Davanti a Corvi si va verso il terzetto Santos Silva, Troilo e Drobnič. Senza Nicolussi Caviglia, la regia potrebbe toccare a Sierro, con Keita e Ordóñez ai lati; Bernabé sarebbe un’opzione dalla panchina. Restano da valutare le condizioni di Almqvist, mentre mancherebbe anche Elphege. L’Udinese dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Ekkelenkamp e Chakvetadze agirebbero alle spalle di Davis. Le assenze di Alaba, Bayo e Gueye riducono le alternative; i dubbi su Solet e Zanoli potrebbero favorire Bertola in difesa e Vojvoda sulla destra. Non risultano squalificati nei dati disponibili.
- Parma (5-3-2): Corvi; Delprato, Santos Silva, Troilo, Drobnič, Valeri; Keita, Sierro, Ordóñez; Romero, Touré.
- Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.
Gli indisponibili
Il Parma deve fare i conti con il problema all’inguine di Nicolussi Caviglia, un’assenza che limita le soluzioni in costruzione, e con l’appendicite di Elphege. Almqvist, alle prese con un problema al polpaccio, resta invece in dubbio. Nell’Udinese pesa l’indisponibilità di Alaba in difesa, mentre gli stop di Bayo e Gueye accorciano le rotazioni offensive. Da monitorare Solet e Zanoli: la loro presenza non è certa e le ultime valutazioni potrebbero incidere sulle scelte del reparto arretrato e della fascia destra.
- Parma: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine); Elphege (appendicite); Almqvist (in dubbio per un infortunio al polpaccio).
- Udinese: Alaba (infortunio al polpaccio); Bayo (problema ai muscoli posteriori della coscia); Gueye (infortunio alla caviglia); Solet (in dubbio per un infortunio al polpaccio); Zanoli (in dubbio per un infortunio muscolare).
Le ultime partite giocate
La forma recente racconta due squadre in difficoltà. Il Parma ha raccolto 3 punti nelle ultime cinque gare di campionato: il successo contro il Genoa è rimasto isolato, seguito dalle sconfitte con Inter, Torino e Lazio. Ancora più negativo il percorso dell’Udinese, battuta in tutti e cinque gli incontri riportati e senza reti nelle ultime due uscite. La tabella segue l’ordine dalla partita meno recente alla più recente.
|Squadra
|1
|2
|3
|4
|5
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Parma
|Sconfitta
|Vittoria
|Sconfitta
|Sconfitta
|Sconfitta
|1
|0
|4
|3
|Udinese
|Sconfitta
|Sconfitta
|Sconfitta
|Sconfitta
|Sconfitta
|0
|0
|5
|0
Il dettaglio degli ultimi cinque risultati di ciascuna squadra:
- Parma: Como–Parma 2-1; Parma–Genoa 2-1; Inter–Parma 3-0; Parma–Torino 0-3; Lazio–Parma 2-1.
- Udinese: Inter–Udinese 5-3; Udinese–Cagliari 0-1; Torino–Udinese 2-1; Udinese–Lecce 0-3; Udinese–Milan 0-2.
L’arbitro di Parma–Udinese
A dirigere la sfida sarà Davide Massa, nato a Imperia il 15 luglio 1981. Il suo bilancio nella Serie A 2026-27, prima di questo incontro, comprende 3 partite, 57 falli fischiati e 8 ammonizioni, senza espulsioni né rigori assegnati: circa 2,7 gialli a gara. Gli assistenti saranno Scatragli e Galimberti, con Bonacina quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Mazzoleni, affiancato da Baroni come AVAR.
Le pillole di Parma–Udinese
Il Tardini ospita una partita in cui precedenti e presente raccontano storie diverse. Il Parma può aggrapparsi all’ultimo incrocio vinto e a una tradizione casalinga ricca di porte inviolate contro l’Udinese, ma deve soprattutto arrestare una serie di tre sconfitte. I friulani arrivano invece da sei ko consecutivi: un’altra caduta li avvicinerebbe a uno dei passaggi più difficili della loro storia in Serie A. La chiave potrebbe trovarsi negli ultimi sedici metri, dove si incrociano la scarsa produzione realizzativa dei crociati e la fragilità difensiva bianconera. Anche l’altezza del recupero del pallone suggerisce un contrasto interessante: emiliani più bassi, ospiti abituati a iniziare le proprie sequenze più avanti. Sul piano individuale, Lontani rappresenta una delle note più promettenti del Parma, mentre Ekkelenkamp è il pericolo da sorvegliare lontano da Udine. I suoi inserimenti possono offrire alla squadra una via d’uscita dalla crisi, purché alle spalle torni maggiore tenuta.
- Il precedente più recente sorride al Parma, vincitore per 1-0. I crociati hanno battuto l’Udinese due volte consecutive senza subire gol in Serie A soltanto tra aprile e novembre 2011, con due successi per 2-0.
- Contro l’Udinese il Parma ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 26 sfide casalinghe di Serie A, il 46%: è il suo massimo contro una singola avversaria, condiviso con la Fiorentina. L’ultimo caso risale al 2-0 del 26 gennaio 2020.
- Dopo i ko con Inter, Torino e Lazio, il Parma rischia una quarta sconfitta consecutiva: non accade dal periodo gennaio-febbraio 2025, quando in panchina c’era Pecchia.
- Nelle ultime 16 gare interne di Serie A il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, raccogliendo 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Dopo lo 0-3 contro il Torino, un altro ko interromperebbe questa alternanza: due sconfitte casalinghe consecutive mancano dal novembre-dicembre 2025, contro Udinese e Lazio.
- L’Udinese arriva da sei sconfitte consecutive, con 5 gol segnati e 15 subiti, e non ha trovato la rete nelle ultime due. Sette ko di fila si sono verificati una sola volta nella sua storia in Serie A: nella serie di undici sconfitte tra febbraio e aprile 2018, con Oddo allenatore.
- Dopo il 5-3 subito dall’Inter e il 2-1 contro il Torino, i friulani rischiano tre sconfitte esterne consecutive. L’ultima serie del genere risale al marzo-aprile 2025, contro Inter, Genoa e Torino.
- Una sfida nella sfida dentro l’area: il Parma ha segnato appena 3 reti dagli ultimi sedici metri, minimo del torneo insieme alla Fiorentina. L’Udinese ne ha incassate 17 dalla stessa zona: soltanto i viola, con 18, hanno fatto peggio.
- Il Parma avvia le proprie sequenze mediamente a 38,5 metri dalla sua porta, il valore più basso della Serie A. L’Udinese è invece quarta a 43,1 metri, dietro Roma (44), Juventus (44,2) e Inter (45,4).
- Con 2 gol, Lontani, nato a gennaio 2008, spicca per precocità: tra i giocatori con più di una rete nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, soltanto Mohya del Borussia Mönchengladbach, nato a dicembre 2008 e anch’egli a quota 2, è più giovane.
- Ekkelenkamp ha partecipato a 7 gol nelle ultime sei trasferte di Serie A, con 5 reti e 2 assist: dal 20 marzo soltanto Malen, con 9 partecipazioni, ha fatto meglio. L’olandese può inoltre segnare per la quarta gara esterna consecutiva: nell’era dei tre punti ci sono riusciti con l’Udinese soltanto Iaquinta, Di Natale e Sánchez.
Statistiche stagionali di Parma e Udinese
Stessi punti, ma problemi distribuiti in modo diverso. Il Parma fatica soprattutto a produrre gol: appena 5 in otto giornate, con una conversione del 7,04%. L’Udinese arriva a 9 reti e al 10,84%, ma paga una difesa da 18 gol incassati, contro i 15 degli emiliani. I friulani tengono maggiormente il pallone, 49,4% contro 42,2%, e completano i passaggi con più precisione, 84,63% contro 81,33%. Il vantaggio nella costruzione non basta però a proteggere la porta: la media delle reti subite è di 2,25 a partita, mentre quella crociata si attesta a 1,88. Il Parma, inoltre, ha concesso più conclusioni complessive: 141 contro 134.
Tra i singoli, Lontani e Romero guidano i marcatori del Parma con 2 gol ciascuno, seguiti da Almqvist a quota 1. Gli assist sono distribuiti tra Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, tutti a 1. Nell’Udinese il miglior realizzatore è Ekkelenkamp con 3 reti, davanti a Kamara con 2; Davis conduce negli assist con 2. I più ammoniti sono Troilo e Karlström, entrambi con 3 gialli, rispettivamente per crociati e friulani. Non risultano espulsioni per le due squadre, quindi non c’è un primatista dei cartellini rossi. Per i portieri titolari, Corvi e Okoye, non risultano clean sheet nelle statistiche disponibili; hanno effettuato rispettivamente 29 e 35 parate. Da segnalare anche la creatività di Valeri, autore di 22 passaggi chiave e 5 grandi occasioni create.
|Statistica
|Parma
|Udinese
|Posizione in classifica
|19ª
|17ª
|Punti
|4
|4
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|6
|6
|Gol segnati
|5
|9
|Gol subiti
|15
|18
|Differenza reti
|-10
|-9
|Media gol segnati
|0,63
|1,13
|Media gol subiti
|1,88
|2,25
|Possesso palla
|42,2%
|49,4%
|Precisione dei passaggi
|81,33%
|84,63%
|Tiri nello specchio
|28
|32
|Precisione al tiro
|39,44%
|38,55%
|Conversione delle conclusioni
|7,04%
|10,84%
|Tiri complessivi concessi
|141
|134
|Gol segnati da dentro l’area
|3
|7
|Gol subiti da dentro l’area
|9
|17
|Calci d’angolo
|27
|32
|Assist
|4
|6
|Falli commessi
|83
|88
|Cartellini gialli
|12
|14
|Cartellini rossi registrati
|0
|0
|Migliori marcatori
|Lontani e Romero, 2
|Ekkelenkamp, 3
|Leader negli assist
|Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, 1
|Davis, 2
|Giocatore più ammonito
|Troilo, 3
|Karlström, 3
|Parate del portiere titolare
|Corvi, 29
|Okoye, 35
|Clean sheet registrati del portiere titolare
|Corvi, 0
|Okoye, 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Udinese?
-
Parma-Udinese si gioca il 28 ottobre 2026 alle ore 18.30, ora italiana, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Parma-Udinese?
-
La partita si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l'arbitro di Parma-Udinese?
-
L'arbitro è Davide Massa. Gli assistenti sono Scatragli e Galimberti, il quarto ufficiale è Bonacina. Al VAR c'è Mazzoleni, con Baroni come AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.