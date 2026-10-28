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Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Parma-Udinese, 9ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche dello scontro salvezza.

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Redazione

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È già uno scontro salvezza al Tardini: Parma e Udinese si affrontano il 28 ottobre 2026 alle 18.30, nella 9ª giornata di Serie A 2026-27. Emiliani diciannovesimi e friulani diciassettesimi, entrambi a 4 punti: identico il bilancio di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Cambiano i numeri delle reti: 5 segnate e 15 subite dai crociati, 9 realizzate e 18 incassate dai bianconeri. Una sfida delicatissima per interrompere la caduta e ritrovare fiducia, prima ancora che ossigeno in classifica.


Parma-Udinese: le probabili formazioni

Il Parma dovrebbe disporsi con il 5-3-2, cercando compattezza e spinta sugli esterni: Delprato e Valeri avrebbero il compito di accompagnare la coppia RomeroTouré. Davanti a Corvi si va verso il terzetto Santos Silva, Troilo e Drobnič. Senza Nicolussi Caviglia, la regia potrebbe toccare a Sierro, con Keita e Ordóñez ai lati; Bernabé sarebbe un’opzione dalla panchina. Restano da valutare le condizioni di Almqvist, mentre mancherebbe anche Elphege. L’Udinese dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Ekkelenkamp e Chakvetadze agirebbero alle spalle di Davis. Le assenze di Alaba, Bayo e Gueye riducono le alternative; i dubbi su Solet e Zanoli potrebbero favorire Bertola in difesa e Vojvoda sulla destra. Non risultano squalificati nei dati disponibili.

  • Parma (5-3-2): Corvi; Delprato, Santos Silva, Troilo, Drobnič, Valeri; Keita, Sierro, Ordóñez; Romero, Touré.
  • Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Gli indisponibili

Il Parma deve fare i conti con il problema all’inguine di Nicolussi Caviglia, un’assenza che limita le soluzioni in costruzione, e con l’appendicite di Elphege. Almqvist, alle prese con un problema al polpaccio, resta invece in dubbio. Nell’Udinese pesa l’indisponibilità di Alaba in difesa, mentre gli stop di Bayo e Gueye accorciano le rotazioni offensive. Da monitorare Solet e Zanoli: la loro presenza non è certa e le ultime valutazioni potrebbero incidere sulle scelte del reparto arretrato e della fascia destra.

  • Parma: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine); Elphege (appendicite); Almqvist (in dubbio per un infortunio al polpaccio).
  • Udinese: Alaba (infortunio al polpaccio); Bayo (problema ai muscoli posteriori della coscia); Gueye (infortunio alla caviglia); Solet (in dubbio per un infortunio al polpaccio); Zanoli (in dubbio per un infortunio muscolare).

Le ultime partite giocate

La forma recente racconta due squadre in difficoltà. Il Parma ha raccolto 3 punti nelle ultime cinque gare di campionato: il successo contro il Genoa è rimasto isolato, seguito dalle sconfitte con Inter, Torino e Lazio. Ancora più negativo il percorso dell’Udinese, battuta in tutti e cinque gli incontri riportati e senza reti nelle ultime due uscite. La tabella segue l’ordine dalla partita meno recente alla più recente.

Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
Parma Sconfitta Vittoria Sconfitta Sconfitta Sconfitta 1 0 4 3
Udinese Sconfitta Sconfitta Sconfitta Sconfitta Sconfitta 0 0 5 0

Il dettaglio degli ultimi cinque risultati di ciascuna squadra:

  • Parma: ComoParma 2-1; ParmaGenoa 2-1; InterParma 3-0; ParmaTorino 0-3; LazioParma 2-1.
  • Udinese: InterUdinese 5-3; UdineseCagliari 0-1; TorinoUdinese 2-1; UdineseLecce 0-3; UdineseMilan 0-2.

L’arbitro di ParmaUdinese

A dirigere la sfida sarà Davide Massa, nato a Imperia il 15 luglio 1981. Il suo bilancio nella Serie A 2026-27, prima di questo incontro, comprende 3 partite, 57 falli fischiati e 8 ammonizioni, senza espulsioni né rigori assegnati: circa 2,7 gialli a gara. Gli assistenti saranno Scatragli e Galimberti, con Bonacina quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Mazzoleni, affiancato da Baroni come AVAR.

Le pillole di ParmaUdinese

Il Tardini ospita una partita in cui precedenti e presente raccontano storie diverse. Il Parma può aggrapparsi all’ultimo incrocio vinto e a una tradizione casalinga ricca di porte inviolate contro l’Udinese, ma deve soprattutto arrestare una serie di tre sconfitte. I friulani arrivano invece da sei ko consecutivi: un’altra caduta li avvicinerebbe a uno dei passaggi più difficili della loro storia in Serie A. La chiave potrebbe trovarsi negli ultimi sedici metri, dove si incrociano la scarsa produzione realizzativa dei crociati e la fragilità difensiva bianconera. Anche l’altezza del recupero del pallone suggerisce un contrasto interessante: emiliani più bassi, ospiti abituati a iniziare le proprie sequenze più avanti. Sul piano individuale, Lontani rappresenta una delle note più promettenti del Parma, mentre Ekkelenkamp è il pericolo da sorvegliare lontano da Udine. I suoi inserimenti possono offrire alla squadra una via d’uscita dalla crisi, purché alle spalle torni maggiore tenuta.

  • Il precedente più recente sorride al Parma, vincitore per 1-0. I crociati hanno battuto l’Udinese due volte consecutive senza subire gol in Serie A soltanto tra aprile e novembre 2011, con due successi per 2-0.
  • Contro l’Udinese il Parma ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 26 sfide casalinghe di Serie A, il 46%: è il suo massimo contro una singola avversaria, condiviso con la Fiorentina. L’ultimo caso risale al 2-0 del 26 gennaio 2020.
  • Dopo i ko con Inter, Torino e Lazio, il Parma rischia una quarta sconfitta consecutiva: non accade dal periodo gennaio-febbraio 2025, quando in panchina c’era Pecchia.
  • Nelle ultime 16 gare interne di Serie A il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, raccogliendo 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Dopo lo 0-3 contro il Torino, un altro ko interromperebbe questa alternanza: due sconfitte casalinghe consecutive mancano dal novembre-dicembre 2025, contro Udinese e Lazio.
  • L’Udinese arriva da sei sconfitte consecutive, con 5 gol segnati e 15 subiti, e non ha trovato la rete nelle ultime due. Sette ko di fila si sono verificati una sola volta nella sua storia in Serie A: nella serie di undici sconfitte tra febbraio e aprile 2018, con Oddo allenatore.
  • Dopo il 5-3 subito dall’Inter e il 2-1 contro il Torino, i friulani rischiano tre sconfitte esterne consecutive. L’ultima serie del genere risale al marzo-aprile 2025, contro Inter, Genoa e Torino.
  • Una sfida nella sfida dentro l’area: il Parma ha segnato appena 3 reti dagli ultimi sedici metri, minimo del torneo insieme alla Fiorentina. L’Udinese ne ha incassate 17 dalla stessa zona: soltanto i viola, con 18, hanno fatto peggio.
  • Il Parma avvia le proprie sequenze mediamente a 38,5 metri dalla sua porta, il valore più basso della Serie A. L’Udinese è invece quarta a 43,1 metri, dietro Roma (44), Juventus (44,2) e Inter (45,4).
  • Con 2 gol, Lontani, nato a gennaio 2008, spicca per precocità: tra i giocatori con più di una rete nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, soltanto Mohya del Borussia Mönchengladbach, nato a dicembre 2008 e anch’egli a quota 2, è più giovane.
  • Ekkelenkamp ha partecipato a 7 gol nelle ultime sei trasferte di Serie A, con 5 reti e 2 assist: dal 20 marzo soltanto Malen, con 9 partecipazioni, ha fatto meglio. L’olandese può inoltre segnare per la quarta gara esterna consecutiva: nell’era dei tre punti ci sono riusciti con l’Udinese soltanto Iaquinta, Di Natale e Sánchez.

Statistiche stagionali di Parma e Udinese

Stessi punti, ma problemi distribuiti in modo diverso. Il Parma fatica soprattutto a produrre gol: appena 5 in otto giornate, con una conversione del 7,04%. L’Udinese arriva a 9 reti e al 10,84%, ma paga una difesa da 18 gol incassati, contro i 15 degli emiliani. I friulani tengono maggiormente il pallone, 49,4% contro 42,2%, e completano i passaggi con più precisione, 84,63% contro 81,33%. Il vantaggio nella costruzione non basta però a proteggere la porta: la media delle reti subite è di 2,25 a partita, mentre quella crociata si attesta a 1,88. Il Parma, inoltre, ha concesso più conclusioni complessive: 141 contro 134.

Tra i singoli, Lontani e Romero guidano i marcatori del Parma con 2 gol ciascuno, seguiti da Almqvist a quota 1. Gli assist sono distribuiti tra Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, tutti a 1. Nell’Udinese il miglior realizzatore è Ekkelenkamp con 3 reti, davanti a Kamara con 2; Davis conduce negli assist con 2. I più ammoniti sono Troilo e Karlström, entrambi con 3 gialli, rispettivamente per crociati e friulani. Non risultano espulsioni per le due squadre, quindi non c’è un primatista dei cartellini rossi. Per i portieri titolari, Corvi e Okoye, non risultano clean sheet nelle statistiche disponibili; hanno effettuato rispettivamente 29 e 35 parate. Da segnalare anche la creatività di Valeri, autore di 22 passaggi chiave e 5 grandi occasioni create.

Statistica Parma Udinese
Posizione in classifica 19ª 17ª
Punti 4 4
Partite giocate 8 8
Vittorie 1 1
Pareggi 1 1
Sconfitte 6 6
Gol segnati 5 9
Gol subiti 15 18
Differenza reti -10 -9
Media gol segnati 0,63 1,13
Media gol subiti 1,88 2,25
Possesso palla 42,2% 49,4%
Precisione dei passaggi 81,33% 84,63%
Tiri nello specchio 28 32
Precisione al tiro 39,44% 38,55%
Conversione delle conclusioni 7,04% 10,84%
Tiri complessivi concessi 141 134
Gol segnati da dentro l’area 3 7
Gol subiti da dentro l’area 9 17
Calci d’angolo 27 32
Assist 4 6
Falli commessi 83 88
Cartellini gialli 12 14
Cartellini rossi registrati 0 0
Migliori marcatori Lontani e Romero, 2 Ekkelenkamp, 3
Leader negli assist Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, 1 Davis, 2
Giocatore più ammonito Troilo, 3 Karlström, 3
Parate del portiere titolare Corvi, 29 Okoye, 35
Clean sheet registrati del portiere titolare Corvi, 0 Okoye, 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Parma-Udinese?

Parma-Udinese si gioca il 28 ottobre 2026 alle ore 18.30, ora italiana, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27.

Dove si gioca Parma-Udinese?

La partita si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Chi è l'arbitro di Parma-Udinese?

L'arbitro è Davide Massa. Gli assistenti sono Scatragli e Galimberti, il quarto ufficiale è Bonacina. Al VAR c'è Mazzoleni, con Baroni come AVAR.

Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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