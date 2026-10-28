Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Parma-Udinese, 9ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche dello scontro salvezza.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

È già uno scontro salvezza al Tardini: Parma e Udinese si affrontano il 28 ottobre 2026 alle 18.30, nella 9ª giornata di Serie A 2026-27. Emiliani diciannovesimi e friulani diciassettesimi, entrambi a 4 punti: identico il bilancio di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Cambiano i numeri delle reti: 5 segnate e 15 subite dai crociati, 9 realizzate e 18 incassate dai bianconeri. Una sfida delicatissima per interrompere la caduta e ritrovare fiducia, prima ancora che ossigeno in classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parma-Udinese: le probabili formazioni

Il Parma dovrebbe disporsi con il 5-3-2, cercando compattezza e spinta sugli esterni: Delprato e Valeri avrebbero il compito di accompagnare la coppia Romero–Touré. Davanti a Corvi si va verso il terzetto Santos Silva, Troilo e Drobnič. Senza Nicolussi Caviglia, la regia potrebbe toccare a Sierro, con Keita e Ordóñez ai lati; Bernabé sarebbe un’opzione dalla panchina. Restano da valutare le condizioni di Almqvist, mentre mancherebbe anche Elphege. L’Udinese dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Ekkelenkamp e Chakvetadze agirebbero alle spalle di Davis. Le assenze di Alaba, Bayo e Gueye riducono le alternative; i dubbi su Solet e Zanoli potrebbero favorire Bertola in difesa e Vojvoda sulla destra. Non risultano squalificati nei dati disponibili.

Parma (5-3-2): Corvi ; Delprato , Santos Silva , Troilo , Drobnič , Valeri ; Keita , Sierro , Ordóñez ; Romero , Touré .

(5-3-2): ; , , , , ; , , ; , . Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Gli indisponibili

Il Parma deve fare i conti con il problema all’inguine di Nicolussi Caviglia, un’assenza che limita le soluzioni in costruzione, e con l’appendicite di Elphege. Almqvist, alle prese con un problema al polpaccio, resta invece in dubbio. Nell’Udinese pesa l’indisponibilità di Alaba in difesa, mentre gli stop di Bayo e Gueye accorciano le rotazioni offensive. Da monitorare Solet e Zanoli: la loro presenza non è certa e le ultime valutazioni potrebbero incidere sulle scelte del reparto arretrato e della fascia destra.

Parma : Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine); Elphege (appendicite); Almqvist (in dubbio per un infortunio al polpaccio).

: (infortunio all’inguine); (appendicite); (in dubbio per un infortunio al polpaccio). Udinese: Alaba (infortunio al polpaccio); Bayo (problema ai muscoli posteriori della coscia); Gueye (infortunio alla caviglia); Solet (in dubbio per un infortunio al polpaccio); Zanoli (in dubbio per un infortunio muscolare).

Le ultime partite giocate

La forma recente racconta due squadre in difficoltà. Il Parma ha raccolto 3 punti nelle ultime cinque gare di campionato: il successo contro il Genoa è rimasto isolato, seguito dalle sconfitte con Inter, Torino e Lazio. Ancora più negativo il percorso dell’Udinese, battuta in tutti e cinque gli incontri riportati e senza reti nelle ultime due uscite. La tabella segue l’ordine dalla partita meno recente alla più recente.

Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Parma Sconfitta Vittoria Sconfitta Sconfitta Sconfitta 1 0 4 3 Udinese Sconfitta Sconfitta Sconfitta Sconfitta Sconfitta 0 0 5 0

Il dettaglio degli ultimi cinque risultati di ciascuna squadra:

Parma : Como – Parma 2-1; Parma – Genoa 2-1; Inter – Parma 3-0; Parma – Torino 0-3; Lazio – Parma 2-1.

: – 2-1; – 2-1; – 3-0; – 0-3; – 2-1. Udinese: Inter–Udinese 5-3; Udinese–Cagliari 0-1; Torino–Udinese 2-1; Udinese–Lecce 0-3; Udinese–Milan 0-2.

L’arbitro di Parma–Udinese

A dirigere la sfida sarà Davide Massa, nato a Imperia il 15 luglio 1981. Il suo bilancio nella Serie A 2026-27, prima di questo incontro, comprende 3 partite, 57 falli fischiati e 8 ammonizioni, senza espulsioni né rigori assegnati: circa 2,7 gialli a gara. Gli assistenti saranno Scatragli e Galimberti, con Bonacina quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Mazzoleni, affiancato da Baroni come AVAR.

Le pillole di Parma–Udinese

Il Tardini ospita una partita in cui precedenti e presente raccontano storie diverse. Il Parma può aggrapparsi all’ultimo incrocio vinto e a una tradizione casalinga ricca di porte inviolate contro l’Udinese, ma deve soprattutto arrestare una serie di tre sconfitte. I friulani arrivano invece da sei ko consecutivi: un’altra caduta li avvicinerebbe a uno dei passaggi più difficili della loro storia in Serie A. La chiave potrebbe trovarsi negli ultimi sedici metri, dove si incrociano la scarsa produzione realizzativa dei crociati e la fragilità difensiva bianconera. Anche l’altezza del recupero del pallone suggerisce un contrasto interessante: emiliani più bassi, ospiti abituati a iniziare le proprie sequenze più avanti. Sul piano individuale, Lontani rappresenta una delle note più promettenti del Parma, mentre Ekkelenkamp è il pericolo da sorvegliare lontano da Udine. I suoi inserimenti possono offrire alla squadra una via d’uscita dalla crisi, purché alle spalle torni maggiore tenuta.

Il precedente più recente sorride al Parma , vincitore per 1-0. I crociati hanno battuto l’ Udinese due volte consecutive senza subire gol in Serie A soltanto tra aprile e novembre 2011, con due successi per 2-0.

, vincitore per 1-0. I crociati hanno battuto l’ due volte consecutive senza subire gol in Serie A soltanto tra aprile e novembre 2011, con due successi per 2-0. Contro l’ Udinese il Parma ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 26 sfide casalinghe di Serie A, il 46%: è il suo massimo contro una singola avversaria, condiviso con la Fiorentina . L’ultimo caso risale al 2-0 del 26 gennaio 2020.

il ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 26 sfide casalinghe di Serie A, il 46%: è il suo massimo contro una singola avversaria, condiviso con la . L’ultimo caso risale al 2-0 del 26 gennaio 2020. Dopo i ko con Inter , Torino e Lazio , il Parma rischia una quarta sconfitta consecutiva: non accade dal periodo gennaio-febbraio 2025, quando in panchina c’era Pecchia.

, e , il rischia una quarta sconfitta consecutiva: non accade dal periodo gennaio-febbraio 2025, quando in panchina c’era Pecchia. Nelle ultime 16 gare interne di Serie A il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, raccogliendo 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Dopo lo 0-3 contro il Torino , un altro ko interromperebbe questa alternanza: due sconfitte casalinghe consecutive mancano dal novembre-dicembre 2025, contro Udinese e Lazio .

non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, raccogliendo 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Dopo lo 0-3 contro il , un altro ko interromperebbe questa alternanza: due sconfitte casalinghe consecutive mancano dal novembre-dicembre 2025, contro e . L’ Udinese arriva da sei sconfitte consecutive, con 5 gol segnati e 15 subiti, e non ha trovato la rete nelle ultime due. Sette ko di fila si sono verificati una sola volta nella sua storia in Serie A: nella serie di undici sconfitte tra febbraio e aprile 2018, con Oddo allenatore.

arriva da sei sconfitte consecutive, con 5 gol segnati e 15 subiti, e non ha trovato la rete nelle ultime due. Sette ko di fila si sono verificati una sola volta nella sua storia in Serie A: nella serie di undici sconfitte tra febbraio e aprile 2018, con Oddo allenatore. Dopo il 5-3 subito dall’ Inter e il 2-1 contro il Torino , i friulani rischiano tre sconfitte esterne consecutive. L’ultima serie del genere risale al marzo-aprile 2025, contro Inter , Genoa e Torino .

e il 2-1 contro il , i friulani rischiano tre sconfitte esterne consecutive. L’ultima serie del genere risale al marzo-aprile 2025, contro , e . Una sfida nella sfida dentro l’area: il Parma ha segnato appena 3 reti dagli ultimi sedici metri, minimo del torneo insieme alla Fiorentina . L’ Udinese ne ha incassate 17 dalla stessa zona: soltanto i viola, con 18, hanno fatto peggio.

ha segnato appena 3 reti dagli ultimi sedici metri, minimo del torneo insieme alla . L’ ne ha incassate 17 dalla stessa zona: soltanto i viola, con 18, hanno fatto peggio. Il Parma avvia le proprie sequenze mediamente a 38,5 metri dalla sua porta, il valore più basso della Serie A. L’ Udinese è invece quarta a 43,1 metri, dietro Roma (44), Juventus (44,2) e Inter (45,4).

avvia le proprie sequenze mediamente a 38,5 metri dalla sua porta, il valore più basso della Serie A. L’ è invece quarta a 43,1 metri, dietro (44), (44,2) e (45,4). Con 2 gol, Lontani , nato a gennaio 2008, spicca per precocità: tra i giocatori con più di una rete nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, soltanto Mohya del Borussia Mönchengladbach , nato a dicembre 2008 e anch’egli a quota 2, è più giovane.

, nato a gennaio 2008, spicca per precocità: tra i giocatori con più di una rete nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, soltanto del , nato a dicembre 2008 e anch’egli a quota 2, è più giovane. Ekkelenkamp ha partecipato a 7 gol nelle ultime sei trasferte di Serie A, con 5 reti e 2 assist: dal 20 marzo soltanto Malen, con 9 partecipazioni, ha fatto meglio. L’olandese può inoltre segnare per la quarta gara esterna consecutiva: nell’era dei tre punti ci sono riusciti con l’Udinese soltanto Iaquinta, Di Natale e Sánchez.

Statistiche stagionali di Parma e Udinese

Stessi punti, ma problemi distribuiti in modo diverso. Il Parma fatica soprattutto a produrre gol: appena 5 in otto giornate, con una conversione del 7,04%. L’Udinese arriva a 9 reti e al 10,84%, ma paga una difesa da 18 gol incassati, contro i 15 degli emiliani. I friulani tengono maggiormente il pallone, 49,4% contro 42,2%, e completano i passaggi con più precisione, 84,63% contro 81,33%. Il vantaggio nella costruzione non basta però a proteggere la porta: la media delle reti subite è di 2,25 a partita, mentre quella crociata si attesta a 1,88. Il Parma, inoltre, ha concesso più conclusioni complessive: 141 contro 134.

Tra i singoli, Lontani e Romero guidano i marcatori del Parma con 2 gol ciascuno, seguiti da Almqvist a quota 1. Gli assist sono distribuiti tra Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, tutti a 1. Nell’Udinese il miglior realizzatore è Ekkelenkamp con 3 reti, davanti a Kamara con 2; Davis conduce negli assist con 2. I più ammoniti sono Troilo e Karlström, entrambi con 3 gialli, rispettivamente per crociati e friulani. Non risultano espulsioni per le due squadre, quindi non c’è un primatista dei cartellini rossi. Per i portieri titolari, Corvi e Okoye, non risultano clean sheet nelle statistiche disponibili; hanno effettuato rispettivamente 29 e 35 parate. Da segnalare anche la creatività di Valeri, autore di 22 passaggi chiave e 5 grandi occasioni create.

Statistica Parma Udinese Posizione in classifica 19ª 17ª Punti 4 4 Partite giocate 8 8 Vittorie 1 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 6 6 Gol segnati 5 9 Gol subiti 15 18 Differenza reti -10 -9 Media gol segnati 0,63 1,13 Media gol subiti 1,88 2,25 Possesso palla 42,2% 49,4% Precisione dei passaggi 81,33% 84,63% Tiri nello specchio 28 32 Precisione al tiro 39,44% 38,55% Conversione delle conclusioni 7,04% 10,84% Tiri complessivi concessi 141 134 Gol segnati da dentro l’area 3 7 Gol subiti da dentro l’area 9 17 Calci d’angolo 27 32 Assist 4 6 Falli commessi 83 88 Cartellini gialli 12 14 Cartellini rossi registrati 0 0 Migliori marcatori Lontani e Romero, 2 Ekkelenkamp, 3 Leader negli assist Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, 1 Davis, 2 Giocatore più ammonito Troilo, 3 Karlström, 3 Parate del portiere titolare Corvi, 29 Okoye, 35 Clean sheet registrati del portiere titolare Corvi, 0 Okoye, 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Parma-Udinese? Parma-Udinese si gioca il 28 ottobre 2026 alle ore 18.30, ora italiana, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Parma-Udinese? La partita si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l'arbitro di Parma-Udinese? L'arbitro è Davide Massa. Gli assistenti sono Scatragli e Galimberti, il quarto ufficiale è Bonacina. Al VAR c'è Mazzoleni, con Baroni come AVAR.