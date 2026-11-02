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Paulo Fonseca dal Lione allo Sporting, vince, piange, va via e apre le porte dell'OL a Thiago Motta

Lacrime d'addio per il portoghese durante la partita con l'Angers: è destinato a Lisbona per un complesso intrigo di mercato, sfiderà la Roma in Champions. Al suo posto l'ex Juve.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dal terzo posto della Ligue 1 francese al terzo posto della Primeira Liga portoghese, con un sorprendente trasferimento maturato in poche ore e legato a un complesso intrigo di mercato. Paulo Fonseca lascia il Lione e va allo Sporting, dove proseguirà l’avventura dei leoni biancoverdi in Champions: l’8 dicembre all’Olimpico è in programma il match contro la Roma, una delle sue ex squadre. La circostanza curiosa è che Fonseca ha guidato l’OL domenica sera nel match vinto 2-0 sull’Angers, scoppiando in un pianto a dirotto dopo il secondo gol dei suoi. Nessuno tra i suoi giocatori sapeva del suo improvviso e sorprendente addio.

Paulo Fonseca, terzo posto in classifica in Ligue 1

Nonostante i problemi economici, ereditati dalla precedente gestione di Textor, e la cessione di quasi tutti i big, il Lione – dove milita in prestito l’ex juventino Openda è terzo con 17 punti in nove gare, a -3 dal Paris Saint-Germain e a -1 dal Lille. Cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte il ruolino di marcia dell’OL, che ha centrato i tre punti nell’ultimo match grazie alle reti di Nuamah al 38′ e di Tolisso nel finale di partita. Proprio dopo il raddoppio, il tecnico ex Roma e Milan è scoppiato in lacrime, tradendo tutta la sua emozione per l’imminente addio. Una sorpresa per i tifosi e per gli stessi calciatori.

Le lacrime con l’Angers e le parole dei suoi calciatori

“Se andrò via? Lunedì sarò lì con il gruppo. Al momento non c’è nulla. Ma c’è una possibilità“, ha ammesso Fonseca a fine gara mentre Tolisso è stato ancora più esplicito coi giornalisti: “Non so più cose di voi. L’allenatore non ci ha parlato, non ci ha detto nulla. Spero che rimanga con noi, perché abbiamo tante belle cose da fare insieme”. E ancora: “Mi ero detto che se avessi segnato, sarei andato a festeggiare con lui, perché non si sa di cosa è fatto il domani“. Quello di Fonseca, stando ai rumors provenienti dal Portogallo, è colorato di biancoverde Sporting. Il club lusitano ha dato il benservito a Rui Borges dopo una vittoria, il 2-0 al Casa Pia, visto l’ampio gap in classifica da Benfica e Porto.

Fonseca allo Sporting, Motta tra i candidati per il Lione

Fonseca ha aperto alla possibilità di tornare in Portogallo, dove negli anni scorsi ha vinto una coppa nazionale col Braga e una Supercoppa col Porto. Col suo addio l’ex allenatore di Roma e Milan può contribuire a risolvere una pendenza economica proprio tra Lione e Sporting, legata al 20% della cifra pagata per il trasferimento di Moreira al Leverkusen che spetterebbe ai portoghesi. Tra i nomi più gettonati per la sostituzione di Fonseca c’è quello di Thiago Motta, che la scorsa estate ha risolto il contratto con la Juventus dopo il flop nella stagione 2024-25. Un altro nome molto forte è quello dello spagnolo Carlos Vicens, ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, ultimamente al Braga.

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