Lacrime d'addio per il portoghese durante la partita con l'Angers: è destinato a Lisbona per un complesso intrigo di mercato, sfiderà la Roma in Champions. Al suo posto l'ex Juve.

Dal terzo posto della Ligue 1 francese al terzo posto della Primeira Liga portoghese, con un sorprendente trasferimento maturato in poche ore e legato a un complesso intrigo di mercato. Paulo Fonseca lascia il Lione e va allo Sporting, dove proseguirà l’avventura dei leoni biancoverdi in Champions: l’8 dicembre all’Olimpico è in programma il match contro la Roma, una delle sue ex squadre. La circostanza curiosa è che Fonseca ha guidato l’OL domenica sera nel match vinto 2-0 sull’Angers, scoppiando in un pianto a dirotto dopo il secondo gol dei suoi. Nessuno tra i suoi giocatori sapeva del suo improvviso e sorprendente addio.

Paulo Fonseca, terzo posto in classifica in Ligue 1

Nonostante i problemi economici, ereditati dalla precedente gestione di Textor, e la cessione di quasi tutti i big, il Lione – dove milita in prestito l’ex juventino Openda – è terzo con 17 punti in nove gare, a -3 dal Paris Saint-Germain e a -1 dal Lille. Cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte il ruolino di marcia dell’OL, che ha centrato i tre punti nell’ultimo match grazie alle reti di Nuamah al 38′ e di Tolisso nel finale di partita. Proprio dopo il raddoppio, il tecnico ex Roma e Milan è scoppiato in lacrime, tradendo tutta la sua emozione per l’imminente addio. Una sorpresa per i tifosi e per gli stessi calciatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le lacrime con l’Angers e le parole dei suoi calciatori

“Se andrò via? Lunedì sarò lì con il gruppo. Al momento non c’è nulla. Ma c’è una possibilità“, ha ammesso Fonseca a fine gara mentre Tolisso è stato ancora più esplicito coi giornalisti: “Non so più cose di voi. L’allenatore non ci ha parlato, non ci ha detto nulla. Spero che rimanga con noi, perché abbiamo tante belle cose da fare insieme”. E ancora: “Mi ero detto che se avessi segnato, sarei andato a festeggiare con lui, perché non si sa di cosa è fatto il domani“. Quello di Fonseca, stando ai rumors provenienti dal Portogallo, è colorato di biancoverde Sporting. Il club lusitano ha dato il benservito a Rui Borges dopo una vittoria, il 2-0 al Casa Pia, visto l’ampio gap in classifica da Benfica e Porto.

Fonseca allo Sporting, Motta tra i candidati per il Lione

Fonseca ha aperto alla possibilità di tornare in Portogallo, dove negli anni scorsi ha vinto una coppa nazionale col Braga e una Supercoppa col Porto. Col suo addio l’ex allenatore di Roma e Milan può contribuire a risolvere una pendenza economica proprio tra Lione e Sporting, legata al 20% della cifra pagata per il trasferimento di Moreira al Leverkusen che spetterebbe ai portoghesi. Tra i nomi più gettonati per la sostituzione di Fonseca c’è quello di Thiago Motta, che la scorsa estate ha risolto il contratto con la Juventus dopo il flop nella stagione 2024-25. Un altro nome molto forte è quello dello spagnolo Carlos Vicens, ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, ultimamente al Braga.