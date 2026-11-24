Il difensore norvegese ha accusato un malessere improvviso e ha trascorso la notte in ospedale: i primi aggiornamenti. Tutto il popolo rossoblù attende notizie

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Paura per Leo Ostigard. Nella notte il difensore norvegese ha accusato un malessere che ha reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Il giocatore si trova al San Martino di Genova, dove è seguito dal professor Matteo Bassetti. La febbre alta e il forte mal di testa hanno spinto i medici a procedere con ulteriori accertamenti. Arrivano buone notizie: i primi riscontri, infatti, hanno escluso complicazioni per il centrale del Genoa, tuttavia la situazione va ancora monitorata.

Ostigard in ospedale nella notte: febbre acuta e forte mal di testa

Il malessere del difensore si è manifestato con febbre improvvisa e un forte dolore alla testa, sintomi che hanno spinto a richiedere un controllo ospedaliero. Il giocatore è stato così accompagnato al San Martino, dove i medici hanno disposto una serie di esami per valutare il suo quadro clinico.

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La situazione ha destato preoccupazione in casa Genoa. Ostigard ha passato diverse ore nella struttura sanitaria genovese, assistito dagli specialisti che hanno cercato di chiarire le cause del malessere e verificare eventuali complicazioni.

Ostigard, come sta: gli esami e le cure di Bassetti

Le prime notizie sulle condizioni di Ostigard sono rassicuranti. Gli accertamenti effettuati al San Martino hanno dato esito positivo e hanno escluso problematiche cliniche di particolare rilevanza. Il difensore è stato preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale genovese, e della sua équipe.

Nonostante i primi riscontri siano incoraggianti, i medici hanno preferito non interrompere il monitoraggio: l’ex Napoli resterà in osservazione in via precauzionale anche nella giornata di oggi. Ventisei anni, 12 presenze in campionato, 60 gettoni totali con la maglia del Genoa. Definito da Spalletti “uno dei più forti nel colpo di testa che ho mai allenato”, Ostigard ha segnato 6 reti sotto la Lanterna, anche se non s’è ancora sbloccato in questo campionato.

Genoa in apprensione, De Rossi aspetta aggiornamenti: quando può tornare

La vicenda tiene in apprensione Daniele De Rossi, vista l’importanza di Ostigard nello scacchiere tattico rossoblù. Il norvegese è il leader del pacchetto arretrato del Grifone, reduce dal 2-0 ottenuto sul campo del Sassuolo. Il tecnico romano ha già perso Colombo, che ha chiuso anzitempo la stagione per l’infortunio al ginocchio destro.

Mentre il club si guarda intorno alla ricerca di un rinforzo in attacco (piace Camarda, in uscita dal Milan), la speranza è che lo scandinavo possa presto tornare a disposizione. Alle porte c’è il doppio confronto con l’Inter: sabato 28 novembre in campionato e martedì 1 dicembre negli ottavi di Coppa Italia. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sui tempi di recupero del difensore.