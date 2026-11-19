Che ne pensa della linea verde lanciata dal Ct e quale giovane in particolare l’ha colpita? “Può sembrare banale, ma ciò che ha fatto in pochi mesi Pio Esposito è qualcosa senza precedenti nel recente passato della Nazionale. Finalmente, dopo tanto cercare e sperimentare, credo che abbiamo trovato l’attaccante che volevamo e che probabilmente è mancato negli ultimi anni. Ripartire con un bomber con la forza e l’incisività di Pio è assolutamente decisivo, per costruire poi una squadra che possa avere un terminale così prolifico in avanti. La crescita esponenziale di Pio Esposito darà anche tanta fiducia ai nuovi talenti che Mancini sta portando in orbita azzurra”.

Però, diciamo la verità, dopo la vittoria sulla Francia ci avevamo creduto al cammino in Nations League. Cosa è successo in Belgio? “Ma già il fatto di aver disputato un match splendido come quello di San Siro contro i francesi, ci deve far comprendere che Mancini ha cambiato faccia e direzione alla squadra. Poi ci sta perdere in Belgio, loro hanno una squadra di campioni affermati e giovani straordinari. Bisogna avere equilibrio, per formare un gruppo solido e di qualità, bisogna lavorare ed avere il giusto tempo. E ci vorrà tanta attenzione e pazienza negli inserimenti dei ragazzi emergenti, per non bruciare le tappe”

Pazienza, è più grande le delusione per l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League o la fiducia che con Mancini stia nascendo un nuovo ciclo importante? “Io direi che la fiducia superi di gran lunga la decisione. Bisogna riflettere su cosa eravamo prima, da quali disastri sportivi proveniva la nostra Nazionale fino a pochi mesi fa. Adesso stiamo assistendo a progressi, un bel calcio, tanta freschezza, un mix tra esperienza e gioventù che non si vedeva da anni. Mancini sta tracciando una strada che riporterà l’Italia ai livelli che le competono storicamente”

Ha giocato con il Napoli, La Juventus, la Fiorentina, il Bologna, solo alcune delle tappe più prestigiose di una carriera lunga e intensa durata da centrocampista di quantità e qualità. Michele Pazienza, appena smesso di giocare, ha subito intrapreso la strada di allenatore da quasi un decennio, con l’obiettivo a 44 anni di poter magari tornare in futuro in Serie A stavolta come tecnico. Intanto con occhio esperto e conoscenza profonda, Pazienza esprime le sue considerazioni sia sulla Nazionale di Mancini che sulle sorti dello scudetto. Una ampia panoramica sul momento calcistico italiano che affida in esclusiva a Virgilio Sport.

Lei è stato un centrocampista, vede qualche giovane particolarmente interessante in quella fase di campo?

“Senza dubbio Pisilli. Nella Roma è già tra i titolari, Gasperini lo sta valorizzando e sono sicuro avrà un gran futuro. Mancini ha fatto benissimo a farlo debuttare in Nazionale, anche se in Belgio averlo spostato sulla fascia non è stata una mossa particolarmente felice. Ma non c’è dubbio che Pisilli sarà il futuro del centrocampo azzurro”

A proposito di Roma, ce la farà Gasperini a scalzare l’Inter e strappare lo scudetto ai campioni in carica?

“Ce la può fare. Secondo me lo scudetto è esclusivamente una lotta a due: Inter e Roma. Da qui uscirà la squadra campione d’Italia. L’Inter è più solida e strutturata da anni, la Roma è più esplosiva ed ha grande fame di vittoria. Sarà un duello affascinante fino alla fine”.

Eppure adesso in testa c’è la Lazio, la vera rivelazione sinora. Può essere il terzo incomodo?

“Gattuso sta facendo un lavoro straordinario e sta dimostrando il proprio valore anche da allenatore, dopo dei trascorsi tra alti e bassi. La Lazio ha avuto una continuità inimmaginabile, è una squadra che corre tanto e che attualmente esprime il gioco più efficace e spettacolare. Ma l’esperienza mi dice cha alla fine sono i calciatori a fare la differenza e sotto questo profilo Inter e Roma in rosa hanno giocatori di maggiore qualità e di storico importante. La Lazio sta mettendo in mostra anche vari talenti emergenti e, ribadisco, ha un tecnico molto bravo, però credo che per lo scudetto sarà difficile. In compenso già riuscire a entrare nelle prime quattro sarebbe un traguardo eccezionale”.

E il Napoli ce la può fare a risalire? Lei ha giocato tre stagioni in azzurro e ha sempre un occhio speciale per la sua ex squadra.

“Credo che debba passare questo momento delicato. Il Napoli deve tenere botta adesso per poi attendere che rientrino gli infortunati. Con la rosa al completo credo che sia assolutamente competitiva per le prime posizioni, ma sinora ha avuto troppi infortunati per poter fare una analisi precisa”.

Come giudica l’impatto di Allegri a Napoli?

“E’ un grande allenatore che però ha trovato una situazione difficile da sbrogliare. La Società ha fatto pochissimo mercato, poi ha avuto immediatamente lo stop di McTominay e altri calciatori fondamentali per la struttura di squadra. Al momento non si può giudicare in pieno il lavoro dell’allenatore, dovremo attendere che possa avere tutti gli uomini a disposizione. Per adesso Allegri deve fare di necessità virtù, restare il più possibile attaccato al plotone di testa e poi cercare gradualmente la risalita”

Si parla molto di mercato di gennaio per il Napoli. L’obiettivo sembra essere un attaccante. Lei Lucca lo terrebbe o lo cederebbe?

“Onestamente lo cederei, per il suo bene soprattutto. Napoli è una piazza calda ed esigente, questo è giusto, però Lucca ha avuto più occasioni per poter dire la sua e purtroppo sinora i risultati sono stati non apprezzabili. Mi spiace quando un calciatore viene preso di mira, questo è un atteggiamento che non giova a nessuno, però è anche vero che se il Napoli riescisse a trovargli una sistemazione gradita altrove, probabilmente sarebbe la migliore decisione sia per la Società sia per un possibile riscatto personale del calciatore”.

A Napoli c’è anche un mini caso De Bruyne. Secondo lei perché al momento non è scattata ancora l’alchimia tra Kevin e l’ambiente azzurro?

“Io credo che un calciatore vada giudicato per quello che riesce a dare in campo e sotto questo profilo De Bruyne è un fuoriclasse assoluto. Poi che sia più o meno freddo o distaccato, è una questione di carattere, Napoli è una città d’amore ma sa anche comprendere il talento al di là dell’impatto emotivo e i tifosi hanno compreso bene il contributo tecnico e la qualità eccellente che può fornire De Bruyne”.

Quindi lei da allenatore non lo cederebbe eventualmente a gennaio anche se ci fossero offerte allettanti?

“Io non lo cederei se devo guardare esclusivamente alla classe, alla personalità e al carisma di De Bruyne. Però, allo stesso momento, è chiaro che va anche valutata la volontà del calciatore. Se lui a Napoli sta bene e abbraccia con tutto il suo entusiasmo l’avventura in azzurro, allora è assolutamente da confermare. Ma se dovesse eventualmente manifestare segni di insofferenza o volontà di andar via, allora lì non c’è valore che tenga. Bisogna essere convinti e motivati per stare in un gruppo. Altrimenti il male minore è quello di separarsi, per il bene di tutti”