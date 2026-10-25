La “Divina” continua a essere protagonista anche dopo la sua vita da atleta, a Verissimo arriva la frecciata dell’ex schermidore. E c’è chi le fa i conti in tasca anche alla sua carriera da imprenditrice

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Federica Pellegrini non smetterà mai di essere un personaggio al centro dell’attenzione, anche a distanza di anni dall’addio al mondo del nuoto. Dal salotto di Verissimo è arrivata la stoccata di Aldo Montano che è tornato a ricordare i rapporti complicati con la Divina che ormai fanno riferimento a molti anni fa, e c’è mette nel mirino anche la sua attività imprenditoriale con il marito Matteo Giunta.

La stoccata di Montano

Ospite a Verissimo, Aldo Montano è stato stuzzicato da Silvia Toffanin anche sul tema Federica Pellegrini. Nel 2012, nel corso delle Olimpiadi di Londra, l’ex schermidore si era lasciato andare a un commento sulla nuotatrice azzurra: “Si respira un’atmosfera bellissima, ma l’unica un po’ antipatica è la Pellegrini. Se incontri uno con la tuta del tuo paese è normale salutarli, le invece ogni volta tirava dritto”. Un commento che è tornato d’attualità qualche settimana fa quando Pellegrini si è lamentata nel corso di un podcast: “Montano, Rosolino e Ceccon sono quelli che mi hanno delusa. Per me non esistono più”.

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Montano torna su quelle dichiarazioni e a Verissimo una piccola stoccata la tira: “Quando dissi che era antipatica non volevo fare polemica. Avevo notato questa cosa che Federica non salutava, che se ti incontrava tirava un po’ dritto, forse per timidezza. Ho detto quelle parole ma lei se l’è legata al dito”.

L’analisi di Affari Italiani

La vita dopo il nuoto per Federica Pellegrini non significa aver chiuso completamente con la piscina, anzi. La campionessa azzurra ha cominciato una nuova avventura come imprenditrice, lanciando la sua Fede Academy, una società costituita insieme al marito Matteo Giunta che è anche l’amministratore unico. E negli ultimi giorni i conti della sua attività sono finiti nel mirino del sito Affari Italiani che ha provato a fare i conti a questa avventura imprenditoriale sostenendo che i ricavi della sua società sono crollati nell’ultimo bilanci, con un utile netto che si è ridotto a 12mila euro rispetto ai 40mila dell’anno precedente, con un patrimonio netto di 64mila euro a fronte di debiti per 154 mila euro.

L’ultima polemica sulla Divina

Solo qualche giorno fa Federica Pellegrini era finita al centro dell’ennesima polemica proprio legata alla sua Academy. La Divina infatti in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram si rivolgeva agli allievi: “Se la sera prima vi viene un malessere che fate? Non gareggiate? Gareggiamo anche con la febbre. Io l’ho fatto anche con 40 di febbre e una spalla che non girava. Dipende da quanto uno lo vuole”. Concetti che nel mondo dello sport sono sempre stati considerati come sintomo di una mentalità vincente invece l’ex nuotatrice è finita nel mirino per un discorsi che molti hanno considerato “tossico” e con poco riguardo nei confronti della salute.