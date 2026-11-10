Per Cassano Ronaldo ha rovinato il Portogallo. Poi si scatena su Mancini, Chivu e Allegri

L'ex fantasista ci va giù pesante a 'Viva El Futbol' su tre tecnici e sulla stella portoghese che ha 'tradito' la nazionale con una lettera d'addio che non convince

“Allegri va radiato, Mourinho è indegno e Chivu non sa come fare a cambiare”. Eravamo rimasti a questo nelle precedenti puntate di ‘Viva El Futbol’ ma anche questa volta l’ex calciatore Antonio Cassano ci va giù pesante. Rimette nel mirino il tecnico del Napoli e l’Inter di Chivu ma aggiunge le perplessità sulle convocazioni in Nazionale del CT Mancini e su Cristiano Ronaldo, tema caldo su cui viene aperta la trasmissione con un duro attacco al comportamento della stella portoghese.

Il punto di Cassano su Cr7 e il suo rapporto con il Portogallo

Si parte in trasmissione con il tema di Cristiano Ronaldo, argomento su cui Cassano ci va giù pesante: “Negli ultimi 7 o 8 anni Cristiano Ronaldo ha rovinato il Portogallo. Esisteva solo lui e niente al mondo attorno. Ha rovinato la crescita di determinati giocatori, il suo ego ha ammazzato tutte le altre persone. Il Portogallo era solo ed esclusivamente lui. La cosa più grave è che già 7 o 8 anni fa doveva ritirarsi dalla nazionale. Poi è andato in Arabia e ricordiamoci che nel 2022 ha fatto un mondiale osceno e nel 2024 improponibile. Nell’europeo che ha vinto l’Italia, nel 2021, lui è stato improponibile.”

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Cassano affronta poi il tema della lettera d’addio di Ronaldo al Portogallo avanzando più di qualche perplessità: “Va via dalla nazionale, è venuto l’allenatore in aeroporto a prendermi, abbiamo parlato, abbiamo chiarito, è giusto che mi prenda la squalifica’, poi però dice ‘quando tornerò sarò disponibile perché voglio ancora lottare per vincere con il Portogallo, con il mio paese’, e poi annunci il ritiro? Prendi in giro la gente. Quella lettera per me è finzione al 100%.”

La profezia su Chivu

Quando si tocca il tema allenatori di Serie A, Cassano si scalda particolarmente fino a svelare una profezia su Chivu. Parte dal Milan, parla del Como di Fabregas ma l’attenzione arriva poi sull’Inter: “Amorim è onesto, dice sempre quello che pensa, non cerca scuse, infortuni, campo bagnato o altro. Qualcuno in Italia non merita queste idee, questo linguaggio, questa onestà. Spero per Amorim e per i tifosi del Milan che lui possa restare più a lungo possibile ma in ottica futura, lui, Fabregas e Chivu andranno via dal campionato italiano perché il campionato italiano non merita questi personaggi veri, leali e competenti”.

Cassano svela dove andrà Allegri una volta lasciato il Napoli

Ma il pezzo forte della trasmissione diventa inevitabilmente Max Allegri. Dopo già i vari attacchi nelle settimane precedenti, Cassano torna ad incalzare ulteriormente contro l’allenatore del Napoli: “Per me è una follia, in 10 partite ha fatto 15 punti in classifica in Serie A, è da zona retrocessione. Non capisco le sue dichiarazioni, ha detto che è ancora in Coppa Italia ma non è ancora iniziata. In Champions la fase campionato finisce a metà gennaio e non si può dire niente. Per me le sue dichiarazioni sono folli e dice robe fuori da ogni logica”.

Cassano a questo punto però lancia una provocazione, o forse fa capire di essere già al corrente di qualcosa sul futuro di Allegri: “Andrà alla Fiorentina con Paratici, vedrete. Lui cade sempre in piedi. Si sono lasciati male ma sia lui che Paratici cadono sempre in piedi. Paratici ha speso molto nel corso del calciomercato ma la squadra viola fa ancora fatica a decollare. Difficile immaginare un avvicendamento in questa stagione, ma evidentemente nella prossima.”

La critica a Mancini per le convocazioni

E infine non manca un appunto al CT Mancini sulle convocazioni dell’Italia in vista dei prossimi impegni in calendario di Nations League. Dopo aver criticato le scelte di Mancini su Barella già a settembre, l’ex fantasista mantiene il punto: “Ma se Mancini sta stando opportunità a ragazzi giovani e poi hai dei giocatori come Fagioli che non è né carne né pesce, poi Barella sono tre-quattro anni che è in discesa libera, Tonali sta facendo ridere col Tottenham. Io avrei chiamato Calò per queste due partite, è il campo che sta parlando”.