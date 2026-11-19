Il tecnico salentino apre le braccia al futuro in bianconero per chiudere il cerchio del destino

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Un Club blasonato che ha perso di vista la propria storia, oggi un po’ appannata. Per farla risplendere ancora una volta. La dichiarazione di un mese fa di Antonio Conte sul suo futuro sembra il desiderio di un bambino che scrive la lettera a Babbo Natale. Manca solo la specifica per non sbagliare indirizzo: che abbia la maglia bianconera e dove ho vinto tre scudetti da allenatore. Ci vediamo sotto l’albero col profumo del muschio. Si può dire quel che si vuole, ma a un mese dall’intervista al quotidiano inglese The Atletic, Conte ha tolto anche gli ultimi veli a una dichiarazione di amore tormentato alla sua Signora. Il tecnico ha parlato a Cronache di spogliatoio del suo rapporto con la Juventus, consumato tutto in un “se io, se lei, adesso dove sei”. Se la Juve non avesse scelto Sarri, se poi Giuntoli non gli avesse preferito Thiago Motta, lui sarebbe già tornato in quella che pubblicamente ha definito casa sua. Una casa che sente di proprietà ma che in questi anni è stata in affitto ad altri allenatori. Che non hanno saputo vincere come ha fatto lui, nell’ultimo lustro all’Inter e al Napoli. Scappatelle, avventure fugaci, perché il cuore è sempre lì e da qualche ora si è aperto senza freni. “Io devo stare libero e la Juventus deve stare senza allenatore”. A Spalletti saranno fischiate le orecchia. Ma in amore e in guerra tutto è lecito.

Mille giorni di te e di me

La Juventus non vince uno scudetto dal 2020. Sei stagioni, che sono una eternità per la nobiltà bianconera. Eccola l’opacità alla quale Don Antonio vuole ridare luce, un ritratto di Dorian Gray chiuso in soffitta al quale restituire l’eterna giovinezza. Quella che cominciò a sfiorire dopo tre anni di trionfi di Conte allenatore, dal 2011 al 2014. Mille giorni di te e di me, noi che facemmo invidia al mondo. E poi tutto finì seduti a un tavolo di un ristorante sbagliato. Nell’estate del 2014, dopo aver cnquistato il terzo scudetto consecutivo con la Juventus, a Conte venne chiesto di vincere finalmente anche in Europa. E l’orgoglio, contro il pregiudizio, distrusse tutto. “Non posso sedermi a un tavolo di un ristorante da 100 euro, pretendendo di spendere 10 euro”. Chiara la metafora sin troppo diretta sugli investimenti che il tecnico chiese alla Juventus sul mercato. E così Madama gli tolse anche la paghetta. Conte si dimise il 14 luglio del 2014 annunciando l’addio in diretta video, con la squadra che era con lui già in ritiro. La Società fu delicata a nascondere il dolore: “Sei stato un grande Condottiero. Grazie di tutto, fino alla fine…”. Ma per quella fine Antonio Conte ancora oggi non ha mai terminato tutte le lacrime. Per tutto quanto il tempo, in questo addio, io mi innamorerò di te.

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Un tavolo Max per 5

A quel tavolo della discordia, mentre Conte lascia il ristorante con tre stelle, nel sogno svanito di una notte di mezza estate, si accomoda Massimiliano Allegri. E con 10 euro vince 5 scudetti e conquista due finali di Champions League. Il Presidente Agnelli sin dal primo tricolore, durante l’Assemblea degli azionisti, invia i complimenti a Max ma in realtà spedisce una boccettina di veleno ad Antonio. “Ringrazio Massimiliano Allegri che ha svolto un lavoro straordinario, un lavoro che per altri pareva concluso”. Apriti cielo e apriti profilo social. Conte dalla sua bacheca Facebook risponde: “Nella vita non si finisce mai di conoscere le persone. A volte basterebbe un minimo di riconoscenza e di maturità”. I panni sporchi si lavano su internet.

E io tra di voi

Conte mastica amaro, senza neppure aver mangiato al ristorante. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo. Dopo essere stato il Ct della Nazionale ed aver vinto in un biennio col Chelsea la Premier League e la Coppa d’Inghilterra, Conte torna in Italia nel 2019. Sono passati 5 anni dal suo addio, in cui aveva in ogni modo evitato di ritrovarsi faccia a faccia col suo passato, col suo amore tormentato. Che adesso diventa persino fedifrago, perché Antonio è sulla panchina del nemico, l’Internazionale di Milano. Inter contro Juve, quello che è definito il derby d’Italia. Le due fidanzate d’Italia e stavolta Conte è nell’alcova dell’amante.

In medio stat virtus

Ricordate lo scambio epistolare avvelenato? A 5 anni di distanza il diverbio tra Conte e Agnelli si sposta sul campo. A San Siro c’è l’ultimo duello rusticano, la resa dei conti. Che in realtà inizia con la resa di Conte. E’ il febbraio del 2019, ritorno della semifinale di Coppa Italia a Torino. Juve e Inter pareggiano 0-0, i bianconeri eliminano i nerazzurri. Conte se ne rientra nello spogliatoio col capo chino ma col dito alzato. Non è l’indice della vittoria, ma il medio della discordia, sollevato proprio verso la dirigenza della Juventus con in testa Andrea Agnelli. Lo scontro continua all’interno dello Stadio, volano parole e spunta quella più roboante di “cogl…” urlata dal Presidente della Juve. Alla fine Conte e Agnelli patteggiano una multa di 2000 euro. Ma la rottura è insanabile. Come è irrefrenabile la gioia del tecnico salentino nella stagione successiva allorquando strappa lo scudetto dal petto della sua Signora e riporta il tricolore a Milano nerazzurra dopo 11 anni. Il cinese sul fiume ha l’accento pugliese.

Vedi Napoli e poi amore

La Juventus continua a perdere e Conte continua a vincere. Nell’estate del 2022 si riparla di un suo ritorno a casa bianconera. Il popolo juventino inneggia il suo nome, ma il ds del tempo, Cristiano Giuntoli, ha già scelto il nuovo corso di Thiago Motta. Un corso che avrà una tragitto molto breve. Per Conte è un altro schiaffo, il suo sì al Napoli di De Laurentiis è intriso di rivalsa. In una delle sue prime conferenze in azzurro manda un chiaro messaggio senza fare nomi, ma non c’è bisogno del disegnino: “ci sono squadre che hanno investito tanto. Qualcuno ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare”. La bici di Thiago Motta fa pochi chilometri e uscirà di strada a marzo, mentre due mesi dopo Conte trionferà vincendo il quarto epico scudetto della storia del Napoli, e il sesto in carriera prendendosi la rivincita anche sull’Inter, battuta allo sprint. E’ l’ultimo suo capolavoro. Ha dimostrato a tutti di essere il migliore. E adesso rivuole l’amore vero, quello che sa perdonare. “Prima o poi quel cerchio si dovrà chiudere”. Possibilmente a cena, in un ristorante stellato, con 100 euro in tasca e una rosa nella mano. Dinanzi a un tavolo opaco e blasonato, illuminato dai riflessi del destino…