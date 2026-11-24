Due fedi calcistiche opposte e una rivalità da vivere a distanza: il retroscena sulla coppia Fagnani-Mentana, cosa ha rivelato la conduttrice di Belve

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è grande attesa per il ritorno in tv di Francesca Fagnani. La nuova stagione di Belve riparte col botto grazie a un ospite d’eccezione: Francesco Totti. La giornalista, romana e grande appassionata di calcio, condivide con l’ex capitano giallorosso anche la fede calcistica. Il suo cuore batte infatti per la Roma, una passione che l’ha portata a intervenire pubblicamente anche nei momenti più delicati della storia recente del club. In casa, però, il tifo è tutt’altro che condiviso: il compagno Enrico Mentana è un interista dichiarato.

Francesca Fagnani torna con Belve: ospite Francesco Totti

L’appuntamento con Belve è fissato per martedì 24 novembre: l’ottava stagione del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani debutta in prima serata su Rai 2 alle 21:25. A catalizzare l’attenzione è soprattutto Totti, ex capitano e bandiera della Roma, che si siederà sul celebre sgabello per un’intervista esplosiva e senza filtri, come emerso dalle anticipazioni.

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Insieme a lui, nella prima puntata, ci saranno l’attore Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, volto storico di Uomini e Donne. Tornano anche i provini, ribattezzati per questa edizione Belve in prova, con persone comuni chiamate a confrontarsi con le domande della conduttrice. E come sempre non mancheranno i fuori onda degli ospiti nella sigla finale.

Per quale squadra tifa Francesca Fagnani: la passione per la Roma

Fagnani è una romanista doc. La conduttrice ha sempre manifestato il proprio amore per i colori giallorossi, tanto da essere stata spesso immortalata all’Olimpico con l’amica e cantante Noemi. Il legame con la squadra è emerso anche in alcuni momenti delicati della storia recente del club, ad esempio dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

In quella circostanza la conduttrice di Belve aveva espresso tutta la propria amarezza: “Per noi tifosi romanisti De Rossi non è semplicemente un allenatore o un ex giocatore, ma un simbolo per la sua dedizione, affezione alla maglia e onestà intellettuale”.

Il derby in casa con Enrico Mentana: il compagno tifa Inter

Se Fagnani è una romanista convinta, il compagno Enrico Mentana ha il cuore nerazzurro. Il giornalista, che il 23 dicembre lascerà la conduzione del Tg La7, è un grande tifoso dell’Inter e le sfide contro la Roma diventano un derby tra le mura domestiche. Nell’aprile 2026, in occasione di una delle sfide tra giallorossi e nerazzurri, Fagnani ha svelato a Un Giorno da Pecora il particolare rapporto con il compagno durante le partite.

Per evitare tensioni e battibecchi, la giornalista aveva scelto di non seguire l’incontro insieme a Mentana, preferendo allontanarsi da casa. Il risultato sul campo, però, ha finito per dare una soddisfazione al compagno: l’Inter, infatti, si è imposta 5-2. Al rientro, Fagnani sperava di trovarlo già addormentato, ma Mentana era ancora sveglio. E non ha resistito alla tentazione di provocarla: “Hai visto com’è finita?”.