Ilary Blasi è stata accostata alla Roma per la storia con Totti, ma i tifosi della Lazio rivendicano il suo passato biancoceleste. Chanel ha chiarito tutto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ilary Blasi è tornata protagonista su Canale 5 alla conduzione del Grande Fratello Vip, dove divide la scena con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ed è pronta a raddoppiare con una nuova sfida televisiva: Mediaset, infatti, sta preparando il ritorno di Ok, il prezzo è giusto!, affidandole la conduzione dello storico quiz. Sul fronte privato, invece, la conduttrice ha voltato pagina: dopo il divorzio da Francesco Totti, a settembre ha sposato l’imprenditore tedesco Bastian Muller a Ravello. Per anni è stata al fianco dell’ex capitano della Roma anche allo stadio Olimpico, fino al giorno del suo addio al calcio. Eppure, sulla sua fede calcistica esiste da tempo un piccolo mistero. I tifosi della Lazio rivendicano il suo passato biancoceleste: ecco qual è la verità.

Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip e le scintille con Selvaggia Lucarelli

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato un confronto al vetriolo tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Tutto è nato durante il dibattito su Guendalina Tavassi, quando la pungente opinionista ha definito la concorrente “la bulla per eccellenza”, accusandola di avere atteggiamenti aggressivi e di non lasciare spazio agli altri.

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La conduttrice è intervenuta per contestare la scelta di quella parola: “Le hai dato della bulla e la parola è pesante, dai, Selvaggia”. Lucarelli non ha arretrato e ha replicato: “Non lo accetto, non mi farai ritirare quello che ho detto”.

Ilary riporta in tv Ok, il prezzo è giusto!: la reazione di Iva Zanicchi

Mentre è impegnata con il reality di Canale 5, per la showgirl romana si profila anche il ritorno di uno dei quiz più popolari della televisione italiana. Secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, Ok, il prezzo è giusto! dovrebbe tornare durante le festività natalizie nella fascia preserale del Biscione, proprio con la conduttrice romana al timone.

Una scelta che ha fatto storcere il naso a Iva Zanicchi, volto storico del programma per 11 anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l’Aquila di Ligonchio ha espresso il proprio disappunto per non aver ricevuto nemmeno una telefonata da Mediaset. “Ilary, tu sei una donna meravigliosa, sei bellissima. Farai Ok in modo splendido”, ha premesso, prima di togliersi un sassolino dalla scarpa: “Avrei voluto che Mediaset mi facesse una telefonatina”. Poi lo sfogo diventato virale: «Ma andate a… , va!”.

All’Olimpico accanto a Totti: la Roma e le parole su Spalletti

Per quasi vent’anni Ilary Blasi è stata una presenza familiare per i tifosi della Roma. La storia con Francesco Totti è stata accompagnata da immagini celebri, a cominciare dalla maglia “Sei unica” mostrata dall’ex capitano dopo il gol nel derby del 2002 (in realtà Totti ha successivamente chiarito che la dedica era per la Curva Sud, ndr). Nel 2017 la conduttrice era all’Olimpico con i figli per l’ultima partita del marito in giallorosso e lo ha accompagnato nel momento più emozionante e delicato della sua straordinaria carriera.

Anche il documentario Netflix Unica, dedicato alla loro relazione, ha riportato al centro quella storia. Ilary non ha mai nascosto di aver difeso Totti nei momenti più difficili, soprattutto durante lo scontro con Luciano Spalletti. Nel 2016 arrivò a definire l’allenatore “un piccolo uomo”, criticandone il comportamento nei confronti del numero 10. Insomma, tutti elementi che hanno portato a immaginare una sua vicinanza ai colori giallorossi.

I tifosi della Lazio rivendicano il suo passato biancoceleste

Eppure, sulle sponde biancocelesti del Tevere, c’è chi ha sempre sostenuto che Blasi fosse in realtà una tifosa della Lazio. I sostenitori delle aquile ricordano una fotografia della conduttrice con la maglia della squadra e le simpatie laziali di alcuni componenti della sua famiglia, a cominciare dal padre Roberto. Nell’agosto 2022, dopo l’annuncio della separazione da Totti, la Curva Nord dell’Olimpico le dedicò anche un celebre striscione: “Bentornata a casa Ilary”. Ma la storia non finisce qui.

Per chi tifa davvero Ilary Blasi? La verità di Chanel

A togliere ogni dubbio ci ha pensato Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary. Nel gennaio 2023, durante una diretta su Twitch, la ragazza ha parlato anche delle proprie preferenze calcistiche. “Non sono una grande esperta, ma tifo per la Roma”, ha raccontato, prima di escludere la Lazio con una battuta: “La Lazio? No dai, meglio l’Inter a questo punto”.

Quando le è stato chiesto della fede calcistica della madre, Chanel ha chiarito definitivamente la questione: “Ilary tifa Lazio? No, no, lei non tifa proprio”. Mistero svelato: il calcio non rientra tra le passioni della conduttrice del Grande Fratello Vip, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio.