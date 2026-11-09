Pierluigi Diaco è un tifoso della Roma? Una scena andata in onda a BellaMa’ ha riacceso la curiosità sulla fede calcistica del conduttore. Durante una puntata dedicata ad Antonello Venditti, il giornalista ha fatto partire “Grazie Roma”, trasformando per qualche minuto lo studio di Rai 2 in una piccola Curva Sud. Il momento ha attirato l’attenzione dei tifosi giallorossi, ma quella calcistica non è l’unica fede alla quale Diaco è tanto legato.
- Pierluigi Diaco, il “Grazie Roma” che accende i sospetti
- La fede cattolica, una parte della sua identità
- Diaco, cattolico e unito civilmente: la sua risposta alle polemiche
- Diaco ha mai dichiarato di tifare Roma?
Pierluigi Diaco, il “Grazie Roma” che accende i sospetti
L’episodio risale al 6 novembre 2026, durante una puntata di BellaMa’, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Diaco. In occasione di un omaggio alla carriera di Antonello Venditti, la trasmissione ha dedicato spazio anche al legame tra il cantautore e la squadra giallorossa.
Dopo un servizio realizzato per le strade di Trastevere, il conduttore ha lanciato in studio “Grazie Roma”, coinvolgendo il cast e il pubblico in un coro collettivo.
Una scena che ha immediatamente richiamato l’atmosfera dell’Olimpico e della Curva Sud. Il filmato è stato ripreso anche da ForzaRoma.info, che ha raccontato lo studio televisivo trasformato per qualche minuto in una festa giallorossa.
Ma cantare un inno, soprattutto all’interno di un momento televisivo dedicato a un artista profondamente legato alla Roma, non significa necessariamente dichiararsi tifosi.
La fede cattolica, una parte della sua identità
Se sul calcio resta qualche interrogativo, sulla religione Diaco è stato decisamente più esplicito. Il conduttore ha ribadito più volte di essere cattolico e non ha mai nascosto il peso che la spiritualità ha nella sua vita.
Il 5 novembre, proprio a BellaMa’, rispondendo a una domanda sui propri peccati, ha dichiarato: “Io sono cattolico e credo che peccare sia anche un modo per sentirsi vivo”. Una frase che restituisce la sua idea di fede: non una dimensione da esibire come perfezione morale, ma un rapporto personale con le proprie contraddizioni.
Diaco, cattolico e unito civilmente: la sua risposta alle polemiche
La sua identità religiosa è tornata a far discutere anche dopo le domande rivolte ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Interpellato da Le Iene il 5 novembre, Diaco ha definito sé stesso “cattolico, conservatore e unito civilmente al mio compagno”, aggiungendo di considerare normale amare un uomo come una donna.
Il riferimento è alla sua unione civile con il giornalista Alessio Orsingher, celebrata nel novembre 2017. Una posizione che il conduttore non considera in contraddizione con la propria fede e che ha rivendicato pubblicamente anche nel pieno delle polemiche.
Diaco ha mai dichiarato di tifare Roma?
È proprio questo il punto ancora da chiarire. Nonostante le ricerche tra le interviste e le dichiarazioni pubblicamente reperibili del conduttore, non emerge una conferma esplicita in cui Diaco indichi la Roma come propria squadra del cuore. Non è quindi possibile definirlo romanista sulla base del solo episodio di BellaMa’.
Il suo gesto può certamente essere interpretato come una manifestazione di simpatia per i colori giallorossi, oppure come un modo per rendere omaggio a Venditti e alla sua storia musicale. Al momento, però, manca quella dichiarazione diretta che permetterebbe di sciogliere il dubbio.
La curiosità resta aperta: Diaco è davvero un tifoso della Roma oppure ha semplicemente regalato al pubblico un momento televisivo a tinte giallorosse?