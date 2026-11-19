Dopo 11 anni lontano dal calcio giocato, il brasiliano è tornato protagonista con il Ravenna nel derby contro il Forlì. Ma ci sono due squadre che non ha mai dimenticato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lo abbiamo ammirato di nuovo in campo, a 46 anni. Niente a che vedere con i tempi in cui disegnava calcio sul rettangolo verde, facendo sognare milioni di tifosi in ogni angolo del pianeta. Che spettacolo, però. Ronaldinho in Serie C, 11 anni dopo l’ultima partita disputata con la maglia della Fluminense. Tutto vero. Mandorlini lo ha schierato titolare nel sentitissimo derby tra Ravenna e Forlì e l’ex Pallone d’Oro, che ha giocato un tempo intero, ha contribuito al gol di Donati, che ha spianato la strada al successo del club dell’ambizioso presidente Cipriani. Il Ronaldinho calciatore lo conosciamo tutti, quello tifoso un po’ meno: scopriamo insieme le sue passioni calcistiche.

Ronaldinho ha portato la Serie C italiana in tutto il mondo

Per un pomeriggio, gli occhi del mondo si sono posati sulla Serie C. Già, la terza serie italiana come un big match di Champions League o del Mondiale. Ravenna-Forlì si è trasformata in una vetrina internazionale per il campionato e per tutto il movimento calcistico del Belpaese.

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Il ritorno in campo di Ronaldinho, infatti, ha attirato televisioni e media da ogni continente: la partita è stata trasmessa in Brasile, Cina, Arabia Saudita, Gran Bretagna e Stati Uniti. In Brasile, in particolare, la diretta è stata affidata a RedeTV, mentre negli Usa i diritti sono stati acquisiti da CBS. E c’è stato spazio anche per uno scenario decisamente suggestivo: il match è arrivato sui maxischermi di Times Square, a New York. Lo avreste mai immaginato?

Com’è andato il ritorno in campo in Ravenna-Forlì: giocherà ancora?

Quarantacinque minuti in campo, una standing ovation e la dolce sensazione di aver ritrovato, almeno per un pomeriggio, un pezzo di calcio che sembrava appartenere ormai soltanto ai ricordi. Ronaldinho ha giocato il primo tempo del derby romagnolo, partecipando all’azione del gol di Donati, che ha sbloccato la partita al 36’.

Va detto: a 46 anni e dopo oltre un decennio lontano dal calcio giocato, non ha più le movenze e la brillantezza atletica che lo avevano reso uno dei giocatori più spettacolari della storia. Ma il sorriso, la sensibilità tecnica e il piacere di stare in campo sono rimasti intatti. E non ha escluso il ritorno: “Se mi chiama il presidente, torno”. Non resta che attendere la prossima convocazione.

Per quale squadra tifa Ronaldinho? Il suo cuore è rimasto al Grêmio

Il club del cuore di Ronaldinho è il Gremio. Nonostante abbia vestito alcune delle maglie più prestigiose del calcio mondiale, il fuoriclasse brasiliano non ha mai dimenticato le proprie origini. Cresciuto nel settore giovanile della società di Porto Alegre, ha esordito in prima squadra nel 1998, rimanendovi fino al 2001, prima del trasferimento al Paris Saint-Germain. In diverse occasioni ha ribadito il proprio legame con il Tricolor gaucho: “È il mio club del cuore fin da piccolo”.

Poi, il Barcellona, ovvero il capitolo più importante della sua carriera. Con la maglia blaugrana, indossata dal 2003 al 2008, Ronaldinho ha conquistato due campionati spagnoli e una Champions League, vincendo anche il Pallone d’Oro nel 2005. Il legame con la città e con i tifosi è rimasto fortissimo. Al momento dell’addio, nel 2008, scrisse una lettera intitolata “Barcellona nel mio cuore”, ringraziando il club e i sostenitori per l’affetto ricevuto. Il Gremio delle origini e il Barcellona dei trionfi: ecco le due squadre del Dinho tifoso.