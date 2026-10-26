La conduttrice, tornata protagonista in tv, non ha mai nascosto la propria passione calcistica. Il suo cuore batte per il Torino, una fede nata da bambina e rimasta intatta anche nel mondo dello spettacolo

Dalla televisione generalista al calcio, Simona Ventura ha attraversato mondi diversi senza rinunciare mai alla propria personalità. Oggi è di nuovo protagonista a Ballando con le Stelle come opinionista, ma c’è una passione che la accompagna da sempre: quella per il pallone e per il Torino.

Simona Ventura, il tifo prima della televisione

Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento italiano, Simona Ventura, aveva scelto il Torino già negli anni Settanta, quando la squadra di Pulici, Graziani e Sala conquistava lo scudetto del 1975-76.

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Sognando di diventate la nuova Maria Teresa Ruta, Simona è riuscita a costruire una parte importante della sua carriera proprio nel mondo del calcio. Dopo le prime esperienze nelle televisioni locali piemontesi, nel 1990 approda a Telemontecarlo come inviata di Galagoal, seguendo i Mondiali italiani e successivamente gli Europei del 1992. Nello stesso anno entra nella squadra de La Domenica Sportiva, per poi conquistare il pubblico con Mai dire Gol e, dal 2001 al 2011, con Quelli che il calcio.

Simona Ventura e il Torino: “Più che una fede, è una religione”

A raccontare l’origine della sua passione granata è stata la stessa Simona Ventura, in un’intervista del 2024 a LazioPress.it: “La mia passione per il Torino è nata fin da piccola poiché la mia madrina della Cresima era la segretaria del Torino Club Chivasso”.

Non una preferenza nata per convenienza o per seguire la squadra più vincente, ma un legame costruito nel tempo e diventato parte della sua identità: “Essendo poi io da sempre ‘bastian contrario’, quando tutti sceglievano per facilità di tifare Juve, adoravo il sangue del Toro che più che una fede è una religione”.

In una città e in una regione dove la rivalità tra granata e bianconeri è storica, Simona Ventura ha scelto il Torino, mantenendo una posizione ben riconoscibile anche quando il calcio è diventato parte del suo lavoro televisivo.

Il derby con la Juventus e l’orgoglio granata

Nel 2019, intervistata dal Corriere di Torino, Simona Ventura parlò del derby contro la Juventus e della possibilità di conquistare punti pesanti nella corsa agli obiettivi stagionali. “Sarebbe bello se a darci i tre punti fosse la Juve, già ampiamente scudettata”, disse con ironia, prima di ammettere di temere che non sarebbe andata così.

Nella stessa occasione intervenne anche sul ricordo della tragedia di Superga, sottolineando quanto quella storia appartenga alla memoria di tutto il calcio italiano: “Quella tragedia è tatuata nell’anima di tutto il calcio”.

Parole che mostrano come il tifo per il Torino non sia soltanto una questione di risultati, ma anche di storia, appartenenza e rispetto per una delle pagine più dolorose dello sport italiano.

Simona Ventura e la gaffe del Milan: quando il Toro non si dimentica

La fede granata di Simona Ventura è talmente nota da rendere memorabile una piccola gaffe del Milan. Nel settembre 2022, in occasione del derby contro l’Inter, il club rossonero la inserì in un comunicato dedicato agli ospiti presenti a San Siro, descrivendola come “da sempre grande tifosa del Club”.

La svista non passò inosservata, tanto che Tuttosport sottolineò che la conduttrice era invece una tifosa dichiarata del Torino. Un episodio curioso, ma anche un promemoria: non basta essere una celebrità presente in tribuna per essere associata alla squadra che ospita l’evento.

Per Simona Ventura, insomma, il calcio resta una passione personale prima ancora che un argomento televisivo e tra derby, ricordi e dichiarazioni, una cosa non cambia: il suo cuore è granata.