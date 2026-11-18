Tra i protagonisti dell’esplosione del tennis azzurro negli ultimi anni ci sono senza dubbio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che con i loro incredibili traguardi e trionfi hanno fatto emozionare e appassionare al doppio i tifosi italiani. Una coppia che ha costruito il proprio prima che in campo fuori, dove è fondamentale per i giocatori costruire un bel rapporto di sintonia che Simone e Andrea hanno da subito trovato, grazie anche a una fede calcistica comune.
- Per quale squadra tifano Bolelli e Vavassori
- Il legame di famiglia di Vavassori con la Juventus
- Bolelli e Vavassori e il motto fino alla fine (ormai prossima)
Per quale squadra tifano Bolelli e Vavassori
Da grandi amanti dello sport, anche Bolelli e Vavassori non hanno potuto resistere al fascino del mondo del pallone. Una passione che i due hanno in comune, così come la fede, bianconera per entrambi. Simone e Andrea sono infatti due tifosi della Juventus, una fede calcistica che senza dubbio li avrà aiutati a entrare in confidenza e a stringere quel bel rapporto che condividono oggi e che li ha portati a ottenere incredibili traguardi nel corso delle scorse stagioni come le tre finali Slam raggiunte tra Australian Open e Roland Garros, il titolo agli Internazionali d’Italia e le tre Coppe Davis.
Il legame di famiglia di Vavassori con la Juventus
Particolarmente legato ai colori bianconeri è soprattutto Vavassori per via delle sue origini torinesi, ma anche di un legame tra la sua famiglia e il club bianconero. Giuseppe Vavassori, prozio di Andrea, è stato infatti un portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus e poi giocatore della Vecchia Signora tra il 1955 e il 1961, periodo durante il quale collezionò 71 presenze e conquistò tre campionati italiani e due Coppa Italia. Purtroppo Andrea non ha mai avuto l’occasione di conoscere di persona Giuseppe essendo quest’ultimo deceduto prematuramente nel 1983 a soli 49 in seguito a una grave malattia, ma senza dubbio i racconti su suo prozio non avranno fatto altro che aumentare il suo legame con la Juventus.
Bolelli e Vavassori e il motto fino alla fine (ormai prossima)
Vista la loro fede condivisa per i colori bianconeri e il loro spirito combattivo che li ha portati a combattere sempre fino all’ultimo, Bolelli e Vavassori sono spesso e volentieri stati associati al noto motto della Juventus “Fino alla fine”. Una fine che tra l’altro è ormai sempre più vicina, dato che a partire dalla prossima stagione Simone e Andrea si separeranno, per iniziare una nuova avventura nel circuito con due nuovi compagni di squadra.