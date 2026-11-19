La figlia dell'attaccante e della showgirl cambia sport: dopo karate e boxe passa alla pallavolo. Prime partite da schiacciatrice nel Volley World Blu, squadra U15 di Napoli.

La passione per lo sport è rimasta intatta, ha solo cambiato modo di manifestarsi. Pia Fico Balotelli, la figlia della showgirl Raffaella Fico e del calciatore Mario Balotelli, è passata dal karate al volley. Lo ha documentato, con una serie di video su Instagram, proprio mamma Raffaella, orgogliosissima delle prime esibizioni di Pia con la maglia di una formazione giovanile del Volley World, società napoletana di pallavolo di buone tradizioni e dal luminoso futuro: la sede sociale è nell’esclusivo quartiere del Vomero e la prima squadra gioca in Serie C. Pia, che compirà 14 anni il prossimo 5 dicembre, ha già bruciato le tappe, visto che è scesa in campo nel campionato Under 15.

Pia Fico Balotelli, il messaggio della Lega Volley

Il ruolo è quello di schiacciatrice, il sogno è di emulare le gesta di grandi campionesse del volley italiano e della scena internazionale come Paola Egonu, Myriam Sylla o Kate Antropova. Dall’account ufficiale della Lega Volley Femminile, peraltro, le è subito arrivato un messaggio benaugurante: “Ti aspettiamo sui nostri campi”. Pia Fico Balotelli, del resto, ha nel DNA i geni della campionessa. Alcuni anni fa, infatti, ha conquistato il titolo italiano CSI di karate nella specialità del kumite, nella categoria Esordienti, per poi diventare nel 2024 campionessa nazionle giovanile di boxe. Adesso ha preso un’altra strada: da uno sport individuale a uno di squadra.

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Raffaella Fico Instagram Story

L’orgoglio di mamma Raffaella: “Sei la mia pantera”

Se il buongiorno si vede dal mattino, i risultati sono davvero incoraggianti: nelle prime due uscite con Pia in campo, il Volley World Blu – questo il nome completo della squadra U15 in questione – ha ottenuto altrettante vittorie, che hanno scatenato l’entusiasmo della giovane schiacciatrice e di mamma Raffaella. “Sei la mia pantera”, la frase dedicata dalla showgirl a sua figlia, che vive con lei a Napoli. Papà Mario la segue invece con affetto e trepidazione da Dubai, dove si è trasferito in seguito all’accordo con una squadra locale, l’Al-Ittifaq. I due sono molto legati. Molto spesso Pia vola a trovarlo a Brescia, dove ha modo di trascorrere un po’ di tempo anche con gli zii e con la nonna.

Sulla maglia il 45, il numero di papà “SuperMario”

Davvero significativo il doppio gesto d’amore di Pia per la mamma e il papà. Sul retro della maglietta, come si evince dalle immagini social, campeggia infatti il cognome della madre: Fico. Il numero scelto per la stagione, invece, è un omaggio al padre: il 45, utilizzato da SuperMario soprattutto nel Manchester City e nel Milan. Qualche anno fa – era il 2019 – Mario e Pia scesero in campo insieme allo stadio in occasione di un Napoli-Brescia: lui emozionatissimo con la maglia delle Rondinelle, lei felicissima con quella del Napoli. Adesso indossa con entusiasmo quella del Volley World. E con le sue schiacciate, favorite da un’altezza impressionante per la sua età, sta subito facendo la differenza.