Oscar Piastri cambia struttura manageriale e, in accordo con Mark Webber, annuncia la fine della collaborazione iniziata nel 2019 che gli ha aperto le porte della F1.

Per sette anni Mark Webber è stato molto più di un manager per Oscar Piastri: lo ha accompagnato nella scalata verso la Formula 1, lo ha aiutato a trovare una strada quando il rapporto con Alpine si era complicato e ha contribuito a portarlo in McLaren. L’accordo arriva al termine di un percorso che ha visto Piastri passare dall’essere una delle promesse più brillanti della Formula 1 a un pilota che sembra aver smarrito parte delle proprie certezze.

Piastri e Webber, finisce una storia iniziata nel 2019

È arrivato poche ore fa l’annuncio che Oscar Piastri e Mark Webber, insieme alla moglie Ann che ha seguito la gestione del pilota, hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto professionale dopo sette anni. “Vorrei ringraziare Mark e Ann per tutto il supporto e i consigli ricevuti nel corso degli anni”, ha dichiarato il pilota McLaren, definendo la loro guida preziosa soprattutto nella fase iniziale della carriera in Formula 1.

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Webber ha ricambiato sottolineando il ruolo avuto nella crescita del giovane australiano e augurandogli il meglio per il futuro.

Dal titolo in Formula 2 al caso Alpine: il ruolo di Webber

La collaborazione era cominciata nel 2019, quando Piastri conquistò la Formula Renault Eurocup e iniziò il percorso nell’Academy Renault. Da lì arrivarono i titoli consecutivi in Formula 3 nel 2020 e Formula 2 nel 2021.

Il momento più delicato fu però il passaggio in Formula 1: Alpine non gli garantì un sedile da titolare e, nel 2022, il nome di Piastri finì al centro di una disputa contrattuale con la squadra francese. Webber ebbe un ruolo centrale nella trattativa che portò l’australiano in McLaren per il 2023, al posto di Daniel Ricciardo.

Una scelta che ha decisamente cambiato la traiettoria della sua carriera portandolo in due anni a contendersi il titolo mondiale alla pari con Lando Norris e Max Verstappen.

Un 2026 da dimenticare e il bisogno di ripartire

Se il 2025 si era chiuso con un Mondiale sfumato, il 2026 è stato finora un deciso passo indietro. Piastri è settimo in classifica con 158 punti, senza vittorie e con appena due podi: un bilancio deludente per un pilota che dodici mesi prima sembrava pronto a diventare campione.

Le difficoltà sono state tecniche, strategiche e anche legate alla capacità di adattarsi alla nuova monoposto. In Ungheria, per esempio, una strategia che lo aveva fatto scivolare nel traffico e un successivo problema al cambio hanno trasformato una gara promettente in un ritiro. Andrea Stella ha riconosciuto che Oscar fatica a guidare d’istinto, finendo per pensare troppo mentre è al volante.

Nel frattempo, Webber aveva già ridotto la propria presenza nel paddock, lasciando maggiore spazio a figure come Pedro Matos, ex ingegnere in Formula 2 ed Emma Murray, mental coach.

Piastri e il futuro con McLaren

Oscar Piastri, al centro di molte voci di mercato in questo 2026, ha spesso accettato di proteggere gli equilibri della squadra, anche quando questo significava rinunciare a qualcosa di proprio. La comunicazione pubblica e interna, improntata alla calma, alla collaborazione e alla priorità del gruppo, lo ha reso un compagno ideale. Non necessariamente un pilota altrettanto tutelato.

Mentre Norris è riuscito a conquistare il titolo nel 2025, Piastri ha finito per pagare anche il prezzo di una gestione che voleva apparire equa in ogni circostanza, ma non sempre ha prodotto effetti equivalenti.

La separazione da Webber, tuttavia, non è stata indicata dalle parti come conseguenza dei risultati o di tensioni con McLaren. Il comunicato parla di una decisione condivisa e della volontà di intraprendere percorsi differenti. Resta da capire chi assumerà in modo ufficiale la gestione della sua carriera: per ora è confermato soltanto il passaggio a una nuova organizzazione.

Dopo sette anni, Oscar Piastri si prepara a scrivere un nuovo capitolo senza uno degli uomini che più hanno contribuito a portarlo in Formula 1.